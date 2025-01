La Marcha por la Vida vuelve a Washington: Qué esperar del acto de activistas antiaborto

Miles de activistas contra el aborto acudirán el viernes a Washington para participar en la Marcha por la Vida anual, con el objetivo de tomar impulso tras una serie de victorias y mantener la presión sobre los legisladores. Después de décadas de lucha para anular Roe v. Wade, los organizadores buscan centrarse en las múltiples batallas en torno al derecho al aborto que se libran estado por estado.

Esto es lo que hay que saber sobre la 52da Marcha por la Vida:

¿Qué asistencia se espera?

Los organizadores han estimado alrededor de 150,000 manifestantes, y los 52 años de historia de la Marcha por la Vida se han registrado participaciones similares. Sin embargo, la asistencia este año podría verse limitada por la ola de frío invernal que ya obligó a trasladar la toma de posesión del presidente Donald Trump el lunes al interior del Capitolio. La relajación natural entre los contrarios al aborto después del histórico fallo de junio de 2022 que anuló Roe v. Wade —que garantizaba el derecho al aborto a nivel nacional— también podría condicionar la participación.

¿Cuál es el enfoque tras el histórico fallo judicial?

Tras la anulación de Roe v. Wade, organizadores y activistas se están centrando en las múltiples batallas a nivel estatal sobre el derecho al aborto. Como en el pasado, la marcha comenzará con un mitin en el National Mall y terminará en el espacio que separa el edificio del Capitolio de la Corte Suprema. Durante décadas, la atención de los manifestantes se centró en el tribunal, pero ahora el objetivo principal es el complejo abovedado al otro lado de la calle.

KristanHawkins, presidenta de Students for Life of America, indicó que todavía hay trabajo por hacer, a pesar de la decisión de la Corte Suprema. “No hay una solución mágica para acabar con el aborto”, dijo. “La marcha termina ahora en la parte trasera del Capitolio de Estados Unidos para recordar a nuestros representantes que el aborto no es solo un asunto estatal, sino también local y federal”.

Con la vista puesta en el futuro, Hawkins apuntó que le gustaría ver que Trump retira los fondos a Planned Parenthood y que el gobierno se centra en garantizar que las mujeres con embarazos no planificados tengan los recursos necesarios para tener a sus hijos, como permisos familiares remunerados y créditos fiscales ampliados para el cuidado de los niños.

¿Cuál es la postura del gobierno de Trump?

Trump decepcionó a algunos activistas contrarios al aborto en campaña el año pasado al negarse a respaldar la idea de una prohibición federal al aborto y oponerse a algunas de las prohibiciones estatales más severas. Pero se atribuyó el mérito de la derogación de Roe v. Wade ya que sus tres nominados a la Corte Suprema en su primer mandato inclinaron la balanza.

Esta debería ser una vuelta triunfal para Trump, que no estaba en la Casa Blanca en el momento de la histórica decisión. Estará fuera de la ciudad, pero se espera que intervenga en un mensaje de video pregrabado, y el vicepresidente, JD Vance, será uno de los oradores destacados. Entre el aluvión de acciones y órdenes presidenciales de esta semana, Trump indultó el jueves a varios activistas encarcelados por bloquear un bloqueo a un centro de abortos en Washington.

“Este es un momento significativo en la historia”, manifestó Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo nacional antiaborto SBA Pro-Life America. “Sí, tenemos una marcha cada año, pero esta es bastante especial. Acabamos de pasar por la primera elección presidencial desde la decisión Dobbs. Hay una trifecta de republicanos provida en la Casa Blanca, en la Cámara y en el Senado”.