Grupos de salud se preparan para lo impensable: Colaborar con RFK Jr.

Cuando el presidente Donald Trump nominó a Robert F. Kennedy Jr. como el principal funcionario de salud del país, propuso una extensa lista de ideas para "hacer a Estados Unidos saludable de nuevo", desde prohibir los anuncios de medicamentos en televisión hasta eliminar las restricciones sobre la leche cruda.

Mientras esas propuestas poco ortodoxas —y las opiniones desacreditadas de Kennedy sobre las vacunas— han dominado los titulares recientes, una serie de ideas más familiares han atraído interés en el Capitolio y en todo Estados Unidos: hacer que los almuerzos escolares sean más saludables, prohibir ciertos aditivos alimentarios y tomar medidas enérgicas contra los alimentos ultraprocesados vinculados a la obesidad y la diabetes.

Durante décadas, los grupos de salud pública han pedido pasos similares, presionando a los líderes federales y organizando campañas públicas sobre los riesgos de las dietas estadounidenses cargadas de sal, azúcar y grasa.

A medida que Kennedy enfrenta las audiencias de confirmación en el Senado el miércoles y jueves, los defensores de la salud se encuentran en una posición incómoda: expresando un apoyo cauteloso a algunas de las ideas de Kennedy mientras advierten sobre las consecuencias catastróficas de otras.

"Si hay una oportunidad de avanzar en la salud pública, tienes que aprovecharla", dijo el doctor Peter Lurie, exfuncionario de la agencia de medicamentos y alimentos estadounidense que ahora dirige el Centro para la Ciencia en el Interés Público. "Así que no puedes ignorar al tipo totalmente solo porque te opones a él en algunas cosas".

Como muchos expertos, Lurie dice que el historial de Kennedy sobre las vacunas debería descalificarlo para convertirse en secretario de salud. Y es profundamente escéptico de que Kennedy pueda cumplir con sus ideas sobre alimentos y nutrición.

La confirmación de Kennedy está lejos de ser segura en el Senado, donde probablemente enfrentará preguntas incisivas tanto de republicanos como de demócratas en los comités de salud y finanzas. Kennedy ha estado minimizando su conocida retórica antivacunas, pero los expertos dicen que es allí donde los legisladores deberían centrarse.

"El elefante en la habitación es la política de vacunas", dijo el doctor Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades bajo Barack Obama. "En medicina decimos: ´Ante todo, no hacer daño´. Ciertamente no estoy convencido de que RFK Jr. no hará mucho daño a nuestra política de vacunas y a nuestros niños".

Sin embargo, tales preocupaciones no han impedido que algunos demócratas encuentren intereses compartidos.

El excongresista de Ohio Tim Ryan escribió un artículo de opinión el mes pasado titulado: "Demócratas: deberíamos trabajar con RFK Jr. en la reparación del sistema alimentario".

El senador Cory Booker, quien es vegano, dijo a los periodistas que él y Kennedy están "hablando del mismo tema" en cuanto a las reformas alimentarias.

La oficina de Booker no respondió a una solicitud de comentarios.

Trump y Kennedy son una alianza improbable

La improbable alianza de Trump con Kennedy, un demócrata de toda la vida hasta 2023, refleja un segmento diverso de estadounidenses que cada vez están más preocupados por los químicos en sus alimentos y agua y desconfían de los expertos médicos, funcionarios gubernamentales y grandes empresas de alimentos y medicamentos.

Los partidarios de la campaña presidencial de Kennedy incluían a padres de California preocupados por los colorantes alimentarios en los cereales y trabajadores de fábricas resentidos por la obligación de vacunarse contra el COVID-19.

Pero el choque entre el enfoque antirregulatorio de Trump y la postura anticorporativa de Kennedy tiene a muchos observadores escépticos de que logren mucho de su agenda.

Requerir alimentos más saludables en los almuerzos escolares, por ejemplo, ha sido durante mucho tiempo opuesto por compañías de alimentos y agricultura que respaldaron abrumadoramente a Trump en la última elección, donando a su campaña por un margen de casi 4 a 1 sobre Kamala Harris, según registros compilados por Opensecrets.org.

Durante el primer mandato de Trump, el gobierno debilitó las pautas de nutrición escolar introducidas como parte de la campaña "Let´s Move" de Michelle Obama. Las reglas requerían que las escuelas ofrecieran más opciones de frutas y verduras.

Hacer cambios importantes en el programa federal implica la coordinación entre el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y docenas de programas educativos estatales.

"No tienen la coherencia política para hacer que eso suceda", dijo el doctor Georges Benjamin de la Asociación de Salud Pública. "La gente ha estado hablando de mejorar la calidad de los almuerzos escolares durante muchos años, pero se necesita mucho dinero y colaboración para hacerlo a nivel nacional".

Incluso objetivos aparentemente más pequeños como prohibir aditivos alimentarios potencialmente dañinos requerirían nuevas regulaciones y personal en la agencia de medicamentos, que Kennedy ha jurado "limpiar".

Los alimentos en Estados Unidos contienen cientos de ingredientes que no están permitidos en Europa porque las empresas estadounidenses no están obligadas a buscar la aprobación de la agencia antes de introducirlos. Las empresas pueden autocertificar que los nuevos colores o químicos son "generalmente reconocidos como seguros".

Los esfuerzos por reformar el sistema de décadas de antigüedad han sido rechazados en los tribunales y derrotados en el Congreso, con el respaldo de los cabilderos de la industria.

Ideas aparentemente populares como desalentar los alimentos ultraprocesados también podrían resultar insostenibles.

"No creo que la mayoría de los estadounidenses sepan que cuando hablas de alimentos ultraprocesados estás hablando de helados, cenas congeladas, comida rápida", observó Benjamin. "¿Estamos realmente hablando de cambiar toda la experiencia alimentaria estadounidense?"

Los expertos esperan lo mejor, pero se preparan para lo peor

Aun si Kennedy no llega a reformar el sistema alimentario de la nación, aún tendría muchas otras ideas.

"Lo que tenemos es un montón de cosas buenas que son muy poco probables que sucedan frente a un montón de cosas malas que son muy perjudiciales pero son mucho más factibles", señaló Lurie.

Kennedy ha amenazado con despedir a cientos de empleados de los Institutos Nacionales de Salud y reducir las regulaciones de la FDA sobre una serie de tratamientos no probados, incluidos células madre, psicodélicos y tratamientos desacreditados de la era COVID como la ivermectina.

Incluso cambios aparentemente pequeños en las vacunas podrían tener consecuencias dañinas, dicen los expertos.

Kennedy podría disolver los comités federales de vacunas actuales y dotarlos de asesores hostiles a las vacunas. Actualmente, los aseguradores deben pagar para que los niños reciban las vacunas recomendadas por esos expertos. Pero el requisito caducaría si los nombrados por Kennedy se negaran a respaldar las vacunas actualizadas y los calendarios de inmunización.

Por ahora, Larry Gostin de la Universidad de Georgetown dice que él y otros defensores están esperando lo mejor pero preparándose para lo peor.

"Si él propone ideas que son buenas y factibles, seré el primero en aplaudir y poner mi esfuerzo en ayudar a que tengan éxito", indicó Gostin, un abogado de salud. "Simplemente soy muy escéptico de que él lo hará".