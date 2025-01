Bob Menéndez asegura utilizaron "pruebas ilegales" en su contra tras solicitud de 15 años de cárcel

El exsenador de Nueva Jersey, Bob Menéndez desafío el memorando de sentencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos luego de hacer pública el pasado viernes una declaración donde denunció el uso de "pruebas ilegales" durante su juicio federal por varios cargos, donde los fiscales están solicitando 15 años de cárcel.

Menéndez comienza su declaración diciendo que el memorando de sentencia publicado por el Departamento de Justicia, más específicamente en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, tergiversa "enormemente" lo que se alegó en el juicio.

"En primer lugar, representa un intento venal y vengativo de ocultar las fechorías de los fiscales federales en el caso del senador Menéndez en su acción autoadmitida de proporcionar al jurado pruebas ilegales que habían sido prohibidas por el juez, al mismo tiempo que minimizaban su grave violación e intento de ignorar la cláusula de libertad de expresión y debate de la Constitución de los Estados Unidos", continúa.

Agrega: "Además, añadieron el insulto a la herida y un nuevo error judicial al borrar intencionalmente la misma computadora portátil que habría expuesto sus fechorías, un grave acto de mala conducta o malversación para el cual el gobierno aún no ha ofrecido una sola explicación a pesar de las múltiples demandas para hacerlo tanto a través del tribunal como en la correspondencia con los abogados".

El segundo punto que señaló fue que los fiscales se negaron a reconocer que eran conscientes de la que administración de Joe Biden apoyaba la ayuda y las ventas de armas a Egipto: "La administración Biden apoyaba plenamente la ayuda y las ventas de armas a Egipto a las que se refieren, y que formaron la base y la acusación más básica de su caso, mientras que, de hecho, fue el senador Menéndez quien insistió en poner condiciones a la ayuda y las ventas exigiendo que Egipto cumpliera con los derechos humanos básicos, la libertad de expresión/prensa y las garantías democráticas básicas para su propio pueblo".

También expresó que la administración de Trump anuló una suspensión del Congreso y que otros miembros de dicha institución estuvieron involucrados en las aprobaciones.

"Además, los fiscales del gobierno no afirman que el testimonio del fiscal de los Estados Unidos no sólo no creía que el senador Menéndez no estuviera pidiendo nada ilegal, sino que, de hecho, el senador Menéndez NO ESTABA PIDIENDO NADA EN ABSOLUTO. Además, el fiscal general de Nueva Jersey, Gubir Grewal, testificó de manera similar que no había ninguna petición específica ni ninguna ilegalidad".

Menéndez finalizó diciendo que no es un agente extranjero como lo alega el gobierno, ya que la administración de Biden apoyó cuando aprobaron la resolución del Senado (S.Res.390) que fue patrocinada por el senador Lindsey Graham y un grupo de senadores bipartidistas menos por él.

En su declaración también señaló a Marco Rubio como un agente extranjero por estar en "deuda con el Estado petrolero del Golfo Árabe de Qatar". Rubio fue seleccionado por el presidente electo Donald Trump como Secretario de Estado.

Resolución del Senado 390

La resolución a la que Bob Menéndez se refiere en su declaración detalla que el Estado de Qatar ayudó a los Estados Unidos durante la "Operación Refugio de Aliados" donde miles de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, afganos vulnerables y sus familias buscaron refugio después de que los talibanes afganos tomaran el poder de la República Islámica de Afganistán.

Menéndez expresa que Qatar, jugó un papel fundamental al ayudar a evacuar miles de personas del gobierno del régimen talibán afgano, así como donaciones filantrópicas al desastre humanitario en Yemen.