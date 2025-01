Promociones gratuitas y pedidos de indulto: cómo es compartir nombre con un presidente de EE. UU.

No solo hay un Donald Trump en Estados Unidos. Tampoco hay un único William J. Clinton.

Muchas personas comparten nombre con presidentes famosos.

Donald Trump, un veterano que reside en Alabama, contó que debido a su nombre suele recibir cosas gratis. William J. Clinton, quien se hace llamar Billy, solía vivir en la zona de Washington, D.C., y recibía correspondencia interesante de reclusos.

Los hombres con estos nombres que sirvieron en la Casa Blanca estarán el lunes en el Capitolio para asistir a la toma de posesión de Trump, el presidente electo. The Associated Press habló con personas que comparten nombre con los presidentes para descubrir cómo es la vida para ellos.

William J. Clinton, residente de Tennessee

"Mi padre es Bill, no el expresidente, pero es, de hecho, el séptimo William J., William Clinton, en nuestra genealogía. Yo soy el octavo. Mi hijo de nueve meses es el noveno... Definitivamente, hay muchas dobles miradas, eso es seguro. Y es algo cotidiano. Siempre tengo en mente que alguien que diga, ´¿Tu nombre es realmente Bill Clinton?´", comentó.

"Algunas de las cosas más locas que han sucedido debido a mi nombre, y sobre todo a que tuve básicamente toda mi vida una dirección que estaba en la zona de D.C., fue recibir cartas de reclusos federales pidiendo indultos presidenciales dirigidos a mí, como por accidente", agregó.

Donald Trump, un veterano que vive en Clanton, Alabama

"Ha habido muchas veces donde me han pasado, por ejemplo, a primera clase. Ha habido veces en las que hice reservas de hotel y me dieron el penthouse gratis. Bueno, muchas gracias. He tenido algunas comidas gratis en restaurantes".

Abraham Lincoln, profesional bancario del estado de Washington

"He descubierto que es una bendición y una maldición. Es muy bueno para romper el hielo, la gente se asombra y eso hace que hablen. También, ya sabe, cuando las primeras impresiones importan, la gente no va a olvidar mi nombre, por lo tanto, por lo general no van a olvidar la primera impresión. Así que siempre tengo que dar lo mejor de mí cuando conozco gente", expresó.

"Las reservas van normalmente a nombre de (su esposa) porque me suelen decir ´No, en serio, ¿cuál es tu nombre?´ o ´Estás bromeando´".

Grover Cleveland, jefe de bomberos en Cresco, Pensilvania

"Cuando era joven, todo el mundo se quedaba siempre muy sorprendido de que tuviera exactamente el mismo nombre", explicó Cleveland.

"Si doy una tarjeta de crédito en una tienda donde alguien podría no conocerme, llaman al gerente y dicen que es fraude o algo así. Pero no, aquí está mi identificación", agregó