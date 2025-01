Un barbero infectado con VIH es acusado de drogar a sus clientes para luego abusar de ellos

Las autoridades de California buscan a un barbero de Mountain View que presuntamente, sabiendo que tenía VIH, drogó y abusó sexualmente de más 50 hombres. Se cree que el hombre, un ciudadano guatemalteco, huyó a su país.

La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Santa Clara informó en noviembre del año pasado que Franklin Enrique Sarceño Orla, de 34 años, enfrenta 55 cargos por abuso sexual.

Las autoridades aseguran que Sarceño Orla atacaba a los hombre que conocía en su negocio o en los centros de diversión del área.

Las autoridades encontraron en su apartamento los medicamentos que usaba para tratar la infección, la cual se confirmó con documentos médicos, según dijo a Univision el Fiscal del Condado de Santa Clara, Byron Suárez, que explicó que cometer un delito sexual sabiendo que está infectado con VIH es un agravante, según las leyes de California.

Sarceño Orla fue detenido por agresión sexual a finales de agosto de 2024, pero salió en libertad tras pagar una fianza de 250,000 dólares, momento que aprovechó para escapar.

Las autoridades y las fuerzas del orden aún buscan información sobre su paradero y creen que puede estar en Guatemala. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua.

El caso se remonta a julio de 2023, cuando la policía de Mountain View inició una investigación contra el barbero, después de que una de las víctimas denunciara que tras beber algo con el sospechoso se despertó herido y mareado.

Según el informe, las pruebas forenses de ese hombre mostraron que había sido agredido sexualmente, agrega el medio estadounidense.

Casi al mismo tiempo, otra víctima aseguró que el sospechoso era su barbero y que había perdido el conocimiento mientras tomaba unas cervezas con él.

"Me dijo que me iba a dar un masaje para que me relajara, pero me dio a oler como algo que sentí como que se me durmió el cerebro (...) con un vibrador me lo ponía mucho en mi parte", contó unas de las víctimas, quien prefirió ser anónima, a Univision.

Según la víctima, un amigo cercano pasó por algo similar con Sarceño Orla: "le hizo lo mismo, pero dice él, que él no recuerda", cuenta.

Entre las pruebas incautadas contra el barbero, hay videos que muestran abusando sexualmente a sus víctimas, las cuales parecían inconscientes y gravemente intoxicados, según el informe de la policía.

Según los hallazgos de la investigación, las agresiones se remontan a 2018 y en esos incidentes las víctimas se encontraban en estado de ebriedad, según recoge Los Ángeles Times.

La primera investigación arrojó que Sarceño Orla abusó de unas 20 personas. Actualmente, se han identificado más de 50 hombres víctimas del guatemalteco.

Las autoridades piden a las personas que hayan sido víctima de Sarceño Orla denunciar y les recomiendan someterse a una prueba de detección de enfermedades de transmisión sexual.