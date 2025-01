Dominicana becada en Ciencias Aeronáuticas en EE.UU. enfrenta dificultades por falta de pago

La joven Rosmairy Díaz Morillo, que en 2023 fue becada para estudiar Ciencias Aeronáuticas en el Instituto Tecnológico de Florida, Estados Unidos, publicó un video en sus redes sociales asegurando que ese centro de estudios le ha suspendido el acceso a las clases por falta de pago del primer semestre de 2025.

La estudiante detalló que el Estado dominicano, que se había comprometido a pagar parte de su beca y estadía en ese país, no ha cumplido con el pago del semestre, por lo que ya no puede realizar ninguna asignación ni acceder a clases.

"En 2023 vine a iniciar mis estudios, estamos a 23 de enero y de parte de la Vicepresidencia de la República no me han pagado este semestre, la fecha límite para el pago del semestre de la primavera 2025 era el 3 de enero y ya estamos a 23, entonces son muchos días de diferencia, por lo que ya no me dan más chance ni más fechas para yo pagar, hoy ya me eliminaron el acceso a las clases", destacó.

La joven se hizo conocida en las redes sociales y fue ampliamente divulgada en sus redes sociales en 2023 cuando obtuvo la beca para estudiar Ciencias Aeronáuticas en los Estados Unidos.

En su denuncia, Díaz Morillo dijo que ha contactado a la Vicepresidencia de la República de varias formas y que incluso a inicios de diciembre de 2024 envió el presupuesto de este semestre, y pese a haber pasado dos meses de ello, todavía no pagan.

Aseguró que ha enviado mensajes y que ninguna de las personas vinculadas al tema le han respondido de forma satisfactoria en la Vicepresidencia.

Pese a todo, dijo sentirse agradecida del Gobierno dominicano que le ha permitido hasta el momento haber cursado tres semestres completos y el siguiente seria su cuarto semestre.

Agregó que no es la primera vez que enfrenta dificultades por el tema del pago, ya que en su primer semestre recibió un mensaje de parte del hospedaje de la universidad por falta de pago, aunque luego esa parte se solucionó.