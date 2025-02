Dominicana se autodeporta a RD por temor a las nuevas políticas migratorias de EE. UU.

Una madre dominicana decidió regresar voluntariamente a la República Dominicana acompañada de su hijo menor de edad, debido al temor a las nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos.

Esta es la historia de Leandra Rojas, de 47 años, quien reflexionó sobre cómo la realidad de Estados Unidos difiere de lo que había imaginado.

"Es muy difícil la vida, no es como nos lo pintaban, que nos vendían un sueño, nos hablaban de un pajarito en el aire", expresó Rojas en un reportaje del canal Univisión 41 en Nueva York.

Leandra indicó que, con el cambio de gobierno y las nuevas políticas migratorias, teme caminar por las calles, ya que no tiene documentación legal para residir en el país.

Dijo que llegó a Nueva York hace dos años con su hijo de 11 años después de atravesar la llamada "vuelta por México" y se estableció en Brooklyn.

La dominicana narró las penurias que vivió para alcanzar el "sueño americano". "Me secuestraron en México y lloré mucho. Pasé mucho trabajo con ese niño durante el secuestro, sin saber qué iba a pasar con nosotros. Cuando llegamos aquí, también me encontré con la realidad, que no era lo que pensaba. Y con los niños, es aún más difícil. Los niños pasan mucho trabajo, mucho trabajo", comentó.

Aseguró que para lograr esa travesía gastó más de medio millón de pesos.

"Definitivamente el sueño americano no es como lo pintan. Aquí hay que fajarse mucho, trabajar muy duro. No es que los dólares se recogen del piso o se encuentran en los árboles", afirmó.

Leandra aseguró que ya tiene todos los preparativos para regresar a su país natal, la República Dominicana.

"Tengo los papeles del niño, tengo mi pasaporte, mi vuelo comprado", dijo Rojas.

Políticas Migratorias de Trump

Los inmigrantes en todo el país están preocupados por la promesa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a millones de personas.

La nueva administración dio luz verde el 21 de enero a las redadas migratorias en lugares previamente considerados "protegidos", como escuelas, iglesias y hospitales.

Desde entonces, muchas familias migrantes han evaluado si deben o no salir en público. Algunos han dejado de enviar a sus hijos a las escuelas, mientras que otros, como Leandra, han optado por abandonar el país de manera voluntaria.