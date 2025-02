El alcalde de la ciudad de NY permitirá a funcionarios federales de inmigración operar en prisión

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, informó el jueves que permitirá a los funcionarios federales de inmigración operar en la cárcel de Rikers Island de la entidad luego de sostener una reunión con el zar fronterizo del presidente Donald Trump.

Adams dijo que emitirá una orden ejecutiva para restablecer la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el complejo carcelario de la isla, tal como ha sido bajo gobiernos anteriores.

El alcalde demócrata indicó que los agentes del ICE se enfocarán en ayudar a la oficina de inteligencia del departamento de penitenciarías en sus investigaciones penales, particularmente aquellas enfocadas en delincuentes violentos y pandillas.

"Como siempre lo he dicho, los inmigrantes han sido cruciales en la construcción de nuestra ciudad y seguirán siendo clave para nuestro éxito futuro, pero debemos arreglar nuestro sistema de inmigración que ha estado roto durante mucho tiempo", señaló Adams en un comunicado. "Por eso he sido claro que quiero trabajar con el nuevo gobierno federal, no pelear con ellos, para encontrar puntos en común y mejorar la vida de los neoyorquinos".

Sus opositores calificaron la medida como una "concesión innecesaria" y una medida "legalmente turbia".

"La presencia del ICE en Rikers no tienen ningún propósito legal, y abre la puerta a una colusión ilegítima entre la policía legal y las autoridades federales de inmigración en violación a las bien establecidas protecciones de santuario de nuestra ciudad", dijo Zach Ahmad, asesor político en la New York Civil Liberties Union.

El zar fronterizo Thomas Homan argumentó que contar con presencia del ICE en nuestras cárceles locales es fundamental para retirar a criminales violentos que han ingresado sin autorización al país.

"Para los detractores, el ayuntamiento que no quiere nada que ver con ICE, tienen que entender: Si arrestamos a un tipo malo en Rikers Island, entonces el extranjero está a salvo, el agente está a salvo, la comunidad está a salvo", dijo en una entrevista con NewsMax después de la reunión.

Homan se reunió con Adams en un edificio de oficinas federales en Manhattan mientras el gobierno republicano presiona por más ayuda para detener y deportar a personas acusadas de delitos.

Sin embargo, el ICE ha tenido durante mucho tiempo una relación conflictiva con Nueva York, que tiene reglas y leyes que limitan la cooperación policial con las fuerzas federales de inmigración.

Los agentes de inmigración, por ejemplo, no pueden solicitar que las cárceles de la ciudad retengan a personas buscadas por violaciones de la ley de inmigración civil más allá de cuando normalmente serían liberadas, según la política de la ciudad.

La ciudad de Nueva York también ha aprobado medidas que restringen el acceso de los agentes del ICE a las escuelas públicas y otras propiedades de la ciudad.

Adams, quien enfrenta unas elecciones primarias demócratas en junio, ha dicho que está a favor de relajar estas llamadas políticas santuario, pero no cuenta con un poder amplio para hacerlo como alcalde.

Adams dijo que habló con Homan sobre la manera de incluir a más detectives de la policía de Nueva York en grupos de trabajo federales enfocados en pandillas violentas y actividad delictiva, así como permitir que agentes del ICE participen en juntas regulares con las agencias policiales en la ciudad.

"Salimos con algunas cosas tangibles que podemos hacer juntos, espero con ansias hacer equipo con él y otros socios federales para sacar a personas peligrosas de nuestras calles", dijo en una entrevista radiofónica tras el encuentro.

El demócrata enfrenta una presión única para cooperar con el esfuerzo para combatir la inmigración ilegal del gobierno de Trump.

El lunes, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales de Manhattan que desestimaran los cargos de corrupción contra Adams para que pudiera concentrarse en ayudar con la agenda de inmigración del presidente.

Hasta el jueves, los cargos criminales permanecían vigentes. Si eventualmente el caso es desestimado, un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia dijo en un memorando que se realizará una revisión después de las elecciones para alcalde programadas para noviembre para evaluar si debería ser reinstaurado.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes expresaron su preocupación de que Adams podría sentir la presión ejercida por el gobierno de Trump para ignorar o rescindir algunas de las protecciones de santuario de la ciudad, que provienen de un mosaico de leyes estatales y municipales y órdenes ejecutivas del alcalde, algunas de las cuales se remontan a décadas.

Adams ya ha ordenado a los funcionarios de la ciudad que cooperen legalmente con la agenda de Trump en torno a la inmigración y otros temas, aunque las instrucciones del gobierno han generado preocupación y confusión entre algunos trabajadores y contratistas de la ciudad.

Adams confirmó posteriormente que también discutió con Homan sobre la restauración de más de 80 millones de dólares que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) retiró a la ciudad el miércoles, y los cuales estaban destinados a cubrir el costo de albergar a migrantes sin hogar.

"No estoy contento por perder 80 millones de dólares, hablamos de eso", dijo durante una entrevista con una televisora local.

La administración de Adams ha alquilado varios hoteles y edificios vacíos y los ha reutilizado como refugios para migrantes, ya que la ciudad ha intentado albergar a unas 230.000 personas que han llegado de la frontera sur de Estados Unidos en los últimos años.