El legado de Carter permanece en África, donde se enfocó en erradicar una enfermedad endémica

Jimmy Carter fue el primer presidente de Estados Unidos en realizar una visita de Estado al África subsahariana. Alguna vez mencionó que la ayuda en la transición de Zimbabue del dominio blanco a la independencia era "nuestro mayor éxito individual". Y cuando falleció a los 100 años, el trabajo de su fundación en el África rural había casi cumplido su misión de eliminar una enfermedad que afectaba a millones, por primera vez desde la erradicación de la viruela.

El continente africano, una región en auge con una población que rivaliza con la de China y que se espera que se duplique para 2050, es donde más evidente permanece el legado de Carter. Hasta su presidencia, los líderes de Estados Unidos habían mostrado poco interés en África, incluso mientras los movimientos de independencia barrían la región en las décadas de 1960 y 1970.

"Creo que el día del llamado estadounidense feo ha terminado", dijo Carter durante su cálida recepción en 1978 en Nigeria, el país más poblado de África. Afirmó que la visita oficial dejó atrás "la indiferencia previa de Estados Unidos", y bromeó diciendo que él y el presidente nigeriano Olesegun Obasanjo se dedicarían juntos al cultivo de cacahuetes.

Las tensiones de la Guerra Fría atrajeron la atención de Carter hacia el continente mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por influencia. Pero Carter también se inspiró en las tradiciones misioneras de su fe bautista y en la injusticia racial que presenció en su tierra natal en el sur de Estados Unidos.

"Durante demasiado tiempo nuestro país ignoró África", dijo Carter al Comité Nacional Demócrata en su primer año como presidente.

Pronto, líderes africanos recibieron invitaciones a la Casa Blanca, intrigados por el repentino interés de la nación más poderosa del mundo y lo que podría significar para ellos.

"Hay un aire de frescura que es vigorizante", dijo el presidente zambiano Kenneth Kaunda durante su visita.

Después de su primer viaje a África, Carter dijo: "Hay un tema común que atraviesa los consejos que me dan los líderes de las naciones africanas: ´Queremos gestionar nuestros propios asuntos. Queremos ser amigos de ambas grandes superpotencias y también de las naciones de Europa. No queremos elegir bandos´".

Este tema resuena hoy en día, mientras China también compite con Rusia y Estados Unidos por influencia y acceso a las materias primas de África. Pero ninguna superpotencia ha tenido un emisario como Carter, quien hizo de los derechos humanos un pilar central de la política exterior de Estados Unidos y realizó 43 viajes más al continente después de su presidencia, promoviendo proyectos del Centro Carter que buscaban empoderar a los africanos para determinar su propio futuro.

Como presidente, Carter se centró en los derechos civiles y políticos. Más tarde amplió sus esfuerzos para incluir los derechos sociales y económicos como clave para la salud pública.

"Son los derechos del ser humano en virtud de su humanidad. Y Carter es la persona en el mundo que más ha hecho por avanzar esta idea" Abdullahi Ahmed An-Naim Experto sudanés en leyes “

Un ideal construido desde la candidatura

Incluso como candidato, Carter reflexionó sobre lo que podría lograr, diciéndole a la revista Playboy, "podría ser que ahora deba abandonar mi campaña presidencial y comenzar una cruzada por el gobierno de mayoría negra en Sudáfrica o Rodesia (ahora Zimbabue). Podría ser que más adelante, descubramos que hubo oportunidades en nuestras vidas para hacer cosas maravillosas y no las aprovechamos".

Carter celebró la independencia de Zimbabue solo cuatro años después, recibiendo al nuevo primer ministro Robert Mugabe en la Casa Blanca y citando al reverendo Martin Luther King, Jr.: "La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes".

"Carter me dijo que pasó más tiempo en Rodesia que en todo el Oriente Medio. Y cuando uno revisa los archivos y mira la administración, hay de hecho más sobre el sur de África que sobre el Oriente Medio ", dijo la historiadora y autora Nancy Mitchell.

Las relaciones con el gobierno de Mugabe pronto se deterioraron en medio de una represión mortal, y para 1986, Carter lideró la salida de diplomáticos en la capital. En 2008, dejó de ser bienvenido en Zimbabue, una primicia en sus viajes. Calificó al país como "un caso perdido, una vergüenza para la región".

"Cualquiera que sea lo que el liderazgo zimbabuense pueda pensar de él ahora, los zimbabuenses, al menos aquellos que estuvieron presentes en los años 70 y 80, siempre lo considerarán como un ícono y un promotor tenaz de la democracia", dijo Eldred Masunungure, un analista político en Harare.

Críticas a Sudáfrica

Carter también criticó al gobierno de Sudáfrica por su trato a los ciudadanos negros durante el apartheid, en un momento en que Sudáfrica "intentaba congraciarse con economías influyentes alrededor del mundo", dijo el presidente Cyril Ramaphosa en la red social X tras la muerte de Carter.

El centro de estudios fundado por Jimmy y Rosalynn Carter en 1982 jugó un papel clave en la supervisión de elecciones africanas y en el cese de combates entre fuerzas en guerra, pero la lucha contra las enfermedades fue el tercer pilar del trabajo del Centro Carter.

"La primera vez que vine aquí a Ciudad del Cabo, casi llego a pelearme con el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, porque se negaba a permitir que se tratara el sida", dijo Carter a un periódico local. "Esa es la vez que más cerca he estado de entrar en una pelea a puñetazos con un jefe de Estado".

Gusano de Guinea

Carter a menudo decía que estaba decidido a sobrevivir al último gusano de Guinea que infectara la raza humana. Afectando a millones de personas, la enfermedad parasitaria ha sido casi eliminada, ya que solo 14 casos se documentaron en 2023 en un puñado de países africanos.

La misión de Carter incluyó organizar un "cese del fuego del gusano de Guinea" de cuatro meses en Sudán en 1995 para que el Centro Carter pudiera llegar a casi 2,000 aldeas endémicas.

"Nos enseñó mucho sobre tener fe", dijo Makoy Samuel Yibi, quien lidera el programa de erradicación del gusano de Guinea para el Ministerio de Salud de Sudán del Sur y creció con personas que creían que la enfermedad era simplemente su destino. "Incluso la gente pobre llama a estas personas pobres. Que el líder del mundo libre preste atención e intente elevarlos es una virtud conmovedora".

Tal dedicación impresionó a las autoridades de salud en África a lo largo de los años.

"El presidente Carter trabajó por toda la humanidad, independientemente de la raza, religión o estatus", dijo en un comunicado compartido con The Associated Press la exministra de Salud de Etiopía, Lia Tadesse. Etiopía, el segundo país más poblado del continente con más de 110 millones de personas, no tuvo casos de gusano de Guinea en 2023.