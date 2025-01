Incertidumbre ante la posible declaración de culpabilidad del cerebro de los atentados del 11-S

Después de que su único hijo fue asesinado en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Ken Fairben buscó justicia en un tribunal militar lejano, en la base naval de Guantánamo en Cuba. Viajó allí varias veces para observar las audiencias de Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el cerebro de los ataques, y coacusados.

Fairben ha visto otros procedimientos a través de video en circuito cerrado en una instalación militar cerca de su hogar en Long Island.

Ha llegado a conocer a otras familias de víctimas en estos viajes y ha tomado nota dolorosa de la placa en una pared de un tráiler en Guantánamo donde los familiares toman descansos del tribunal. El letrero lleva los nombres de varios seres queridos que murieron mientras el caso se prolongaba.

Y ahora, después de casi dos décadas de giros, demoras y agotadores vaivenes emocionales, Fairben y su esposa, Diane, están esperando ver si Mohammed se declara culpable de los ataques con aviones secuestrados. Los atentados mataron a casi 3,000 personas —incluyendo al paramédico Keith Fairben—, en el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo en Pensilvania.

No está claro si las declaraciones de culpabilidad se llevarán a cabo.

El gobierno federal negoció pero luego desautorizó los acuerdos y ahora está pidiendo a un tribunal que los bloquee, mientras que los abogados defensores quieren que el plan siga adelante. Ken Fairben, quien planeaba estar en un sitio militar de Long Island el viernes para ver si la audiencia se lleva a cabo, también lo desea.

"Sinceramente sentí que se estaba progresando. Ya sea que estés de acuerdo con un acuerdo de culpabilidad o no, no era como si estuviéramos en el limbo y sin luz al final del túnel", dijo Fairben, enfatizando que habla solo por sí mismo. "Nunca hay cierre", agregó, pero ve cierto significado en una declaración de culpabilidad y una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Las críticas a los acuerdos de culpabilidad

Entre los sobrevivientes del 11 de septiembre y los familiares de las víctimas, el posible fin del caso prolongado, debatido y problemático suscita una variedad de sentimientos: incertidumbre, esperanza, ira, gratificación, resignación y sed de más respuestas sobre cómo se organizaron y financiaron los ataques.

Algunas familias están consternadas por los acuerdos de culpabilidad. Los acuerdos eliminarían las sentencias de muerte y cortarían la posibilidad de un juicio y la información que podría salir a la luz, una perspectiva que es particularmente molesta para algunos familiares. "¿No merece el público estadounidense, así como las familias de las víctimas, escuchar las pruebas que tenemos contra estos individuos?", pregunta Gordon Haberman, quien ha viajado a múltiples audiencias en Guantánamo desde su hogar en Wisconsin pero ahora físicamente se le dificulta viajar. Su hija, Andrea, estaba en Nueva York por primera vez, en un viaje de negocios, cuando murió en el ataque al World Trade Center.

Comités de inteligencia del Congreso y, más tarde, una comisión bipartidista e independiente, investigaron los ataques y publicaron hallazgos en la década del 2000. En años recientes, un capítulo secreto de la investigación del Congreso y algunos documentos del FBI han sido desclasificados y publicados.

Buscan más información

Algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas creen que un juicio en Guantánamo podría revelar más información, particularmente sobre si el gobierno de Arabia Saudí respaldó a los secuestradores. Esa es la pregunta central de una demanda que algunas familias están persiguiendo en un tribunal federal en Nueva York. Riad niega haber participado y la información que Estados Unidos ha liberado no proporciona pruebas de que funcionarios saudíes de alto rango fueran cómplices.

Brett Eagleson, cuyo padre John Bruce Eagleson falleció en los atentados, ve los posibles acuerdos de culpabilidad en Guantánamo como una traición y parte de un "largo y épico camino de fracasos" por parte del gobierno de Estados Unidos para proporcionar pruebas a las familias del 11Sep que acusan a Arabia Saudí.

"Es un día triste para Estados Unidos. Es un día triste para la justicia", dijo Eagleson, uno de los demandantes y presidente de un grupo de defensa de víctimas y sobrevivientes 9/11 Justice. Era adolescente cuando su padre, un gerente de centro comercial en Connecticut murió estando en el World Trade Center por negocios.

Cualquier juicio potencial ante una comisión militar en Guantánamo probablemente se complicaría por la tortura de los acusados mientras estaban bajo custodia de la CIA en los primeros años después de que fueron aprehendidos. Las audiencias previas al juicio se han centrado en gran medida en cómo el abuso puede contaminar las pruebas generales en el caso.

A Eagleson le enoja que el tema haya afectado la viabilidad de un juicio. Lo que les ocurrió a los acusados en custodia "no es culpa de mi madre. No es culpa de mi hermano. No es culpa de las vidas de 3,000 estadounidenses muertos", agregó.

Declaración de culpabilidad, mejor que nada

Elizabeth Miller condujo cinco horas y media en una inminente tormenta de invierno para tomar un vuelo militar a Guantánamo con la esperanza de ver en persona la declaración de culpabilidad de Mohammed, programada para este viernes.

Después de varios viajes a la árida y aislada base militar para verlo a él y a otros acusados envejecidos pasar por una audiencia tras otra, llegó a sentir disfunción y decepción de la comisión militar. Pero estaba emocionada de hacer el viaje esta vez. "Que KSM (Khalid Sheikh Mohammed) diga que es culpable en el registro es importante para mí. Y creo que es importante para el pueblo estadounidense", dijo Miller, quien tenía 6 años cuando su padre bombero, Douglas Miller, murió en el World Trade Center. Ahora lidera un grupo de familias del 11 de septiembre que apoyan el acuerdo de culpabilidad y se oponen a cualquier pena de muerte para los acusados.

Robert Reeg, un bombero ahora retirado que resultó gravemente herido el día de los atentados, fue durante años a Guantánamo para ver audiencias y a Washington para hablar con legisladores sobre la lentitud del caso. Quería ver un juicio y ve los posibles acuerdos de culpabilidad como una "rendición".

"Estos enemigos piensan que somos débiles e irresolutos, y esto lo demuestra", expresó.

Pero no seguirá las noticias de Guantánamo este viernes. Estará demasiado ocupado cuidando a su nieta, y "ya he tenido suficiente sal en mis heridas", señala Reeg. "En cierto momento, simplemente tienes que resignarte. Todo lo que puedes hacer es dar tu mejor esfuerzo, y lo hice. Y puedo vivir con eso".