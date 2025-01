Gobierno de EEUU ordena a su personal de salud dejar de trabajar con la OMS de inmediato

Los funcionarios de salud pública de Estados Unidos recibieron orden de su gobierno de dejar de colaborar con la Organización Mundial de la Salud, con efecto inmediato.

John Nkengasong, funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), envió un memorando a los directivos de la agencia el domingo por la noche, en el cual les indicó que todo el personal de los CDC que trabaja con la OMS debe detener inmediatamente sus colaboraciones y "aguardar más instrucciones".

Los expertos dicen que la detención repentina fue una sorpresa y retrasará el trabajo en la investigación y el intento de detener brotes del virus de Marburgo y la viruela símica en África, al igual que amenazas emergentes en todo el mundo. Esto también ocurre mientras las autoridades de salud en diversos países monitorean brotes de gripe aviar entre el ganado de Estados Unidos.

The Associated Press tuvo acceso a una copia del memorando de Nkengasong, el cual decía que la política de no trabajar se aplica a "todo el personal de los CDC que participa con la OMS a través de grupos de trabajo técnicos, centros de coordinación, consejos asesores, acuerdos de cooperación u otros medios, ya sea en persona o en forma virtual". Además, señala que al personal de los CDC no se le permite visitar oficinas de la OMS.

La semana pasada, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para comenzar el proceso de retiro de Estados Unidos de la OMS, pero eso no tuvo efecto inmediato. Dejar la OMS requiere la aprobación del Congreso y que el país cumpla con sus obligaciones financieras para el año fiscal actual. Además, Washington debe avisar con un año de anticipación.

El gobierno de Trump también instruyó a las agencias federales de salud a que detengan la mayoría de las comunicaciones con el público al menos hasta fin de mes.

"Detener las comunicaciones y reuniones con la OMS es un gran problema", observó el doctor Jeffrey Klausner, un experto en salud pública de la Universidad del Sur de California que colabora con la OMS en trabajos contra las infecciones de transmisión sexual.

"La gente pensaba que habría una retirada lenta. Esto realmente ha sorprendido a todos", señaló Klausner, quien se enteró a través de alguien de los CDC.

"Hablar con la OMS es bidireccional", agregó, e hizo notar que ambas agencias se benefician de la experiencia de la otra. La colaboración le permite a Estados Unidos aprender sobre nuevos exámenes, nuevos tratamientos y brotes emergentes, información que "puede ayudarnos a proteger a los estadounidenses en el extranjero y en casa", agregó Klausner.

Los CDC envía en préstamo a casi 30 personas a la OMS y manda muchos millones de dólares a través de acuerdos de cooperación. La agencia estadounidense también cuenta con algunos de los principales expertos del mundo en enfermedades infecciosas y amenazas a la salud pública, y el personal de ambas agencias está en contacto diario para hablar sobre peligros para la salud y cómo detenerlos.

La paralización de la colaboración no es el único efecto en la salud global de las órdenes ejecutivas de Trump. La semana pasada, el presidente congeló los gastos en otro programa crucial, el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés).

A ese programa anti-VIH se le atribuye haber salvado 25 millones de vidas, incluidas las de 5,5 millones de niños, desde que fue iniciado por el presidente republicano George W. Bush. Fue incluido en una congelación del gobierno de Trump sobre el gasto en ayuda exterior que durará al menos tres meses.

El PEPFAR proporciona medicación contra el VIH a más de 20 millones de personas, "y detener su financiación en esencia detiene su tratamiento contra el VIH", manifestó en un comunicado Beatriz Grinsztejn, presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA. "Si eso sucede, hay personas que van a morir y el VIH resurgirá".

Un funcionario estadounidense de salud confirmó que los CDC suspendían su trabajo con la OMS. La persona no estaba autorizada a declarar sobre el memorando y habló a condición de guardar el anonimato.

Un portavoz de la OMS remitió las preguntas sobre el retiro a los funcionarios estadounidenses.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no respondieron de momento a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Y los funcionarios de los CDC no respondieron a la solicitud de la AP para hablar con Nkengasong sobre el memorando.