Una fuerte tormenta invernal provoca cancelaciones de vuelos y cierra escuelas en el sur de EEUU

Una poderosa tormenta invernal provocó fuertes nevadas y condiciones heladas en algunas partes del sur de Estados Unidos el jueves, obligando a los funcionarios a cerrar escuelas, cancelar vuelos y advertir a los residentes en algunas de las áreas más afectadas que se mantuvieran fuera de las carreteras mientras el sistema avanzaba hacia el este del país a través de Oklahoma y Texas.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Sanders, movilizó a la Guardia Nacional para ayudar a los automovilistas varados y se suspendieron las clases del jueves y viernes para millones de niños en una amplia franja de estados del sur del país, desde Texas hasta Georgia.

La tormenta arrojó de 15 a 18 centímetros (6 a 7 pulgadas) de nieve en algunos lugares del centro de Oklahoma y del norte de Texas, y posteriormente se dirigió hacia el oeste de Arkansas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se registraron fuertes nevadas en Little Rock, Arkansas, y más al sur y este hacia Luisiana, Mississippi y Alabama, donde una mezcla invernal de aguanieve y lluvia helada glaseó las carreteras y hizo que los viajes fueran peligrosos.

"No he visto ningún accidente, pero vi a un par de personas atascadas en la carretera y derrapando", dijo el jueves Charles Daniel, un camionero que transportaba un remolque de más de 14 metros (48 pies) de largo cargado con pintura, piezas automotrices y otros suministros en las heladas y resbaladizas carreteras del centro de Oklahoma. "La gente no debería estar conduciendo".

Las escuelas cancelaron clases para más de un millón de estudiantes de Texas y Oklahoma, y los cierres también mantuvieron a los estudiantes en casa en Kansas City y Arkansas, mientras que en Virginia, las frustraciones aumentaron en la capital del estado debido a un aviso de hervir agua causado por una ronda anterior de tormentas invernales.

Cientos de vuelos fueron cancelados el jueves por la mañana en Dallas, según la plataforma de seguimiento FlightAware. Se reportaron más de 3,800 demoras y 1,800 cancelaciones a nivel nacional.

El vórtice polar de aire ultrafrío generalmente gira alrededor del Polo Norte, pero a veces se aventura hacia el sur hasta Estados Unidos, Europa y Asia. Algunos expertos dicen que tales eventos están ocurriendo con más frecuencia, paradójicamente, debido a un mundo que se calienta.

La ola de frío coincidió con unos inusuales incendios forestales de enero que arrasaron el área metropolitana de Los Ángeles.

Nieve y aguanieve azotan Texas y Oklahoma

Paul Kirkwood, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que la tormenta que azota el área metropolitana de Dallas creará una " franja de nieve" que también impactará partes de Mississippi, Georgia, Tennessee, Kentucky y Carolina del Norte y del Sur.

El gobernador Greg Abbott instó a los residentes a evitar conducir con mal tiempo en la medida de lo posible.

La profesora Carmen Muñoz pasaba un poco de su día libre de la escuela en un parque del centro de Dallas con su novio, tapada con un abrigo con capucha mientras las temperaturas rondaban el punto de congelación. Dijo que planeaba pasar el resto del día en casa, evitando las carreteras resbaladizas.

"Estaré en casa, tomando café", comentó.

Las carreteras podrían volverse resbaladizas el viernes, cuando se espera que 75.000 aficionados se dirijan al Estadio AT&T de Arlington para la semifinal del campeonato de fútbol americano colegial entre Texas y Ohio State en el Cotton Bowl. La portavoz de Arlington, Susan Shrock, dijo que las cuadrillas estarán listas para abordar cualquier condición peligrosa en las carreteras.

Problemas en el sur

Se tiene previsto que el sistema avance hacia el noreste el viernes, y es posible que provoque fuertes nevadas y lluvia helada hasta las costas de Virginia y Carolina del Norte. Podrían caer hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve en varias partes de Georgia, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia Occidental hasta el sábado, informó el servicio meteorológico.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró un estado de emergencia en todo el estado el jueves mientras la mitad norte del estado se preparaba para recibir nieve y hielo a partir del viernes por la mañana. Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que es probable que la nieve y el hielo se acumulen en el área metropolitana de Atlanta, haciendo que las carreteras sean peligrosas y posiblemente causen apagones.

En Tennessee, las escuelas del condado de Memphis-Shelby, el distrito más grande del estado que cuenta con más de 100.000 estudiantes, anunciaron que todas las escuelas y edificios administrativos estarán cerrados el viernes ante los pronósticos de fuertes nevadas. Mientras se pronostica que Memphis recibirá aproximadamente 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve el viernes, los funcionarios dijeron que dos centros de calentamiento están abiertos las 24 horas para proporcionar refugio a las personas que necesitan escapar del frío.

Partes de Carolina del Sur se prepararon para recibir a la primera tormenta invernal en tres años. El Departamento de Transporte del estado sacó su suministro de salmuera y sal y comenzó a tratar las interestatales y otras carreteras principales desde Columbia hacia el norte el jueves. Los sistemas escolares en esas áreas cerrarán temprano o todo el día el viernes o realizarán días de aprendizaje en línea.

Y en Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró un estado de emergencia antes de la tormenta, que, según los meteorólogos, podría dejar caer hasta 7,6 centímetros (3 pulgadas) de nieve a muchas partes del estado, y se prevén cantidades mayores en áreas montañosas. También era probable aguanieve y lluvia helada.

La tormenta que se avecina ya provocó la cancelación de una ceremonia de investidura al aire libre para Stein y otros funcionarios electos estatales en Raleigh programada para el sábado. Las fiestas oficiales de investidura del viernes y sábado por la noche también fueron pospuestas.

Emiten orden de hervir el agua en la capital de Virginia

Richmond permanecerá bajo el aviso de hervir el agua antes de consumirla al menos hasta el viernes, mientras las autoridades trabajan para restaurar el sistema de reservas de agua, que fue apagado después de que una tormenta causara un corte de electricidad, indicó el alcalde, Danny Avula.

La ciudad de más de 200.000 habitantes distribuía agua embotellada en 11 puntos y la entregaba a residentes de edad avanzada que no podían llegar a esos lugares, dijeron las autoridades.