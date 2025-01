EEUU conmemora día de Martin Luther King con advertencias sobre su legado

Un coro de 70 miembros entonó "Aleluya" para abrir el servicio del Día de Martin Luther King Jr. el lunes en su antigua congregación en Atlanta, seguido de una severa advertencia de su hija sobre la necesidad de mantener viva la lucha contra la injusticia.

El servicio en la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta fue una de las conmemoraciones más destacadas de King planeadas en todo el país ese lunes en honor al asesinado líder defensor de los derechos civiles. También incluyó a siete personas al frente del escenario sosteniendo grandes carteles que proclamaban "JUSTICIA", "LIBERTAD" y "DEMOCRACIA".

"Estamos viviendo en un tiempo en el que la retórica anti-'woke' se ha convertido en un arma para dividirnos y distraernos de los verdaderos problemas de injusticia", proclamó la hija de King, la reverenda Bernice King. "Ser ´woke´ es estar consciente de la opresión y comprometido con la justicia".

Los participantes en el servicio anual se levantaron de sus asientos mientras ella advertía a aquellos que intenten arrebatarles sus derechos civiles: "¡No retrocederemos!", exclamó.

El feriado coincidió con la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La coincidencia creó sentimientos encontrados para los líderes de derechos civiles que se han opuesto a la retórica y posturas de Trump sobre raza y derechos civiles.

El orador principal en Ebenezer luego hizo referencia a Trump, diciendo que había escuchado a alguien decir "que ha ganado un mandato".

"No me importa quién seas, aun si ganas el 60% de los votos, nunca ganas un mandato para violar la justicia", sostuvo el obispo William Barber II, copresidente de la iniciativa Poor People´s Campaign. "Nunca ganas un mandato para lastimar a la gente".

Imploró a la gente que "dijera la verdad" sobre la pobreza, el hambre y la injusticia social.

"El momento adecuado para decir la verdad es siempre ahora, y decir la verdad es la acción moral más radical y profética que puedes tomar en una temporada de mentiras", expresó Barber.

En su discurso después de tomar el juramento del cargo, Trump destacó la importancia del feriado de King.

"En su honor, nos esforzaremos juntos para hacer realidad su sueño", aseveró Trump. "Haremos que su sueño se haga realidad".

Ebenezer es donde King fue bautizado de niño y ordenado a los 19 años. Se convirtió en copastor de la congregación en 1960 junto a su padre, el reverendo Martin Luther King Sr. Permaneció en ese rol hasta su muerte, y su funeral se llevó a cabo en la iglesia. La iglesia ahora es parte del Parque Histórico Nacional y Distrito de Preservación Martin Luther King, Jr.

El lunes marca la tercera vez en casi 40 años desde que el feriado de King se convirtió en ley que coincide con una investidura presidencial. Los presidentes Bill Clinton y Barack Obama también juraron sus segundos mandatos en el feriado.

King mismo temía que las protecciones legales a las que dedicó su vida no fueran seguidas por mayores esfuerzos contra la discriminación o programas sociales. El célebre líder de derechos civiles propuso que se necesitaría que los estadounidenses blancos adoptaran una mayor fraternidad con los estadounidenses negros y participaran en solidaridad económica y social para ver un cambio.

Hubo fuertes medidas de seguridad fuera de la iglesia de Atlanta, donde más de dos docenas de oficiales de policía de todo el área metropolitana de Atlanta montaban guardia con vehículos todo terreno, motocicletas policiales y vehículos utilitarios suburbanos. Las calles en las inmediaciones de la histórica iglesia estaban bloqueadas al tráfico de vehículos.

En la frígida Columbia, Carolina del Sur, un mitin del Día de MLK en el Capitolio estatal entró en su 25º año con una multitud más pequeña, con cierta trepidación debido al cambio de poder que ocurría en Washington. El evento de Carolina del Sur comenzó en 2000 cuando decenas de miles de personas se reunieron para exigir que la bandera confederada fuera retirada de la cúpula del Capitolio.

En 2013, el mitin se pausó para que miles de asistentes pudieran ver a Obama, el primer presidente negro de la nación, tomar el juramento del cargo por segunda vez en pantallas grandes. El lunes, no se mencionó el juramento presidencial.

El estudiante universitario Michael Parker pensó en cómo King soportó todo tipo de racismo y odio, confiado en que haría del mundo un lugar mejor. Esa era la actitud que él tenía ese lunes.

"Aún queda trabajo por hacer", declaró Parker. "El progreso no ha sido constante a través de las generaciones. Necesitamos seguir trabajando en el sueño del doctor King".

King fue asesinado en Memphis, Tennessee, mientras estaba en el balcón del viejo Motel Lorraine el 4 de abril de 1968. Había ido a la ciudad para apoyar una huelga de trabajadores de saneamiento. El motel se ha convertido en el Museo Nacional de Derechos Civiles, que ofrece entrada gratuita y horarios extendidos a los visitantes el lunes.

El museo ofrecerá también actuaciones musicales, donaciones de alimentos y sangre, y una presentación transmitida en vivo que explorará el liderazgo de King y su relevancia para los movimientos actuales de justicia social.

Mientras tanto, en Nueva Orleans, las temperaturas inusualmente frías y una tormenta invernal llevaron a los funcionarios a cancelar un evento que habían planeado el lunes en honor al Día de Martin Luther King Jr. Los residentes de Nueva Orleans se despertaron con temperaturas bajo cero mientras una ráfaga del Ártico se movía hacia la región, y se emitió una advertencia de tormenta invernal para el martes.