Trump dice que habla en serio al afirmar que Canadá sea el estado 51 de EEUU

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One, donde firmó una proclama declarando el 9 de febrero el Día del Golfo de Estados Unidos, mientras viaja el domingo 9 de febrero de 2025 desde West Palm Beach, Florida, a Nueva Orleans. ( AP FOTO/BEN CURTIS )

El presidente Donald Trump dijo que habla en serio al querer que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos en una entrevista difundida el domingo durante el espectáculo previo al Super Bowl.

"Sí, así es", le dijo Trump a Bret Baier de Fox News Channel cuando se le preguntó si su idea de anexar Canadá "es real", como recientemente dejó entrever el primer ministro canadiense Justin Trudeau.

"Creo que Canadá estaría mucho mejor siendo el estado número 51, porque perdemos 200 mil millones de dólares al año con Canadá. Y no voy a permitir que eso suceda", declaró. "¿Por qué estamos pagando 200 mil millones de dólares al año, en esencia un subsidio a Canadá?".

Estados Unidos no está subsidiando a Canadá. Los estadounidenses adquieren productos de la nación rica en recursos naturales, incluyendo materias primas como el petróleo. Aunque el déficit comercial en bienes ha aumentado en los últimos años a 72,000 millones de dólares en 2023, refleja en gran medida las importaciones estadounidenses de energía canadiense.

Trump ha dejado entrever repetidamente que Canadá estaría mejor si aceptara convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, una perspectiva que es profundamente impopular entre los canadienses.

Trudeau dijo el viernes durante una sesión a puerta cerrada con líderes empresariales y laborales que la idea de Trump de hacer de Canadá el estado número 51 de Estados Unidos es "de verdad" y está vinculada a su deseo de acceder a los recursos naturales del país.

"El señor Trump tiene en mente que la forma más fácil de hacerlo es absorbiendo nuestro país, y es de verdad. En mis conversaciones con él sobre esto", declaró Trudeau, según CBC, la emisora pública de Canadá. "Son muy conscientes de nuestros recursos, de lo que tenemos, y realmente quieren poder beneficiarse de ellos".

En la entrevista, que fue grabada previamente el fin de semana en Florida, Trump también dijo que no ha visto suficiente acción por parte de Canadá y México para evitar los aranceles que ha amenazado con imponer a los dos mayores socios comerciales del país.

"No, no es suficiente", señaló. "Algo tiene que pasar. No es sostenible. Y lo estoy cambiando".

Trump acordó la semana pasada una pausa de 30 días en su plan de imponer a México y Canadá un arancel del 25 % sobre todas las importaciones excepto el petróleo, gas natural y electricidad canadienses, que serían gravados con un 10 %, después de que los países tomaran medidas para apaciguar sus preocupaciones sobre la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas.

Mientras viajaba el domingo en el Air Force One al partido por el campeonato del fútbol americano en Nueva Orleans, Trump dijo que el lunes anunciaría aranceles del 25 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio que recibe Estados Unidos, incluidas las de Canadá y México, y un plan para aplicar aranceles recíprocos más adelante en la semana.

"Es muy sencillo: si nos cobran, nosotros les cobramos", advirtió.

La participación de Trump en la entrevista marcó un retorno a la tradición. Usualmente, los presidentes estadounidenses conceden una entrevista al canal que transmite el juego del Super Bowl, el evento televisivo más visto del año. Pero Trump y su predecesor, Joe Biden, fueron poco constantes en su participación.

Biden se negó a participar el año pasado y en 2023, cuando fracasaron los intentos de su equipo para que el presidente hablara en un servicio de streaming de Fox Corp., en lugar de en la red principal. Durante su primer mandato, Trump participó tres de cuatro años.

Trump también se convirtió el domingo en el primer presidente estadounidense en funciones en asistir al Super Bowl en persona, algo que le dijo a Baier que le sorprendió saber.

"Pensé que sería algo bueno para el país tener al presidente en el juego", señaló.

Durante su vuelo a Nueva Orleans, Trump firmó una proclamación en la que declaró el 9 de febrero como "el primer Día del Golfo de Estados Unidos" mientras el Air Force One volaba sobre el cuerpo de agua al que le cambió el nombre de Golfo de México.

En la entrevista, Trump también defendió el trabajo del multimillonario Elon Musk, cuyo llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), ha estado generando profunda preocupación entre los demócratas mientras se moviliza para cerrar agencias gubernamentales enteras y despedir a amplios sectores de la fuerza laboral federal, en aras de erradicar el despilfarro y la ineficiencia.

Musk, dijo Trump, ha "sido fabuloso", y a continuación enfocará sus labores en el Departamento de Educación y las fuerzas armadas.

"Vamos a encontrar miles de millones, cientos de miles de millones de dólares en fraude y malversación", pronosticó Trump. "Hice campaña sobre esto".

Se le preguntó también sobre su baile, que se ha convertido en un meme popular en las redes sociales.

"No sé qué es. Intento irme a veces sin bailar y no puedo. Tengo que bailar porque hay algo especial en ello", respondió el mandatario.