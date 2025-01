EE.UU. intensifica sanciones a Rusia y amenaza a empresas asociadas

Estados Unidos anunció el miércoles que está expandiendo la red de sanciones a compañías e instituciones que apoyan los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania, redesignando a unas 100 entidades y aplicando sanciones a otras 15.

Un alto funcionario del Departamento del Tesoro dijo que bajo las sanciones cualquier compañía que haga negocios significativos con partes del complejo industrial militar de Rusia también enfrentaría el riesgo de penalizaciones. El funcionario insistió en el anonimato para adelantar el anuncio en una llamada con reporteros.

El funcionario indicó que la eliminación de las sanciones requeriría una notificación al Congreso. Ese paso podría hacerle más difícil al goierno entrante de Donald Trump ajustar o modificar las sanciones sin atraer escrutinio público.

El funcionario enfatizó que hay nuevas sanciones a 15 compañías relacionadas con Rusia y China que han cooperado para evitar las sanciones existentes.

El Tesoro está sancionando a las siguientes compañías rusas por estar involucradas en este esquema: Herbarium Office Management, Atlant Torg, Sigma Partners, Tranzaktsii I Raschety, Arctur y Paylink Limited. También está sancionando al ciudadano ruso Andrei Prikhodko, director general de Herbarium.

También hay sanciones a compañías con sede en China: Anhui Hongsheng International Trade, Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service, Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development, Qingdao Hezhi Business Service, Xinjiang Financial Import And Export, Hangzhou Xianghe Trading, Shaanxi Hongrun Jinhua Trading, Fujian Xinfuwang International Trade, y Jilin Province Shunda Trading Company.

Por separado, el Banco Keremet en Kirguistán está siendo sancionado por coordinar con funcionarios rusos y un banco de Estados Unidos para evadir sanciones.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que llevó a sanciones agresivas por parte de Estados Unidos y sus aliados y esfuerzos por parte de Rusia y sus socios para eludir las restricciones. El gobierno estadounidense actual ve los cambios recientes en el mercado petrolero como una oportunidad para intensificar las sanciones a los ingresos petroleros de Rusia sin afectar los suministros globales.

El Departamento del Tesoro anunció la semana pasada que estaba expandiendo las sanciones contra el sector energético ruso por su guerra en Ucrania.