Blue Origin, la empresa espacial de Bezos, lanza cohete New Glenn en primer vuelo de prueba

Blue Origin lanzó el jueves su nuevo y enorme cohete en su primer vuelo de prueba, poniendo en órbita un prototipo de satélite a miles de kilómetros (millas) sobre la Tierra.

Bautizado en honor al primer estadounidense en orbitar el planeta, el cohete New Glenn despegó desde Florida, elevándose desde la misma plataforma utilizada por la NASA para lanzar sus naves espaciales Mariner y Pioneer hace medio siglo.

El cohete, de 98 metros (320 pies) de altura, que llevaba años en desarrollo y cuenta con una importante financiación por parte del fundador de Amazon, Jeff Bezos, llevaba una plataforma experimental diseñada para albergar satélites o liberarlos en sus órbitas.

Los siete motores principales se encendieron en el despegue mientras el cohete atravesaba el cielo de madrugada, provocando el aplauso de los espectadores en las playas cercanas. Los empleados de la compañía estallaron en vítores y frenéticos aplausos una vez que la nave alcanzó con éxito la órbita 13 minutos más tarde, un hito elogiado al instante por Elon Musk, de SpaceX.

Bezos, que estuvo presente en el lanzamiento desde el Control de Misión, se mantuvo de pie con los brazos cruzados mientras observaba a través de un ventanal como se elevaba el New Glenn.

"¡Lo logramos! En órbita", dijo el director general de Blue Origin, Dave Limp, a través de la plataforma X.

Para esta prueba, se esperaba que el satélite permaneciera dentro de la segunda fase mientras orbitaba la Tierra. Se esperaba que la misión durara seis horas, y que la segunda fase quede entonces en condiciones seguras para mantener una órbita alta y alejada, de acuerdo con las prácticas de la NASA para minimizar la basura espacial.

El propulsor de la primera etapa no logró aterrizar en una barcaza en el Atlántico minutos después del despegue para poder ser reciclado, pero la empresa subrayó que su principal objetivo era que el satélite de prueba alcanzara la órbita. Antes del vuelo, Bezos declaró que era "un poco loco" incluso intentar que el propulsor llegase al lugar indicado en el primer intento.

"Gran noche para el equipo de Blue. A por la primavera y a volver a intentar el aterrizaje", añadió Limp.

En un primer momento, estaba previsto que el New Glenn despegase antes del amanecer del lunes, pero la acumulación de hielo en la tubería crítica causó un retraso. El cohete está construido para transportar naves espaciales y, con el tiempo, astronautas hasta la órbita terrestre y la Luna.

Fundada hace 25 años por Bezos, Blue Origin ha estado llevando a pasajeros de pago al borde del espacio desde 2021, incluido él mismo. Para los cortos viajes desde Texas se utilizan cohetes más pequeños que llevan el nombre del primer estadounidense en el espacio, Alan Shepard. El New Glenn, que rinde homenaje a John Glenn, es cinco veces más alto.

Blue Origin invirtió más de 1.000 millones de dólares en la plataforma de lanzamiento del New Glenn, reconstruyendo el histórico Complejo 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. La plataforma está a 14 kilómetros (9 millas) de los centros de control y la fábrica de cohetes de la compañía, en el exterior del Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Blue Origin prevé entre seis y ocho vuelos del New Glenn este año, si todo va bien, con el próximo previsto para esta primavera.

En una entrevista durante el fin de semana, se negó a revelar su inversión personal en el programa. Apuntó que no ve a Blue Origin como la competencia de SpaceX, que tiene desde hace años una posición dominante en el lanzamiento de cohetes.

"Hay espacio para muchos triunfadores", dijo Bezos desde la fábrica de cohetes durante el fin de semana, agregando que este es el "comienzo de esta nueva fase de la era espacial, donde todos vamos a trabajar juntos como industria... para reducir el costo de acceder al espacio".

El New Glenn es el último de una serie de grandes y nuevos cohetes lanzados en los últimos años, que incluyen el Vulcan de United Launch Alliance, el mejorado Ariane 6 europeo y el Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS, de la NASA, el sucesor del Saturno V para enviar astronautas a la Luna.

El más grande de todos, de aproximadamente 123 metros (400 pies), es el Starship de SpaceX. Musk dijo que el séptimo vuelo de prueba del dispositivo completo podría tener lugar más tarde el jueves desde Texas. Espera repetir lo que se logró en octubre, cuando capturaron el propulsor que regresaba a la plataforma de lanzamiento con brazos mecánicos gigantes.

Starship es el vehículo que la NASA planea usar para llevar a astronautas a la Luna más adelante en esta década. En los dos primeros alunizajes de su programa Artemis, que sigue a las misiones Apolo de los años 60 y 70, las tripulaciones descenderán desde la órbita lunar a la superficie en Starships.

El módulo de aterrizaje de Blue Origin, llamado Blue Moon, se estrenará en el tercer alunizaje con astronautas.

Bill Nelson, administrador de la agencia espacial estadounidense, impulsó la competencia entre módulos de aterrizaje lunares, una estrategia similar a la de contratar dos compañías para llevar a astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Nelson dejará su cargo cuando el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el lunes.

Trump ha nombrado al multimillonario tecnológico Jared Isaacman como candidato a dirigir la NASA. Isaacman, que ha ido dos veces al espacio en vuelos de SpaceX financiados de forma privada, debe ser confirmado por el Senado.

Se suponía que el debut de New Glenn iba a enviar dos naves espaciales gemelas a Marte para la NASA. Pero la agencia las retiró del vuelo planeado para el pasado octubre cuando quedó claro que el cohete no estaría listo a tiempo. Aun así, volarán en un cohete New Glenn, pero no antes de la primavera, como muy pronto. Las dos pequeñas sondas, llamadas Escapade, están destinadas a estudiar la atmósfera marciana y su entorno magnético mientras orbitan el planeta rojo.