Cronograma de eventos para la segunda investidura de Donald Trump

Vistazo a la programación de los eventos oficiales de la investidura del presidente electo Donald Trump para su segundo mandato. No está claro cómo la decisión de trasladar bajo techo la toma de posesión de Trump el lunes, a la Rotonda del Capitolio, podría afectar la programación prevista para la ceremonia:

Lunes

Ceremonia religiosa:

Trump iniciará el día asistiendo a una ceremonia en la iglesia episcopal de San Juan, ubicada al otro lado del Parque Lafayette desde la Casa Blanca, una tradición para los presidentes electos.

Té en la Casa Blanca:

Trump y la primera dama entrante, Melania Trump, se reunirán con el presidente saliente Joe Biden y la primera dama Jill Biden en la Casa Blanca para un té que tradicionalmente se sirve con el fin de dar la bienvenida a un nuevo mandatario.

Ceremonia de juramentación dentro de la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos:

Preludio musical por los Coros Combinados de la Universidad Nebraska–Lincoln.

Preludio: "The President´s Own", por la Banda de la Infantería de Marina de Estados Unidos.

Llamada al orden por la senadora demócrata Amy Klobuchar.

Invocación por el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York; el reverendo Franklin Graham de Samaritan´s Purse, y la Asociación Evangelística Billy Graham.

"Oh, America!", interpretada por el cantante de ópera Christopher D. Macchio.

El juramento del vicepresidente en una ceremonia administrada por Brett Kavanaugh, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos.

"America the Beautiful", a cargo de Carrie Underwood, el Coro de las Fuerzas Armadas y el Coro de la Academia Naval de Estados Unidos.

El juramento presidencial en una ceremonia administrada por John Roberts, magistrado presidente de la Corte Suprema.

"The Battle Hymn of the Republic", interpretado por el Coro de la Academia Naval de Estados Unidos.

Discurso inaugural de Trump:

Bendición por parte del presidente de la Universidad Yeshiva, el rabino y doctor Ari Berman; el imán Husham Al-Husainy del Centro Islámico Karbalaa, el pastor sénior Lorenzo Sewell de la Iglesia 180 de Detroit, y el padre Frank Mann de la diócesis católica de Brooklyn.

"The Star-Spangled Banner", por Christopher Macchio.

Despedida al expresidente:

Se realizará una despedida formal para Biden y la vicepresidenta Kamala Harris cuando partan del Capitolio.

Ceremonia de firma del presidente:

Trump se dirigirá a la Sala del Presidente, a un costado del Senado en el Capitolio de Estados Unidos, para una ceremonia de firma, donde los miembros del Congreso observan mientras el presidente recién juramentado firma nominaciones, memorandos u órdenes ejecutivas.

Almuerzo inaugural:

Los nuevos presidente y vicepresidente asisten a un almuerzo en el Salón de Estatuas en el Capitolio de Estados Unidos, organizado por el Comité Conjunto del Congreso para Ceremonias Inaugurales.

Pase de revista:

Después del almuerzo, el presidente y el vicepresidente se dirigen a los escalones de la fachada este del Capitolio, donde pasarán revista a soldados.

Desfile presidencial:

Debido al frío, Trump decidió trasladar el desfile tradicional por la Avenida Pensilvania al Capitol One Arena de Washington. Se prevé que Trump haga comentarios en el evento y que haya bandas de música.

Ceremonia en la Oficina Oval:

Trump se dirige a la Casa Blanca para una ceremonia en la Oficina Oval.

Bailes inaugurales:

Baile Inaugural del Comandante en Jefe: La banda de música country Rascal Flatts y el cantante country Parker McCollum estarán presentes en el baile dedicado a integrantes de las fuerzas armadas. Trump pronunciará un discurso.

Baile Inaugural de la Libertad:

El rapero Nelly, el cantante country Jason Aldean y la banda de música disco The Village People actuarán en el baile dedicado a los seguidores de Trump. El nuevo mandatario hablará.

Baile Starlight:

El cantautor Gavin DeGraw actuará y Trump hablará en el tercer baile inaugural, al que se prevé asistan grandes donantes del presidente entrante.

Martes

Ceremonia nacional de oración:

Trump asistirá a la tradicional ceremonia de oración a la mañana siguiente a la inauguración, en la Catedral Nacional de Washington.