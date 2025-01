El New York Times le dedica un artículo a la influencer dominicana Killadamente

La muerte de la influencer dominicana radicada en Estados Unidos Carol Acosta, conocida como Killadamente, sorprendió a todas las personas que tuvieron contacto con su contenido en redes sociales. La conmoción por su repentino fallecimiento llegó hasta el diario estadounidense The New York Times, que dedicó un artículo explicando quien era la persona detrás del personaje, los temas que trataba en sus redes sociales y la razón de su ascenso.

El artículo titulado: En casa, su vida era modesta. Como "Killadamente", inspiró a millones (At Home, Her Life Was Modest. As ´Killadamente,´ She Inspired Millions) habla sobre la vida de Carol en "un pequeño barrio de inmigrantes" en Newark, Nueva Jersey, su etapa como influencer y la consternación por su fallecimiento.

La reseña menciona las burlas que la joven tuvo que soportar en sus año de escuela por su sobrepeso, así como los gritos que se escuchaban desde el apartamento de la familia en Nueva Jersey, y como el internet y las redes sociales fueron "una salida para sus problemas".

De acuerdo con lo publicado por sus hermanas Katherine y Katyan, Killadamente murió el pasado 3 de enero, diez días después, la causa del fallecimiento aún no está clara.

Los videos compartidos por las hermanas Acosta hablan sobre una emergencia médica durante una comida familiar que obligó el traslado de la creadora de contenido a un hospital, donde fue declarada muerta.

La joven Acosta dejó atrás a dos niñas pequeñas. Tenía 27 años.

Su vida lejos del internet

El medio estadounidense atribuye la popularidad de Acosta, sobre todo entre la diáspora dominicana en Estados Unidos, a la música, su sentido de la moda y los mensajes de amor propio y positividad corporal que compartía en sus redes sociales, una fama que, según la autora del artículo, era "apenas evidente en su modesta vida en Newark y sus alrededores".

Señalan el caso de una vecina en Kearny, Nueva Jersey, a donde Killadamente se mudó hace más de dos años con sus dos hijas. La vecina aseguró que no se dio cuenta de lo famosa que era la joven domínico estadounidense hasta seis meses después de mudarse.

"Recibí un par de cartas para ella y se las di al propietario", dijo Rafaela Chaves, de 43 años, "y luego me dijo que ella es una mujer famosa en Instagram".

De acuerdo con la mujer, Killadamente aún recibía cartas y ofertas exclusivas de casas de moda que esperaban conectarse con los más de seis millones de personas que seguían a la influencer.

El artículo también habla sobre la marcada diferencia del éxito de Carol Acosta como adulta con sus vivencias de la infancia. De acuerdo con una compañera de la escuela secundaria que conversó con el New York Times, Acosta sufría acosos constante por ser talla grande. En conversación con el medio, recordó que esa situación no pareció molestarla nunca, por el contrario, siempre se mantuvo positiva.

El artículo habla sobre las variadas posturas que asumió "Killadamente" en su espacio en las redes sociales. Desde el activismo y su posición en contra de la violencia doméstica, hasta "alarde" de glamorosos atuendos producto de su colaboración con la marca Fashion Nova, promoción de medicamentos para bajar de peso, opiniones sobre la maternidad y los llamados para cuidar la salud mental.

Así como su breve incursión al mundo de la música, grabando un rap en 2017 con el título que la hizo famosa: "Me amo y no me importa".

Las razones detrás de su éxito

El New York Times también conversó con la modelo de origen dominicano, Denise Mercedes, quien destacó la influencia de creadores de contenido como Acosta en la construcción de figuras públicas que rompen con los estándares tradicionales de belleza, especialmente dentro de la comunidad latina en línea y aseguró que la influencer ayudó a promover el amor propio, enseñando a las personas a aceptarse tal como son, independientemente de las expectativas sociales.

Además, señaló la incorporación del spanglish en su contenido como una propuesta atractiva para muchos de sus seguidores.

Además, recoge la opinión de Isra Ali, una profesora de estudios de medios de comunicación, quien aseguró que la diferencia de Killadamente con otras influencers se debía a su estilo de vida más accesible y modesto, ofreciendo un contenido con el que el público promedio podía identificarse.

La profesora destacó que su uso del español y su resistencia a los estándares de asimilación cultural reflejaban un compromiso con su identidad.

El artículo del New York Times deja claro que, aunque la influencia de Acosta no fue universal, sí encontró un fuerte eco en la diáspora dominicana, donde su mensaje de autenticidad y afirmación de identidad tuvo un impacto significativo. Su enfoque resonó particularmente entre las comunidades latinas, quienes vieron en su presencia en redes una forma de celebrarse a sí mismos sin necesidad de ajustarse a normas ajenas.

Tras su muerte, tanto familiares como seguidores de Acosta expresaron su dolor a través de las redes sociales. Su hermana, Katherine Acosta, rindió homenaje a su memoria con emotivas publicaciones, destacando el amor y la luz que su hermana siempre representó para ella, asegurando que nunca sería olvidada.