Migración, igualdad y respeto: el poderoso discurso de Marco Rubio en su audiencia para secretario de Estado

Promover la paz en el extranjero, y la seguridad y la prosperidad aquí en casa, fueron las promesas de Marco Rubio de ser elegido como secretario de Estado de Estados Unidos en su audiencia de confirmación frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El hijo de padres cubanos y senador por el estado de Florida podría convertirse en el primer latino en dirigir la diplomacia estadounidense y parece tener un objetivo claro: cuidar cada dólar que se gaste bajo su gestión y fortalecer a Estados Unidos a través de sus aliados en el mundo

A continuación, el discurso íntegro de Rubio frente al Senado de estadounidense

Gracias, presidente Risch. Gracias, Shaheen, miembro de alto rango. Y gracias, Senador Scott, por su presentación. En los 249 años de historia de nuestra república, solo otros 71 estadounidenses han ocupado el puesto que el presidente Trump me ha nominado para ocupar. Le agradezco su confianza. Es un honor increíble y una responsabilidad extraordinaria.

Tres de mis hijos, Amanda, Anthony y Dominick, no pudieron reunirse conmigo aquí en persona hoy. Pero estoy feliz de que mi esposa Jeanette y mi hija Daniella estén aquí conmigo. Porque, como cada uno de ustedes sabe bien, sería imposible servir en el Senado o en el papel para el que he sido nominado ahora, sin el amor y el apoyo de nuestras familias. También me complace que mis hermanas Bárbara y Verónica, y mi sobrino Orlando se unan a mí. Es un recordatorio de que el camino que me trae a este momento fue pavimentado por aquellos que no están aquí con nosotros.

De dos padres, que llegaron aquí el 27 de mayo de 1956 desde Cuba con el sueño de una vida mejor. Gracias a ellos, tuve el privilegio de nacer ciudadano de la nación más grande de la historia del mundo. Y ser criados en un hogar seguro y estable, por padres que hicieron del futuro de sus hijos el propósito mismo de sus vidas.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía, en palabras del entonces secretario Acheson, la tarea de crear un orden mundial "una mitad libre" del caos "sin volar todo en pedazos en el proceso". En las décadas que siguieron, el orden global que crearon nos sirvió bien. Para los estadounidenses, los ingresos aumentaron y las comunidades florecieron.

Surgieron alianzas en el Indo-Pacífico y Europa que condujeron al surgimiento de la estabilidad, la democracia y la prosperidad en estas regiones, y evitaron una tercera guerra mundial catastrófica. Y finalmente cayó un muro en Berlín y con él, un "imperio del mal".

Del triunfalismo del fin de la larga Guerra Fría surgió un consenso bipartidista de que habíamos llegado al "fin de la historia". Que todas las naciones de la tierra se convertirían en miembros de la comunidad democrática dirigida por Occidente. Que una política exterior que servía al interés nacional podía ser reemplazada ahora por una que servía al "orden mundial liberal". Y que toda la humanidad estaba ahora destinada a abandonar la identidad nacional, y nos convertiríamos en "una sola familia humana" y "ciudadanos del mundo". Esto no era solo una fantasía; Era una ilusión peligrosa. Aquí en Estados Unidos, y en muchas de las economías avanzadas de todo el mundo, un compromiso casi religioso con el comercio libre y sin restricciones a expensas de nuestra economía nacional, redujo la clase media, dejó a la clase trabajadora en crisis, colapsó la capacidad industrial y empujó cadenas de suministro críticas a manos de adversarios y rivales.

Un celo irracional por la máxima libertad de movimiento de las personas ha resultado en una crisis migratoria masiva histórica aquí en Estados Unidos y en todo el mundo que amenaza la estabilidad de las sociedades y los gobiernos. Y en todo Occidente, los gobiernos ahora censuran e incluso procesan a los opositores políticos internos, mientras que los yihadistas radicales marchan abiertamente por las calles y conducen vehículos contra nuestro pueblo.

Mientras que Estados Unidos con demasiada frecuencia continuó priorizando el "orden global" por encima de nuestros intereses nacionales fundamentales, otras naciones continuaron actuando de la manera en que los países siempre lo han hecho y siempre lo harán, en lo que perciben como lo mejor para ellos. Y en lugar de plegarse al orden global posterior a la Guerra Fría, lo han manipulado para servir a sus intereses a expensas de los nuestros.

