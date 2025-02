Ante el aumento del precio de los huevos, bodegueros dominicanos optan por venderlos al detalle

En las bodegas de Nueva York, una docena de huevos cuesta entre 10 y 12 dólares. Ante la escasez y el alza de precios, algunos comerciantes han optado por limitar la cantidad que cada cliente puede comprar.

El aumento de los casos de gripe aviar no solo ha encarecido los huevos, sino que también ha reducido su disponibilidad. Esta situación ha llevado a los dueños de bodegas a venderlos al detalle, una práctica poco común en Nueva York, pero habitual en los colmados de República Dominicana.

El huevo, un superalimento de consumo diario en la mayoría de los hogares, ha experimentado un incremento de más de cuatro dólares desde noviembre de 2024, cuando se confirmó el primer brote de gripe aviar. En ese entonces, una docena costaba entre 6 y 7 dólares, mientras que actualmente puede alcanzar los 10 o 12 dólares, dependiendo del tamaño y el tipo, lo que equivale a casi un dólar por unidad.

Bodegueros recurren a la venta fraccionada

Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegas de América (UBA, por sus siglas en inglés), explica que el aumento comenzó hace dos meses, cuando la docena se vendía entre 4.99 y 5.99 dólares. Debido a la escasez, los suplidores han reducido las cantidades que pueden adquirir los negocios, y algunos supermercados han restringido la compra a dos docenas por persona.

"Opté por vender los huevos al detalle. Sabemos cómo manejar estas situaciones porque es una práctica común en República Dominicana", explica Rodríguez.

"Los vendo en fundas de tres huevos, y mucha gente los compra. Si una persona tiene 15 o 20 dólares para hacer el desayuno y debe gastar 10 o 12 dólares en una docena de huevos, prácticamente se queda sin dinero", agrega.

"Los huevos no aparecen"

La escasez no solo afecta a Nueva York. Laura Vilas, una dominicana residente en Pensilvania, comenta que desde hace dos semanas no ha encontrado los huevos de granja que solía comprar.

"Simplemente no los he vuelto a ver. He visitado varios supermercados y tiendas como Costco y Sam´s Club, y no hay. La última vez compré un cartón de 24 huevos por 7.50 dólares, y ahora está casi a 10 dólares", señala.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/whatsapp-image-2025-02-13-at-2.27.24-pm.jpeg Usuario muestra a Diario Libre el aumento del precio de los huevos entre un mes y otro comprados en el mismo establecimiento. (FUENTE EXTERNA)

Otra dominicana, residente en Queens, Nueva York, relata que en su vecindario los huevos han escaseado, lo que la obliga a caminar varias cuadras para conseguirlos.

"No hace mucho compré una docena por 10 dólares en un supermercado, pero en otro los conseguí a 3.99 dólares, aunque solo me permitieron comprar dos docenas", explica.

Pasteleros, entre los más afectados

El aumento del precio de los huevos también ha impactado a los emprendedores dominicanos dedicados a la pastelería.

Liliana, residente en Dallas, Texas, afirma que antes compraba un cartón de 60 huevos por 6 dólares, y ahora lo adquiere por 21 dólares.

"Nosotros somos los que tenemos ese contacto directo con la comunidad. A nosotros nos duele cuando van a buscar una docena de huevos y muchas veces lo agarran y es como si estuviera caliente, lo sueltan cuando ven el precio. Y nos duele porque realmente sabemos que no es fácil para una familia tener que dar hasta 12 o 13 dólares por una docena de huevos." Radhamés Rodríguez Presidente de la Asociación de Bodegas de América “

"El precio ha subido tres veces más de lo que costaba. En otras ciudades está entre 18 y 19 dólares, pero hoy revisé y ya está en 27 dólares. Hace dos meses costaba 9 dólares, y luego se disparó", comenta.

Por su parte, Marco Sánchez, propietario de SweetCaine en el Bronx, asegura que la escasez ha complicado sus compras, ya que solo le permiten adquirir dos docenas por transacción, lo que lo obliga a hacer varias visitas a los supermercados.

"Antes pagaba 4.89 dólares, ahora pago 8.49 dólares por la misma cantidad", señala.

Una crisis sin solución a corto plazo

Desde 2023, el precio promedio de los huevos en Estados Unidos ha aumentado un 50 %, y según analistas, no se espera una reducción de la escasez en el corto plazo.

Más de 100 millones de pollos ponedores han sido sacrificados desde 2022 debido a los brotes de gripe aviar.

Hasta la fecha, la enfermedad ha causado una muerte y 67 contagios en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizó al gobierno anterior de Joe Biden (2021-2025) por la escasez y el alza en los precios de los huevos, argumentando que la decisión de sacrificar 100 millones de pollos afectó directamente el suministro.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.