Los incendios forestales de California podrían dejar una desigualdad más profunda a su paso

La imagen de mansiones de celebridades y sitios de interés cinematográfico reducidos a cenizas puede hacer parecer que los incendios forestales que arrasan el área de Los Ángeles afectaron a una constelación de estrellas de cine.

Pero un recorrido por los barrios calcinados que rodean Altadena muestra que los incendios también arrasaron un refugio extraordinario para generaciones de familias negras que evitaban prácticas de vivienda discriminatorias en otros lugares. Eran comunidades de diversidad racial y económica, donde muchas personas eran dueñas de sus propias viviendas.

Algunos temen ahora que los incendios más destructivos en la historia de California hayan alterado esa situación para siempre. La recuperación y la reconstrucción pueden estar fuera del alcance de muchos, y las presiones de la gentrificación podrían renovarse.

Samantha Santoro, de 22 años, estudiante universitaria de primera generación en Cal Poly Pomona, recuerda que se sintió molesta cuando la cobertura informativa inicial de los incendios forestales se centró más en las celebridades. Ella y su hermana, que asiste a la UC Berkeley, están preocupadas por cómo saldrán adelante sus padres inmigrantes mexicanos y sus vecinos de clase trabajadora que perdieron sus hogares en Altadena.

"No pensamos, 'Oh, simplemente me iré a mi segunda casa y me quedaré allí'", dijo Santoro.

El propietario de la casa de dos habitaciones con piscina de la familia nunca había aumentado el alquiler de 1,650 dólares, lo que permitió a los Santoro criar a sus hijas de forma asequible. Ahora, se están quedando temporalmente con un pariente en Pasadena. La familia tiene seguro para inquilinos, pero no mucho más.

“Me cuesta creer que no tengas nada”, dijo Santoro entre lágrimas, pensando en sus padres. “Todo por lo que trabajaron estaba en esa casa”.

Altadena era una mezcla de pequeños bungalows y magníficas mansiones. La comunidad de 42,000 habitantes incluye familias de clase trabajadora, artistas, trabajadores de la industria del entretenimiento y de clase media. Alrededor del 58 % de los residentes no son blancos, una cuarta parte de ellos son hispanos y casi una quinta parte son negros, según datos del censo.

Durante la era de los derechos civiles, Altadena se convirtió en una tierra de oportunidades para que los afroamericanos pudieran llegar a la clase media sin las prácticas discriminatorias de negarles el acceso al crédito. Mantuvieron sus hogares dentro de la familia y ayudaron a otros a prosperar. Hoy, la tasa de propietarios de viviendas entre los afroamericanos es del 81,5%, casi el doble de la tasa nacional.

Eso es impresionante si se tiene en cuenta que el 92 % de las 15 000 residencias de Altadena son viviendas unifamiliares, según la Encuesta sobre la comunidad estadounidense del censo de 2023. El ingreso medio es de más de 129 000 dólares. Un poco más del 7 % de los residentes vive en la pobreza.

Victoria Knapp, presidenta del Concejo Municipal de Altadena, teme que los incendios hayan cambiado irreparablemente el panorama para estas familias.

“Alguien lo va a comprar y va a desarrollar quién sabe qué en él. Y eso va a cambiar el carácter de Altadena”, dijo Knapp, añadiendo que aquellos con menos recursos se verán desproporcionadamente afectados.

La familia de Kenneth Snowden, de 57 años, fue una de las familias negras que pudieron comprar una casa en 1962. Esa casa, así como la que Snowden compró hace casi 20 años, ya no existen.

Él está desafiando a los funcionarios estatales y federales a ayudar a todas las comunidades afectadas por los incendios de manera justa porque “su casa de $40 millones no es diferente a mi casa de $2 millones”.

Snowden quiere la posibilidad de adquirir préstamos hipotecarios con un interés del 0%. “Dadnos la capacidad de reconstruir, de reiniciar nuestras vidas”, dijo. “Si se pueden gastar miles de millones de dólares en una guerra, se pueden gastar mil millones de dólares para ayudarnos a volver a donde estábamos”.

Shawn Brown no solo perdió su casa, sino también la escuela pública concertada que fundó en Altadena. Tenía un mensaje para los propietarios negros que pudieran verse tentados por ofertas por sus propiedades: “Les diría que se mantengan firmes, que reconstruyan, que continúen el progreso generacional de los afroamericanos”.

Ella y otros miembros del personal de la Academia Rosebud de Pasadena están tratando de recaudar dinero para la reconstrucción mientras buscan sitios temporales en iglesias.

Pero incluso algunas iglesias han ardido. En la iglesia bautista de Altadena, el campanario es prácticamente lo único que sigue en pie.

El reverendo George Van Alstine y otros están tratando de ayudar a más de 10 miembros de la iglesia que perdieron sus hogares con necesidades como la obtención de seguros y la ayuda federal. Al pastor le preocupa que los incendios conduzcan a una gentrificación, y que los feligreses negros, que constituyen la mitad de la congregación, paguen el precio.

“Estamos viendo un número de familias que probablemente tendrán que mudarse del área porque la reconstrucción en Altadena será demasiado costosa para ellos”, dijo.

La fotógrafa Daniela Dawson, de 32 años, que había estado trabajando en dos empleos para poder pagar el alquiler de 2.200 dólares de su apartamento estudio, huyó de los incendios forestales con su todoterreno Hyundai y su gata, Lola. Perdió casi todo lo demás, incluidos miles de dólares en equipo fotográfico.

No tenía seguro de inquilino. “Obviamente, ahora estoy pensando en ello. Ojalá lo tuviera”, dijo.

Dawson planea regresar a Arizona, donde vivía anteriormente, y reorganizarse, pero es probable que no regrese a Altadena.

Tang informó desde Sunnyvale, California. Kelleher informó desde Honolulu. La subdirectora de Associated Press, Kim Johnson, en Chicago, y la reportera de datos Angeliki Kastanis, en Los Ángeles, contribuyeron a este despacho.