Adriano Espaillat "profundamente preocupado" por decisión de Trump de pausar ayudas federales

El congresista Adriano Espaillat, comomiembro de alto rango del comité de asignaciones presupuestarias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, lanzó duras críticas a la decisión de la Administración Trump de pausar las subvenciones y fondos federales y dijo sentirse "profundamente preocupado" por su impacto en los cientos de miles de hogares que dependen de vales de comida y vivienda, así como el efecto directo para los usuarios de Medicaid del distrito que representa.

"Estoy profundamente preocupado por el memorando de la Administración Trump emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) que ordena a las agencias federales congelar casi toda la asistencia federal crucial y la financiación de la ayuda para programas vitales", dijo Espaillat en un comunicado en el que condenó la decisión administrativa, que entró en efecto a las 5:00 de la tarde del martes.

El memorando no deja claro cuán extensa será la medida, destacó la agencia de noticias The Associated Press (AP).

De acuerdo con AP, la decisión de la administración republicana podría afectar billones de dólares y causar una amplia interrupción en la investigación de la salud, programas educativos y otras iniciativas. Incluso las subvenciones que ya fueron otorgadas pero no se han gastado se frenarán.

El representante del distrito 13 de Nueva York en Washington señaló que la orden "no solo es flagrantemente ilegal, sino que está inherentemente arraigado en el racismo y el desprecio por las comunidades más desfavorecidas de nuestra nación", por lo que llamó a la unión para desestimar el memorando.

"No permaneceremos en silencio ante tan flagrante desprecio por los valores e ideales fundamentales de lo que somos como nación. Estados Unidos es una democracia, no una dictadura. Mis colegas y yo nos mantenemos unidos y firmemente en oposición a este memorando ilegal, y espero trabajar con mis homólogos demócratas en el Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para luchar ferozmente contra este descarado ataque a mis constituyentes y millones de estadounidenses en toda la ciudad de Nueva York y la nación", manifestó Espaillat, que representa a las comunidades del condado de Manhattan, con una porción en el del Bronx.

El congresista explicó en su comunicado que la orden emitida por Trump afectaría a más 7,000 hogares que dependen de los vales de la Sección 8 para el pago de alquiler de sus viviendas y otros 104,000 hogares que dependen de los cupones de comida.

Más de la mitad de los residentes del distrito 13 de Nueva York que dependen de Medicaid se quedarán sin cobertura médica", agregó Espaillat sobre el impacto directo de la medida a la comunidad que representa, que incluye a Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y el noroeste del Bronx.

En ese sentido, el memorando de la Administración Trump destaca que los beneficios de Medicare y Seguridad Social no se verán afectados, ambos financiados por el gobierno federal de Estados Unidos. Sin embargo, el Medicaid es un programa financiado con la colaboración del gobierno federal y estatal para personas de bajos ingresos, sin importar la edad.

El congresista señala que la decisión de los republicanos es una "incitación al caos" y demuestra la inclinación de la administración Trump de "priorizar los intereses de los multimillonarios y las corporaciones por encima de los de las familias trabajadoras, las comunidades minoritarias, los estudiantes y las personas mayores".

Los también demócratas Patty Murray y Rose DeLauro, los principales legisladores en los comités de asignaciones del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, expresaron "alarma extrema" en una carta a Matthew Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto.

"Las acciones de esta Administración tendrán consecuencias de gran alcance para casi todos los programas y actividades federales, poniendo en riesgo la seguridad financiera de nuestras familias, nuestra seguridad nacional y el éxito de nuestro país", escribieron los legisladores.