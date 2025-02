Empresas de EE.UU. se preparan para que aranceles de Trump a Canadá, México y China suban sus costos

Desde una heladería en California hasta un negocio de suministros médicos en Carolina del Norte y un vendedor de camisetas en las afueras de Detroit, las empresas de Estados Unidos se preparaban para sufrir un golpe por los impuestos que el presidente Donald Trump ordenó el sábado a las importaciones procedentes de Canadá, México y China — los tres mayores socios comerciales del país.

Los aranceles — 25 % a los productos canadienses y mexicanos y 10 % a los bienes chinos — entrarán en vigor el martes. La energía canadiense, incluyendo petróleo, gas natural y electricidad, estará gravada con una tasa menor del 10 %.

La presidenta de México ordenó de inmediato aranceles de represalia y el primer ministro de Canadá dijo que el país impondría aranceles correspondientes del 25 % sobre hasta 155,000 millones de dólares en importaciones estadounidenses.

El ministerio chino de Exteriores dijo que el gobierno de su país "deplora firmemente y se opone a esta medida y tomará las contramedidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos". Por su parte, el Ministerio chino de Comercio dijo que presentaría una demanda ante la Organización Mundial de Comercio por la "prácticas injustas de Estados Unidos" y tomaría medidas para salvaguardar sus derechos e intereses.

El Laboratorio de Presupuestos de la Universidad de Yale estima que los aranceles de Trump costarían a la familia estadounidense promedio entre 1,000 y 1,200 dólares en poder adquisitivo anual.

Gregory Daco, economista jefe de la firma de impuestos y consultoría EY, calcula que los aranceles aumentarían la inflación, que registraba una tasa anual del 2.9 % en diciembre, en 0.4 puntos porcentuales este año. Daco también proyecta que la economía de Estados Unidos, que creció un 2.8 % el año pasado, caería un 1.5 % este año y un 2.1 % en 2026 "a medida que los mayores costos de importación amortigüen el gasto del consumidor y la inversión empresarial".

La heladería Penny en Santa Cruz, California, ha tenido que subir los precios de su helado — incluyendo sabores populares como "pimienta rosa de fresa" y "caramelo de chocolate con sal marina" — repetidamente en los últimos años debido a un aumento inflacionario en el costo de sus suministros.

"Me siento mal por tener que subir siempre los precios", dijo el copropietario Zach Davis. "Esperábamos que la inflación bajara, que la economía se estabilizara en 2025... Ahora con los aranceles, puede que tengamos que hacerlo de nuevo".

Los aranceles de Trump, dijo Davis, amenazan con aumentar el costo de los refrigeradores, congeladores y licuadoras mayormente fabricados en China que necesitará si la heladería Penny decide expandir sus seis tiendas. Todavía tiene dolorosos recuerdos de los costos adicionales de equipo que la compañía tuvo que absorber cuando Trump impuso enormes aranceles a China durante su primer mandato.

Los nuevos aranceles también aumentarán el precio de un favorito de los clientes — el confeti multicolor de azúcar que se espolvorea en los helados — que Penny Ice Creamery importa de una empresa en Whitby, Ontario. Aplicar un impuesto de importación del 25 % incluso en algo tan pequeño como eso puede dañar a una pequeña empresa como la suya.

"Los márgenes son muy ajustados", dijo. "Poder ofrecer ese complemento puede generar quizás 10 centavos adicionales de ganancia por bola. Si un arancel elimina eso, realmente puede ser la diferencia entre ser rentable y estar al borde del equilibrio e incluso estar bajo el agua al final del año".

En Asheville, Carolina del Norte, Casey Hite, director general de Aeroflow Health, espera sufrir un golpe porque su compañía obtiene más de la mitad de sus suministros — como sacaleches para leche materna — de fabricantes chinos, y los proporciona a pacientes estadounidenses a través de planes de seguro. Aeroflow Health recibe pagos de aseguradoras a tasas prenegociadas, establecidas antes de que Trump decidiera sobre sus aranceles.

Hite dijo que el impuesto sobre las importaciones chinas afectaría las finanzas de la compañía, obligándola a comprar productos más baratos y de menor calidad o a trasladar costos más altos a través de primas de seguro de salud más elevadas. Estos podrían tardar dos años en materializarse, dijo Hite, pero terminaría afectando al presupuesto de los consumidores.