Le dimos la bienvenida al Partido Comunista Chino a este orden global. Y aprovecharon todos sus beneficios. Pero hicieron caso omiso de todas sus obligaciones y responsabilidades. En cambio, han mentido, engañado, hackeado y robado su camino hacia el estatus de superpotencia mundial, a nuestra costa.

En nuestro propio hemisferio, déspotas y narcoterroristas se aprovechan de las fronteras abiertas para impulsar la migración masiva, traficar con mujeres y niños, e inundar nuestras comunidades con fentanilo y criminales violentos. Y en Moscú, Teherán y Pyongyang, los dictadores siembran el caos y la inestabilidad y se alinean con grupos terroristas radicales y los financian. Luego se esconden detrás de su poder de veto en las Naciones Unidas y la amenaza de una guerra nuclear.

El orden global de la posguerra no sólo es obsoleto; Ahora es un arma que se está utilizando contra nosotros. Y todo esto nos ha llevado a un momento en el que ahora debemos enfrentar el mayor riesgo de inestabilidad geopolítica y crisis global generacional en la vida de cualquiera que viva hoy aquí. Ocho décadas después, estamos llamados a crear un mundo libre a partir del caos una vez más.

Esto no será fácil. Y será imposible sin un Estados Unidos fuerte y seguro de sí mismo que se involucre en el mundo, poniendo nuestros intereses nacionales fundamentales por encima de todo lo demás una vez más. Hace apenas cuatro años vimos los inicios de lo que sería eso. Durante el primer mandato del presidente Trump, la fuerza estadounidense fue un elemento disuasorio para nuestros adversarios y nos dio influencia en la diplomacia. No hubo nuevas guerras, ISIS fue destripado, Soleimani murió, nacieron los históricos Acuerdos de Abraham y, como resultado, los estadounidenses estaban más seguros.

Ahora el presidente Trump regresa al cargo con un mandato inequívoco de los votantes. Quieren un Estados Unidos fuerte. Comprometidos con el mundo. Pero guiados por un objetivo claro, promover la paz en el extranjero, y la seguridad y la prosperidad aquí en casa. Esa es la promesa para la que el presidente Trump fue elegido. Y si soy confirmado, mantener esa promesa será la misión principal del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Trágicamente, se pueden encontrar atrocidades horribles y sufrimientos humanos inimaginables en prácticamente todos los continentes. Y estoy seguro de que hoy me preguntarán sobre la variedad de programas y actividades que el Departamento de Estado lleva a cabo para abordarlos.

Como nación fundada en la verdad revolucionaria de que "todos los hombres son creados iguales" con derechos que no provienen del hombre sino de Dios, nunca seremos indiferentes al sufrimiento de nuestros semejantes.

Pero en última instancia, bajo la presidencia de Trump, la principal prioridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos debe ser y será los Estados Unidos. La dirección que ha dado para la conducción de nuestra política exterior es clara. Cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos y cada política que aplicamos deben justificarse con la respuesta a tres preguntas simples:

· ¿Hace que Estados Unidos sea más seguro?

· ¿Hace a Estados Unidos más fuerte?

· ¿Hace que Estados Unidos sea más próspero?

Bajo la presidencia de Trump, los dólares de los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro siempre se gastarán sabiamente y nuestro poder siempre se cederá con prudencia y hacia lo que es mejor para Estados Unidos y los estadounidenses por encima de todo.

La prudencia en la conducción de la política exterior no es un abandono de nuestros valores. Es el entendimiento de sentido común que, si bien seguimos siendo la nación más rica y poderosa de la tierra, nuestra riqueza nunca ha sido ilimitada y nuestro poder nunca ha sido infinito. Y poner nuestros intereses nacionales fundamentales por encima de todo lo demás no es aislacionismo. Es la comprensión de sentido común de que una política exterior centrada en nuestro interés nacional no es una reliquia obsoleta.

Desde el surgimiento del Estado-nación moderno hace más de dos siglos, los países que actúan sobre la base de lo que perciben como su interés nacional fundamental ha sido la norma, no la excepción. Y para nuestro país, poner los intereses de Estados Unidos y los estadounidenses por encima de todo lo demás nunca ha sido más relevante o más necesario de lo que es ahora.

Porque, a fin de cuentas, ¿cómo puede Estados Unidos promover la causa de la "paz en la tierra" si no está primero seguro en casa? ¿De qué les sirve a nuestros aliados Estados Unidos si no es fuerte? ¿Y cómo puede Estados Unidos ayudar a poner fin al sufrimiento de los hijos de Dios en todo el mundo, si no es primero próspero aquí en casa?