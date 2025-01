Este domingo entró en vigencia el polémico programa de la gobernación de Nueva York para reducir el flujo de vehículos que circulan por el distrito comercial del estado y que busca también mejorar la calidad del aire y el transporte público.

Se trata de un peaje para poder transitar en vehículos de motor hacia el centro de Manhattan, un plan con varios años en diseño y que en junio pasado sufrió uno de sus primeros reveses, cuando su promotora, la gobernadora demócrata Kathy Hochul, lo detuvo para relanzarlo en noviembre con una reducción en el monto, pasando de 15 dólares a 9 dólares diarios, una concesión para aplacar a los detractores, que realmente buscan la eliminación de la medida.

La disposición, que inició formalmente a la medianoche de este domingo bajo el nombre Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program) cargará con nueve dólares a los conductores de vehículos pequeños de pasajeros y comerciales por entrar al centro de Manhattan en horas pico del día (5:00 am-09:00 pm). Dicho monto bajará a 2.25 dólares durante el período nocturno, que inicia a las 9:00 de la noche y se extiende hasta las 5:00 de la madrugada.

Congestion Relief Zone tolling is now in effect.



La tarifa se cobrará una sola vez todos los días a partir del 5 de enero de 2025 a los conductores que circulen en la zona más transitada de Manhattan, desde Central Park South (la calle 60) hasta el Distrito Financiero.

Serán cámaras de video, instaladas desde principios de 2024 en los puentes y túneles de entrada a Manhattan, las que grabarán a cada vehículo y harán llegar sus facturas al propietario por vía electrónica.

Este peaje es el primero de su tipo en Estados Unidos, aunque se registran programas similares en Europa.

De acuerdo con el cronograma compartido por la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés), el programa consta de tres fases, la primera iniciando este 2025 con un monto base de nueve dólares, que aumentará a 12 en tres años y en el 2031 alcanzará los 15 dólares.

Se espera que el cobro de peaje reduzca un 10 % los vehículos y camiones que ingresan diariamente a la zona. Actualmente, según datos de la MTA, más de 700,000 vehículos ingresan al distrito comercial central de Manhattan (CBD, por sus siglas en inglés) cada día.

¿Cuánto pagará cada vehículo?

La tarifa de los nueve dólares se aplicará a la gran mayoría de los conductores que tengan una tarjeta llamada E-Z Pass válida, mientras que quien no disponga de esta ficha pagará unos 13.50 dólares en horas pico y 3.30 dólares por la noche, según recoge la agencia de noticias EFE.

Para explicar este fenómeno, la MTA indica que "aquellos que no tengan una etiqueta E-ZPass recibirán una factura de peajes por correo postal para el propietario registrado del vehículo", pero estas facturas "son más caras y menos convenientes de pagar".

Los camiones, autobuses y otros vehículos más grandes pagarán 14.40 dólares en horas pico y 3.60 dólares en el periodo nocturno cada día. Otros, incluyendo los autobuses turísticos, tendrán que pagar una tarifa base de 21.60 en horas con más congestionamiento y 5.40 dólares durante la noche.

Los autobuses de transporte público y de cercanías, ya sean operados por la MTA, otra agencia pública o una empresa privada, seguirán estando exentos, según explicó Daily News.

En cuanto a los taxis y vehículos de alquiler, la MTA señala que, en vez de pagar el peaje diario, los automóviles autorizados por la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York son elegibles para un cargo menor por viaje, lo que significa que será el pasajero el responsable de pagar la tarifa en cada viaje hacia, desde, dentro o a través de la Zona de Alivio de Congestión (calles y avenidas locales a la altura de la calle 60 o más abajo).

Tanto en horas pico como en periodos nocturnos, los taxistas solo tendrán que abonar 75 centavos, y en el de los trabajadores de empresas como Uber y Lyft, que pagarán 1.50 dólares.

¿Habrá descuentos?

