Marco Rubio garantiza compromiso de Estados Unidos con misión en Haití

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recalcó este jueves el compromiso de su país bajo la administración de Donald Trump de seguir apoyando la misión desplegada en Haití y asistir con una solución a la crisis en el territorio vecino, al tiempo que descartó imponer a la República Dominicana la acogida de migrantes haitianos, posición que ya había mostrado en su tiempo como senador.

"Puedo decir también que aquí no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de migración. Ningún país del mundo puede tolerar eso y no se le puede exigir a este país que lo haga también", dijo Rubio en una rueda de prensa conjunta con el presidente dominicano Luis Abinader dejando claro dos puntos sobre un tema sensible en la isla.

El secretario señaló que esta era su posición como senador y es la que mantiene en su nuevo puesto al frente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, haciendo referencia a una critica que realizara a la administración Biden, incluso en un artículo publicado en este medio, pero que nunca fue una propuesta formal.

El segundo punto en el que el republicano hizo énfasis es que "la solución de Haití está en manos de Haití, de su pueblo, en sus élites", no obstante señaló que Estados Unidos va ayudar, destacando que la crisis en Haití es un problema que afecta a todo el hemisferio y la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Vamos a ayudar. Vamos a participar porque no podemos ignorar los problemas que existen", dijo Rubio sobre la posición de Estados Unidos ante la situación del vecino país, que lleva meses sumido en el caos y la violencia de las pandillas, a pesar del despliegue de la misión liderada por Kenia en apoyo a la policía haitiana.

En cuanto al financiamiento de esta misión, Rubio aseguró que Estados Unidos "se compromete a seguir participando" y dijo que los reportes de que la orden ejecutiva de Donald Trump de congelar la ayuda exterior afectaba la operación de la misión no eran correctos, ya que él había firmado la exención que garantizaba los fondos desde la semana pasada.

"Todo el Gobierno de Estados Unidos estaba a una orden de paralizar y parar y congelar los programas, pero obviamente hay la oportunidad de crear excepciones y eso va a ser una de ellas", explicó Rubio, "porque eso sí contribuye a la seguridad de Estados Unidos y esto contribuye a la seguridad del hemisferio completo", agregó.

"El primer objetivo es pacificar y acabar con esa situación y en este momento la única opción es la misión que existe y seguiremos apoyándola" Marco Rubio Secretario de Estado de Estados Unidos. “

El martes pasado, el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, adelantó en su rueda de prensa diaria que habían recibido una notificación oficial del Gobierno de Donald Trump en la que pedían "parar de inmediato su contribución" a la misión en Haití.

En una de las consecuencias más inmediatas de la orden ejecutiva del mes pasado de Trump de suspender durante 90 días toda la ayuda humanitaria de Estados Unidos, canalizada principalmente a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), para revisar en qué se invierte ese dinero.

Tras darse a conocer la notificación de la ONU, Kenia respondió de inmediato y aseguró tener los fondos suficientes para sustentar la misión hasta el próximo septiembre, pese a la congelación de la financiación de EE.UU.

Horas después, el secretario Rubio también indicó que había concedido exenciones a la congelación de la ayuda internacional de Estados Unidos para permitir el envío de millones de dólares para la misión desplegada en Haití.