"Va a impactar a los pacientes", dijo Hite. "Con el tiempo, los pacientes pagarán más por los productos".

Ni siquiera las almohadillas absorbentes para incontinencia fabricadas en Estados Unidos que compra Aeroflow Health están a salvo de los impuestos de importación de Trump. Pueden incluir pulpa de Canadá y plásticos y embalaje de China, según Aeroflow Health, que advierte de "turbulencias" por los aranceles.

"¿Va a afectar a nuestro negocio? Apuesto a que sí", dijo Linda Schlesinger-Wagner, propietaria de skinnytees, una compañía de ropa femenina en Birmingham, Michigan, al norte de Detroit, que importa ropa de China. Ella dijo que el impuesto del 10% aumentaría sus costos, aunque planea absorber el gasto extra en lugar de trasladarlo a los clientes.

"No me gusta lo que está pasando", dijo, refiriéndose al impacto más amplio de los aranceles. "Y creo que la gente se va a ver afectada de verdad por los precios que van a ver en los autos, en la madera, en la ropa, en la comida. Esto va a ser un desastre".

William Reinsch, un exfuncionario comercial de Estados Unidos ahora con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que muchas compañías que almacenaron bienes importados con anticipación para evitar los aranceles podrán recurrir a sus inventarios acumulados durante semanas o un par de meses, retrasando el impacto a sus clientes.

George Carrillo, director general del Consejo de Construcción Hispano, un grupo de defensa de la industria, dijo que las compañías de construcción han estado acaparando materiales en anticipación a las acciones de Trump, pero le preocupa la posibilidad de que la inflación se dispare en tres a seis meses.

"Una vez que ese inventario empiece a agotarse, vamos a empezar a sentir los efectos", dijo Carillo en una entrevista telefónica el sábado, antes del anuncio. "Los promotores y contratistas generales necesitan mantener el ritmo y van a empezar a comprar más productos y va a ser a un precio más alto".

Todo eso se verá exacerbado por una represión migratoria emergente que ya está asustando a la reserva laboral de la industria de la construcción, dijo.

"Si pones aranceles y pones inestabilidad laboral, va a crear grandes retrasos en los proyectos. Va a crear un aumento en los precios debido a la falta de disponibilidad", dijo Carrillo.

Luego están las industrias que no tienen el lujo de almacenar, como los supermercados cuyos productos agrícolas se echarán a perder. Así que el impacto será visible en los estantes de los supermercados en cuestión de días.

"No almacenas aguacates", dijo Reinsch. "No almacenas flores cortadas. No almacenas bananas".

En el centro de comercio de tomates de Nogales, Arizona, al vendedor de frutas y verduras Rod Sbragia, quien sucedió a su padre en el negocio hace casi cuatro décadas, le preocupa que los aranceles a las importaciones puedan forzar a algunas compañías de distribución a salir del negocio y "sería perjudicial para el consumidor estadounidense, para las opciones que tienen en el supermercado".

Sbragia votó por Trump en las últimas tres elecciones y se considera un "republicano acérrimo". El presidente, dijo, no debe haber sido adecuadamente asesorado sobre el asunto.

"Cuando estamos preocupados por el costo para los consumidores, las presiones inflacionarias y la salud general de nuestra población", preguntó, "¿por qué vamos a hacer más difícil el acceso a frutas y verduras frescas?".

También es probable que los agricultores estadounidenses se vean atrapados en la disputa comercial de Trump con Canadá, China y México. Los partidarios del presidente en zonas rurales son un objetivo tentador para los aranceles de represalia. Eso es lo que ocurrió en el primer mandato de Trump cuando otros países, en especial China, respondieron a los aranceles del presidente con aranceles propios sobre productos como la soja y el cerdo. En respuesta, Trump gastó miles de millones de dinero de los contribuyentes para compensarles por las ventas perdidas y los precios más bajos.

Muchos agricultores ahora cuentan con que el presidente los proteja de las represalias.

"El gobierno de Trump proporcionó una red de seguridad", dijo el exproductor de tabaco Lee Wicker, subdirector de la Asociación de Productores de Carolina del Norte, una colección de 700 explotaciones que lleva legalmente trabajadores temporales extranjeros para trabajar los campos a través de un programa federal de visas. Muchos de los agricultores de la asociación "confían en que él va a cuidar de cualquiera que sea perjudicado por los aranceles, y eso es realmente todo lo que podemos pedir".