La personas que ingresen a la zona de alivio a través de un cruce que ya tiene peaje (los túneles Holland, Lincoln, Brooklyn-Battery o Queens-Midtown) recibirán un descuento de tres dólares, pagando seis dólares por la tarifa de congestión.

Este descuento no se aplicará durante el periodo nocturno, ya que la tarifa baja un 75 % del monto de las horas pico, advierte la MTA.

La agencia también habla sobre planes de descuentos para aquellos conductores de bajos ingresos y de exenciones para personas con discapacidades u organizaciones que transporten a personas con alguna discapacidad, vehículos de emergencia, autobuses y vehículos especiales propiedad del gobierno.

Para saber más sobre los candidatos, los requisitos para aplicar y las instrucciones para solicitar los planes, favor dirigirse aquí a la página web de la MTA.

Un plan polémico

A pesar de que el objetivo del cobro de peaje para transitar hacia el centro de Manhattan busca descongestionar el área, muchos detractores creen que el plan no hará más que llevar la pesadilla de los atascos a los vecindarios más cercanos a la zona del peaje de la calle 60, a medida que más conductores comiencen a buscar lugares de estacionamiento gratuitos.

"El estacionamiento ya es un problema muy grave. Tenemos nueve hospitales en nuestro distrito y muchos de ellos están al norte de la calle 60", dijo al New York Post Valerie Mason, residente del Upper East Side y miembro de New Yorkers Against Congestion Pricing Tax, un grupo que está demandando para detener el plan.

Los residentes de East Harlem también prevén que la crisis del estacionamiento "continuará aumentando" con los precios de congestión.

Los habitantes de Nueva Jersey también han denunciado el impacto que tendrá en el estado el plan de la gobernadora Hochul. Hasta el sábado en la tarde el gobierno de Nueva Jersey trató de impedir la implementación del programa en los tribunales, alegando que el peaje tendrá consecuencias más allá de Nueva York.

Justamente un juez federal en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey y muy próxima a Manhattan, fue el que dio luz verde al proyecto al rechazar una moción de último minuto del gobernador Phil Murphy, quien pedía una orden judicial temporal para detener el inicio del peaje, reportó The New York Times.

La administración de Murphy ha luchado contra el plan desde julio de 2023, cuando introdujo la primera demanda, en la que argumentó que la Administración Federal de Carreteras (FHWA) "no tuvo en cuenta especialmente el impacto ambiental en muchas comunidades de Nueva Jersey como resultado de este plan. Ciertamente, es una carga financiera más allá de las palabras para los viajeros además del impacto ambiental, y simplemente no está bien".

El peaje recibió autorización federal para ser aplicado a finales de noviembre, cuando la MTA, los funcionarios de transporte estatales y locales y la FHWA firmaron el documento final necesario para comenzar legalmente a aplicarlo.

Un mes después, un juez federal también desestimaba una demanda de United Federation of Teachers (Federación Unida de Maestros), Trucking Association of New York (Asociación de Camioneros de Nueva York) y un grupo de residentes de Manhattan, con la que buscaban detener el cobro para circular en Midtown y el Bajo Manhattan.

Además de las demandas que enfrentó antes de la entrada en vigencia, el presidente electo Donald Trump podría intententar suspender el peaje tan pronto como cuando asuma su segundo mandato en la Casa Blanca, que ocurrirá el próximo 20 de enero, aunque las posibilidades de que lo logre sería un poco difícil y conduciría a largas batallas en los tribunales.

Lo que busca el plan El peaje para cruzar hacia el centro de Manhattan busca reducir el tráfico y los accidentes en esta área, además busca mejorar la calidad del aire de la ciudad y mejorar el sistema de transporte público. Las autoridades han dicho que el dinero recaudado bajo este programa será utilizado para financiar el sistema de transporte público de la ciudad, que tiene problemas de liquidez, así como introducir mejoras como modernización de las señales, la extensión del metro de la segunda avenida en Manhattan y hacer que las estaciones sean más accesibles.