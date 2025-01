El cineasta y cónsul dominicano en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez, fue evacuado de su residencia ubicada en la localidad de Glendale, la zona donde se encuentra el segundo incendio activo más grande en California que hasta el momento ha provocado el desplazamiento de más de 30,000 personas.

Rodríguez, al igual que otros residentes de la ciudad, fue advertido por la policía de que debía abandonar su propiedad junto a su familia y que contaba con un tiempo máximo de tres minutos para tomar sus identificaciones personales y trasladarse a uno de dos hoteles seleccionados por las autoridades.

"Vivimos en una, en la colina, la bajada fue una cosa de película, de horror. Mis hijos estaban histéricos, las matas cayéndose, como un huracán categoría cuatro, pero sin lluvia, solamente vientos y fuego y humo. Es una cosa horrible, parece una película de terror. Yo nunca había visto una cosa igual. Nosotros aquí en California siempre está preparado para fuegos y para vientos, pero no a la magnitud que se está dando y que empezó anoche. El aeropuerto de Los Ángeles, uno de los aeropuertos más grandes del mundo, está cerrado. Hay más de mil viviendas quemadas. La ciudad está completamente detenida. Es un horror", declaró el cónsul a Diario Libre.

Hace unas horas la ciudad de Los Ángeles fue declarada en estado de emergencia, sobre todo en el área de Pacific Palisades, uno de los barrios más acaudalados y de mayor exclusividad y donde se encuentra el mayor de los dos incendios.

En pocas horas, los incendios han pasado de afectar 200 acres a cerca de 3,000 a lo largo de la tarde. A pesar del esfuerzo de los bomberos por controlar las llamas, el incendio sigue fuera de control, según reportes del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD). El rápido avance del fuego pone en peligro aproximadamente 10,000 viviendas y 13,000 estructuras.

"En el lado de nosotros es menor, pero el daño es todavía más grande porque las casas están separadas una de otra por matas, o sea, no es una ciudad. Es una zona de viviendas, zona residencial, como vamos a llamarle, fuera de la ciudad. Pues el fuego se alimenta mucho más", dijo Rodríguez. "Nosotros estamos en un hotel en el downtown Glendale, donde obviamente lo que hay es edificios, no hay matas, no hay maleza, entonces aquí no llega el fuego, lo que llega es el humo y llegan los vientos, horrible, pero no hay fuego. Estamos en un hotel. Nos dijeron la posibilidad de ir a dos hoteles, no podemos ir donde nos dé la gana. Nos mandaron directamente a un hotel", continuó Rodríguez.

No hay reporte de dominicanos afectados

Rodríguez indicó que hasta el momento no tienen reporte de dominicanos afectados por el incendio, pero destacó que han cambiado los teléfonos del consulado y los están respondiendo de manera remota a través de una aplicación para poder brindar asistencia en caso de que sea necesario.

"La información es no se puede salir de su casa a menos que la policía le toque la puerta y le diga váyase a tal lado, váyase a tal estadio, váyase a tal hospital, váyase a tal hotel. No se puede salir a deambular, por más cerca que usted vea el fuego, no se puede salir", detalló el cónsul.

También indicó que la infraestructura donde están las instalaciones del consulado dominicano en Los Ángeles no se encuentra en peligro debido a su ubicación.

Se espera que los vientos, con ráfagas de hasta 60 millas por hora (más de 90 km/h), continúen hasta el jueves, lo que podría agravar la propagación del fuego debido a la sequedad del terreno, agravada por la falta de lluvias en la temporada.