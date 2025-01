NY indemnizará a inmigrantes detenidos injustamente; hay 3,000 dominicanos incluidos

Alrededor de 3,000 migrantes dominicanos detenidos en un centro correccional de la ciudad de Nueva York entre el 1 de abril de 1997 y el 21 de diciembre de 2012, pueden acceder a una compensación de 92.5 millones de dólares que la ciudad acordó a pagar en diciembre pasado para aquellos casos en los que se excedió el tiempo programado para su excarcelación.

La cifra corresponde a una demanda colectiva (Onadia v. City of New York, et al.) que afirma que más de 20,000 inmigrantes fueron detenidos más allá de las fechas programadas para su liberación debido a la aplicación de solicitudes de detención realizadas por el el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

La demanda alega que la ciudad de Nueva York violó los derechos de los inmigrantes que cumplían con todas las condiciones para ser liberados, pero que fueron detenidos más allá de su fecha de liberación, que van desde días hasta meses, debido a las órdenes de detención de ICE.

Una orden de detención de ICE es una solicitud para que las autoridades locales retengan a una persona hasta por 48 horas (o dos días) para que ICE pueda tomar su custodia e investigar su estado para una posible deportación.

El origen de la demanda fue el inmigrante originario de Burkina Fasso, Oscar Onadia, que en 2008 fue arrestado por una infracción de tránsito por la que fue sentenciado a cinco días de prisión, pero ese tiempo se extendió por 43 días tras una orden del ICE.

El inmigrantes salió de prisión con el objetivo de buscar justicia e inició una demanda a la cual se agregaron más personas con la misma situación, y no fue hasta finales del 2024 cuando la ciudad de Nueva York accedió a pagar los 92.5 millones de dólares a los afectados por exceder su tiempo de excarcelación. Oneida falleció el año pasado.

Las reclamaciones pueden presentarse en línea, incluso si el afectado se encuentra fuera de los Estados Unidos, a partir del 14 de febrero de 2025 en el sitio web: www.nycicesettlement.com.

Una vez que el formulario se active, las personas tendrán hasta el 15 de mayo de 2025 para presentar su reclamo. No hay ningún costo para presentar la reclamación.

El formulario estará disponible en inglés, español, francés, chino y criollo haitiano.

Para aplicar solo es necesario que la persona haya estado detenido durante el plazo que establece la demanda en una cárcel de Nueva York y ser inmigrante.

"Si saben que estuvieron detenidos en una cárcel de la ciudad de Nueva York durante ese período de tiempo, y que son inmigrantes, eso realmente debería ser suficiente para que presenten un reclamo", dijo Debra L. Greenberger, socia de Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP., una de las firmas involucradas en la demanda.