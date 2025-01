Trump intensifica control migratorio mientras alcalde de Newark critica al ICE por arrestos

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes que ampliará una autoridad de deportación rápida a todo el país, lo que permitirá a los agentes de inmigración deportar a migrantes sin que tengan que comparecer ante un juez mientras el mandatario busca cumplir con una amplia agenda de retirar a todos los que están en Estados Unidos de manera ilegal.

La noticia de la ampliación de la deportación expedita surge mientras los funcionarios de Newark, Nueva Jersey, criticaron lo que, según dijeron, fueron arrestos ilegales por parte de agentes de inmigración federales en un negocio local.

En una conferencia de prensa el viernes, el alcalde de Newark, Ras Baraka, dijo que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se presentaron en el negocio el jueves y detuvieron a tres "residentes indocumentados" así como a algunos ciudadanos estadounidenses. Señaló que una persona fue interrogada incluso después de mostrar una identificación militar.

"Cuando recibí esta información, me horroricé, me molesté, me enojé de que esto sucediera aquí, en este estado, en este país", aseveró Baraka, un demócrata que busca la nominación de su partido para gobernador. "Vamos a luchar por todos nuestros residentes en esta ciudad, sin importar cómo se vea eso para nosotros".

Aproximadamente la mitad de los 305,000 habitantes de la ciudad son de raza negra y cerca del 40 % son hispanos, según cifras del censo.

El ICE describió lo ocurrido el jueves como una "operación de cumplimiento dirigida" y dijo que los agentes pueden pedir identificación a otras personas cuando están realizando "trabajo de campo".

"El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos puede encontrarse con ciudadanos estadounidenses mientras realiza trabajo de campo y puede solicitar identificación para establecer la identidad de un individuo como fue el caso durante una operación de cumplimiento dirigida en un lugar de trabajo... en Newark, Nueva Jersey", señaló la agencia en un comunicado. El ICE dijo que no podía comentar más porque la investigación está en curso.

El gobierno de Trump ha tomado medidas en varios frentes sobre su principal promesa de campaña de endurecer la inmigración ilegal. Y en órdenes ejecutivas firmadas después de asumir el cargo el lunes, Trump delineó una visión para acciones futuras diseñadas para aumentar drásticamente el cumplimiento de la ley de inmigración en el interior del país mientras se reduce el acceso en la frontera sur.

Después de declarar una emergencia nacional y describir la inmigración en la frontera sur como una invasión, Trump envió soldados a la frontera; retiró reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas e iglesias; suspendió indefinidamente el programa de refugiados, y suspendió las principales vías de inmigración creadas bajo el gobierno del expresidente Joe Biden.

El viernes, el gobierno dijo que estaba expandiendo el uso de la autoridad de "deportación expedita" para que pueda ser utilizada en todo el país y añadió que tendría efecto inmediato.

"El efecto de este cambio será mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública, al tiempo que reduce los costos gubernamentales, facilitando determinaciones de inmigración rápidas", dijo el gobierno en un aviso en el Registro Federal que describe las nuevas reglas.

La "deportación expedita" otorga a las agencias del orden público una amplia autoridad para deportar personas sin requerir que comparezcan ante un juez de migración. Hay excepciones limitadas, incluyendo si expresan temor de regresar a casa y pasan una entrevista inicial de evaluación para asilo.

Los críticos han dicho que hay demasiado riesgo de que personas que tienen derecho a estar en el país sean arrastradas por error por agentes y oficiales y que no se hace lo suficiente para proteger a los migrantes que tienen motivos genuinos para temer ser enviados a casa. El aviso del viernes señala que la persona puesta en deportación expedita "tiene la carga afirmativa de demostrar a satisfacción de un agente de inmigración" que tiene derecho a estar en Estados Unidos.

Los poderes fueron creados bajo una ley de 1996. Pero realmente no se utilizaron ampliamente hasta 2004, cuando el Departamento de Seguridad Nacional dijo que usaría la autoridad de deportación expedita para personas arrestadas dentro de las dos semanas posteriores a su entrada a Estados Unidos por tierra y capturadas dentro de 160 kilómetros (100 millas) de distancia de la frontera. Eso significó que se usó principalmente contra migrantes que recién llegaban al país.