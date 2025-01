"No fue una cacería de brujas", dice agente del HIS sobre arrestos de migrantes dominicanos

La agente especial Rebecca González Ramos, a cargo de la oficina de San Juan del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HIS por sus siglas en inglés), señaló este martes que los dominicanos que se encuentran en Puerto Rico sin autorización, deben optar por regresar a su país de origen o regularizar su estatus migratorio.

En el contexto de una "emergencia nacional" sobre el problema migratorio, se han asignado más recursos y personal para abordar la situación, incluyendo operativos enfocados en cumplir órdenes de deportación y en identificar a personas involucradas en delitos sin estatus migratorio, según declaraciones ofrecidas por González al periódico El Vocero.

González Ramos aclaró que estos operativos no son "cacerías de brujas" y que algunos detenidos fueron liberados si no tenían vínculos con delitos criminales.

"No fue una cacería de brujas. Fuimos a ejecutar esas órdenes finales, pero también trabajamos en inteligencia sobre individuos involucrados en delitos que no tienen estatus migratorio. Esto implica identificar a las personas, y si no tienen estatus legal, procederemos a detenerlas y procesarlas administrativamente para su deportación", dijo la agente al mencionado periódico.

El operativo reciente, que incluyó áreas de San Juan donde vive una gran comunidad de dominicanos como Barrio Obrero, y en otras localidades entre las que se encuentran Carolina, Mayagüez y Fajardo, también ha generado alertas sobre posibles violaciones migratorias, lo que ha permitido más investigaciones.

La agente del HIS destacó que la ley exige a los no ciudadanos tener sus documentos migratorios a la mano. Mientras que la gobernadora Jenniffer González Colón aseguró que las deportaciones no están dirigidas a la comunidad dominicana y destacó que el año pasado se deportaron más de 900 dominicanos.

El cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, César Cedeño, también enfatizó la importancia de que los ciudadanos dominicanos lleven sus documentos para evitar problemas legales. Cedeño dijo que se comunicó con los 12 dominicanos que están en espera de ser deportados para asegurar que sus derechos no sean violentados.