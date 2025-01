Biden pide no olvidar asalto al Capitolio, promete que esta vez habrá transición pacífica

El presidente Joe Biden denunció el "esfuerzo implacable" para minimizar a la turba de partidarios de Donald Trump que tomaron por asalto el Capitolio de Estados Unidos en un intento de bloquear la certificación de las elecciones de 2020, buscando contrastar el caos de ese día con lo que promete será una transición ordenada que devolverá a Trump al poder para un segundo mandato.

En un artículo de opinión publicado el domingo en The Washington Post, Biden recordó el 6 de enero de 2021, escribiendo que "insurgentes violentos atacaron el Capitolio".

"Deberíamos estar orgullosos de que nuestra democracia resistió este asalto", escribió Biden. "Y deberíamos estar contentos de que no veremos un ataque tan vergonzoso nuevamente este año".

El Congreso se reunió en Washington este lunes para certificar la victoria de Trump en las elecciones de noviembre, en una sesión presidida por la candidata a la que derrotó, la vicepresidenta Kamala Harris. No se esperan violencia ni objeciones procedimentales esta vez, marcando un retorno a la tradición estadounidense de transferencia pacífica del poder presidencial.

Esto es a pesar de que Trump continúa negando que perdió ante Biden en 2020, ha mencionado la posibilidad de permanecer más allá del límite de dos mandatos establecido por la Constitución y ha prometido indultar a algunas de las más de 1,250 personas que se han declarado culpables o fueron condenadas por el asedio a la sede legislativa.

En su artículo de opinión, Biden dice sobre el proceso de certificación, "Después de lo que todos presenciamos el 6 de enero de 2021, sabemos que nunca podemos darlo por sentado". No menciona directamente a Trump, pero dice que "ha estado en marcha un esfuerzo implacable para reescribir, incluso borrar, la historia de ese día".

"No pueden decirnos que no vimos lo que todos vimos con nuestros propios ojos", escribió Biden. "No podemos permitir que se pierda la verdad".

Juró que "la elección será certificada pacíficamente. He invitado al presidente entrante a la Casa Blanca la mañana del 20 de enero, y estaré presente en su inauguración esa tarde", aunque Trump no asistió a la inauguración de Biden en 2021.

"Pero en este día, no podemos olvidar", agregó Biden. "Deberíamos comprometernos a recordar el 6 de enero de 2021, cada año. Recordarlo como un día en que nuestra democracia fue puesta a prueba y prevaleció. Recordar que la democracia, incluso en Estados Unidos, nunca está garantizada".

Trump, el lunes, no mencionó el artículo de opinión de Biden, pero disputó la afirmación del presidente demócrata de que ha trabajado para asegurar una transferencia ordenada del poder de una administración a la siguiente.

"Hablan de una transición. Siempre están diciendo, 'Queremos tener una transición suave de un partido a otro del gobierno'", dijo Trump al presentador de radio conservador Hugh Hewitt. "Bueno, lo están haciendo realmente difícil. Están poniendo todo lo que pueden en el camino".

Esos comentarios llegaron mientras Trump se irritaba por una orden de último momento emitida el lunes por Biden que prohíbe la perforación de petróleo y gas en la mayoría de las aguas federales, que el presidente electo republicano prometió revertir una vez que esté en el cargo.

El artículo de Biden siguió a sus comentarios a los reporteros en la Casa Blanca más temprano en el día de que la historia de lo ocurrido el 6 de enero de 2021 "no debería ser reescrita" y agregando, "No creo que deba ser olvidada".

Biden pasó gran parte de 2024 advirtiendo a los votantes que Trump era una seria amenaza para la democracia del país. Y la semana pasada, el presidente otorgó la Medalla Presidencial al Ciudadano a Liz Cheney y Bennie Thompson, líderes de la investigación congresional sobre el motín del Capitolio.

Como hizo con su artículo de opinión, Biden usó sus comentarios del domingo a los reporteros para insistir en que está supervisando una entrega pacífica del poder, y contrastar eso con las acciones de Trump a principios de 2021.

"He tratado de asegurar una transición suave", dijo Biden sobre la administración entrante de Trump. "Tenemos que volver a la transferencia de poder básica y normal".

Preguntado si aún veía a su pronto sucesor en la Casa Blanca como una amenaza para la democracia, Biden respondió: "Creo que lo que hizo fue una amenaza genuina para la democracia. Tengo la esperanza de que ahora estamos más allá de eso".