EE. UU. podría deportar más de tres millones bajo la nueva Ley Laken Riley

A propósito de las acciones que empezó a ejecutar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a las políticas migratorias de esa nación, el especialista en inmigración, Héctor Jean Espaillat, comentó que se busca implementar una estrategia bajo la nueva Ley Laken Riley para evitar el flujo migratorio de personas de otros países.

"En apenas 11 días que tiene la Administración de Trump, hemos tenido más cambios que en los últimos ocho años... Es parte de una estrategia política del Gobierno de los EE. UU. de cambiar la manera de cómo se hace migración", señaló Espaillat.

Manifestó que actualmente hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y solo en los últimos cuatro años ingresaron seis millones, por lo que el actual Gobierno busca detener la inmigración ilegal basándose en un problema de seguridad nacional.

"¿Por qué yo digo que esta es una estrategia del presidente Trump? En primer lugar, con una sola orden ejecutiva derogó unas 197 que el presidente Biden había hecho en cuatro años, pero ha emitido más de 300 órdenes ejecutivas enfocadas en resolver el problema que tienen ahora: la inmigración ilegal", señaló.

Espaillat explicó que por eso Trump entiende que necesita tener normativas y que la legislación permita, básicamente, poder expulsar a ese gran número de personas que por el momento son unos 3.3 millones (un 25 % aproximadamente), los que están haciendo daño al gobierno de los Estados Unidos.

Manifestó que aunque ciertamente entre los indocumentados hay gente buena trabajando, la parte sensible es que históricamente Estados Unidos ha tenido una filosofía humanitaria y ha sido el único país del mundo que permite un flujo de inmigrantes tan alto.

"Si usted va a la tabla y se da cuenta que, por ejemplo, potencias como China, Rusia... la tasa de inmigración es 0.7 %", dijo Espaillat, durante su participación en el programa Reseñas, el Podcasta, que conducen los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz, al agregar que la tasa de inmigrantes en EE. UU. llega casi al 16 %.

Lo que se puede hacer ahora bajo la Ley Laken Riley

Héctor Espaillat, quien reveló que tras esta situación que se vive en Estados Unidos en términos migratorios ha recibido innumerables inquietudes de sus clientes, explicó que ahora, bajo la nueva modalidad de la Ley Laken Riley, se puede deportar a cualquier inmigrante en condición ilegal a nivel nacional en Estados Unidos, lo que antes no se podía hacer.

"Lo primero que hizo fue una ampliación territorial, porque la ley de antes solo permitía deportación inmediata a personas que estuvieran en un radio de 100 millas de la frontera, ¡ahora no!, ahora es en todo el territorio nacional (Estados Unidos)", dijo, al agregar que además antes no se podía tocar a los estados santuarios ni a escuelas ni a hospitales, pero que ya esto cambia con la nueva ley.

Además, el Gobierno de Estados Unidos ahora puede deportar a cualquier criminal solo con una simple acusación, sin pasar ante un juez, lo que antes era obligatorio.

En opinión de Espaillat no hay manera de que puedan cambiar las cosas en Estados Unidos si no se hacen de esta manera, aunque considera que esto no corregirá el tema de la inmigración al 100 % por los temas fronterizos.

EE. UU. será más estricto con los asilos bajo nueva ley migratoria

Otra de las cosas que cambian con la nueva ley migratoria que implementa Estados Unidos, es que serán más estrictos con las peticiones de asilo.

"Antes eso era un tema: entraba a EE. UU. porque me ´estaban persiguiendo en mi país´, pero mientras eso se verifica esa persona tenía seis años de peaje en suelo estadounidense con todos los permisos de trabajo, de salud, etc., teniendo una vida normal", explicó Espaillat.

Se quejó que, sin embargo, hay personas con peticiones de un familiar que pagaron su dinero y tienen todos esos años esperando y que todo esto estaba provocando un desorden.

Puso en contexto dos ejemplos: el de un criminal que dice que lo están atacando y al que EE. UU. le da 6 años de permiso de trabajo; y el asunto de "la vuelta por México", criticando a los dominicanos que no tienen problemas sociales en su país y asumen esto de esta forma.

"Cómo es posible que un dominicano pida asilo, cuando aquí no hay persecución política ni racial; no te discriminan por género... Eso nunca se había visto en la historia", observó al criticar el proceder del gobierno de Biden durante su mandato en este tema.

Aseguró que en el caso de los que tienen petición de asilo, aquellos que tienen asuntos pendientes judiciales serán deportados.

"No importa si el asilo terminó o no, Ley Laken Riley es exactamente eso: no tenemos que esperar a que te evalúen, si tienes alguna infracción, si te metiste en una tienda y robaste, si utilizaste drogas que no son permitidas, si golpeaste a alguien, si pesa sobre ti alguna acusación de abuso sexual... serás deportado", dijo Espaillat, quien observó que la parte delicada es que algún inocente podría caer en esto al estar en compañía de alguien que tenga este tipo de problemas.

Mensaje para quienes piensan irse o quedarse ilegalmente en EE. UU.

Ante la petición de un consejo para quienes se van en condición ilegal o deciden quedarse con una visa de tiempo limitado, Héctor J. Espaillat dijo que hay que hablar claro ante este tema porque el mismo se ha vuelto "un relajo".

Asimismo, el mensaje lo extendió a los dominicanos que residen en Puerto Rico y también están siendo atacados con las disposiciones de Trump, al aconsejarles que deben entender la situación y que dentro de las medidas que las personas se cuiden lo más que puedan.

Llamó a entender a quienes se pasan del tiempo que le permite su tipo de visa y deciden quedarse en Estados Unidos, a que sepan que quien acumule presencia ilegal le cabe castigo, deportación e inadmisibilidad.