Miles de trabajadores de Usaid, en baja temporal por desmantelamiento de la agencia

La mayoría de los empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) en Washington y en todo el mundo iniciaron el viernes un periodo de baja temporal obligatoria, mientras que las asociaciones de trabajadores federales recurrieron a los tribunales para intentar revertir las órdenes del gobierno del presidente Donald Trump que han desmantelado la mayor parte de la agencia y de los programas de ayuda financiados por Estados Unidos en todo el mundo.

Según el plan de la administración, la agencia se quedará con menos de 300 trabajadores de los miles que tenía.

Dos empleados actuales de la Usaid y un ex alto funcionario del organismo informaron a The Associated Press sobre el plan del gobierno, presentado el jueves a los altos funcionarios que aún quedan en la agencia. Los tres declararon bajo condición de anonimato debido a una orden del gobierno de Trump que prohíbe que el personal de la Usaid hable con personas fuera de su agencia.

El organismo se deshará de gran parte de los más de 8,000 empleados por contratación directa y contratistas. Ellos, junto con un número desconocido de los 5,000 empleados contratados localmente en el extranjero, administrarían los pocos programas de salvamento que la administración pretende mantener por ahora.

Hasta el momento, se ignora si la reducción a unos 300 empleados sería permanente o temporal, lo que podría permitir el regreso de más trabajadores después de lo que, según el gobierno de Trump, es una revisión de los programas de ayuda y desarrollo que desea reanudar.

Esta semana, la administración dio a casi todos los empleados de la Usaid en el extranjero 30 días, a partir del viernes, para volver a Estados Unidos, y el gobierno pagará sus costos de viaje y mudanza. Los trabajadores que decidan quedarse más tiempo podrían tener que cubrir sus propios gastos, a menos que hayan recibido una exención específica por dificultades, según un aviso publicado el jueves por la noche en el sitio web de la Usaid.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el jueves, en un viaje a República Dominicana, que el gobierno de Estados Unidos seguirá proporcionando ayuda a otros países.

“Pero va a ser una ayuda exterior que tenga sentido y favorezca nuestros intereses nacionales”, dijo a los periodistas.

Para el gobierno de Trump y su aliado, el multimillonario Elon Musk, que dirige un Departamento de Eficiencia Gubernamental orientado a la reducción de presupuesto, la Usaid ha sido el organismo más golpeado hasta ahora, en un desafío sin precedentes al gobierno federal y a muchos de sus programas.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero, se produjo una congelación general de fondos que ha eliminado la mayoría de los programas de la agencia en todo el mundo, y casi todos sus trabajadores han recibido un permiso administrativo para ausentarse de sus laboras, o han sido suspendidos. Musk y el presidente republicano han hablado de eliminar la Usaid como una agencia independiente y trasladar al Departamento de Estado los programas que sobrevivan.

Legisladores demócratas y otras personas califican la medida de ilegal, pues no cuenta con la aprobación del Congreso.

La Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno presentaron el mismo argumento en su demanda, en la que solicitan al tribunal federal en Washington que ordene la reapertura de los edificios de la Usaid, el retorno de su personal al trabajo y la restauración de los fondos.

Los funcionarios gubernamentales “no reconocieron las consecuencias catastróficas de sus acciones en lo que respecta a los trabajadores estadounidenses, a la vida de millones de personas en todo el mundo y a los intereses nacionales de Estados Unidos”, se indica en la demanda.