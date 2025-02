Donald Trump le retira los cargos por corrupción al alcalde de NY

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, agradeció este martes al Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump por haber ordenado a la fiscalía de Nueva York que retire los cargos por corrupción que pesaban sobre él.

"Agradezco al Departamento de Justicia por su honestidad", dijo el alcalde en un mensaje. "Nunca infringí la ley" ni "pedí a nadie infringirla en mi nombre o en nombre de mi campaña", aseguró.

"Ahora podemos dejar atrás este cruel episodio y centrarnos completamente en el futuro de nuestra ciudad", indicó Adams, que aspira a presentarse a la reelección en los comicios de noviembre de 2025.

El Departamento de Justicia designado por Trump ordenó el lunes a la fiscalía encargada de la investigación de Adams abandonar los cargos por corrupción que pesan en su contra, en un caso que se asemeja a una injerencia política en asuntos judiciales.

El alcalde demócrata de 64 años fue imputado en septiembre pasado con cinco cargos penales, entre ellos soborno y fraude, por recibir donaciones ilegales para su campaña electoral de 2021 y aceptar lujosos regalos a cambio de favores de empresarios y funcionarios turcos.

La fiscalía anunció en octubre que estudiaba ampliar los cargos.

El alcalde del ala conservadora del Partido Demócrata había descartado dimitir, pese a que varias personas de su entorno le fueron dejando solo en los últimos meses.

Desde la elección de Trump, Adams mantuvo un tono conciliador con el presidente republicano, con el que se reunió el mes pasado cerca de su feudo en Mar-a-Lago y asistió a su investidura.

En diciembre recibió al responsable del programa de expulsiones masivas de inmigrantes indocumentados prometido por Trump, Tom Homan.

Según informaciones del New York Times, el lunes pidió a su círculo íntimo que no criticaran en público las políticas migratorias de Trump para no causar problemas a Nueva York, una ciudad santuario amigable con los migrantes, que cuenta con más de medio millón de indocumentados.

Aunque la fiscalía del tribunal federal sur de Manhattan no se ha manifestado públicamente todavía sobre la petición de las autoridades judiciales federales, el alcalde admitió que "entiendo que muchos neoyorquinos sigan cuestionando mi carácter".

"Han sido los peores 15 meses de mi vida", afirmó en alusión al periodo en que empezó a ser investigado.