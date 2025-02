Preocupa a Ucrania y Europa quedar al margen si Trump busca negociar directamente con Rusia

El enfoque del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania ha causado preocupación en sus aliados europeos y funcionarios ucranianos, quienes temen que el nuevo gobierno de Estados Unidos los margine en buena medida mientras Washington y Moscú planean negociaciones directas.

Mientras se prolonga un conflicto de tres años, Trump ha ordenado que el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz y el enviado especial Steve Witkoff viajen a Arabia Saudí para conversar con sus homólogos rusos, según un funcionario federal estadounidense que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir sobre las próximas labores diplomáticas.

De momento se desconoce hasta qué grado los funcionarios ucranianos o europeos tendrán representación en las discusiones que se tiene previsto que se realicen en Riad durante los próximos días. El funcionario dijo que Estados Unidos considera que las negociaciones están en una etapa inicial y avanzan sin contratiempos, y que las personas que terminen por participar en la mesa de negociaciones podrían cambiar.

En declaraciones a la prensa el domingo, Trump dijo, sin entrar en detalles, que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski "estará involucrado" en las negociaciones.

Este acercamiento se produce después de que los principales asesores de Trump, incluido el vicepresidente JD Vance, causaron preocupaciones en Kiev y otras capitales europeas la semana pasada al comentar que el gobierno de Washington está decidido a encontrar una rápida resolución al conflicto con un mínimo de participación de Europa.

"Una añeja relación de varias décadas entre Europa y América está llegando a su fin", dijo Zelenski el sábado ante la Conferencia de Seguridad de Múnich. "A partir de ahora, las cosas serán diferentes, y Europa necesita ajustarse a eso".

EE. UU. descarta preocupaciones de Europa

Funcionarios de la Casa Blanca rechazaron el domingo la noción de que Europa ha sido excluida de la conversación. Trump habló recientemente por teléfono con el presidente francés Emmanuel Macron y se tiene previsto que esta semana consulte al primer ministro británico Keir Starmer.

Durante su visita a Múnich y París, Vance mantuvo conversaciones con Macron, el secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, así como con Zelenski.

"Ahora, puede que no les guste parte de la secuencia con la que ocurren estas negociaciones, pero tengo que rechazar esta ... noción de que no se les está consultando", dijo Waltz a "Fox News Sunday".

"Sin lugar a dudas se les está consultando y al final del día, sin embargo, será bajo el liderazgo del presidenteTrump que pongamos fin a esta guerra", afirmó Waltz.

Rubio, quien estuvo en Israel el domingo antes de viajar a Arabia Saudí, dijo que Estados Unidos está adoptando un enfoque cuidadoso mientras reanuda el diálogo con Moscú luego de que el gobierno del presidente Joe Biden puso fin a su contacto con el Kremlin después de la invasión de febrero de 2022.

Llamada de Trump y Putin

Trump habló por teléfono con el presidente ruso Vladímir Putin la semana pasada y ambos acordaron comenzar conversaciones de alto nivel sobre el fin de la guerra. En un principio se presentaron como bilaterales, pero Trump luego afirmó que Ucrania tendría un asiento —aunque no dijo en qué etapa.

De momento se desconoce si algún ucraniano participará en las próximas conversaciones en Riad. Una delegación ucraniana estuvo el domingo en Arabia Saudí para preparar el camino para una posible visita de Zelenski, según la ministra de economía de Ucrania.

Starmer, el primer ministro del Reino Unido, escribió en un artículo de opinión para el Daily Telegraph este lunes que Ucrania debe estar involucrada en cualquier negociación sobre su futuro "porque cualquier cosa menos sería aceptar la posición de Putin de que Ucrania no es una verdadera nación".

Starmer también recordó el desastroso retiro de las fuerzas estadounidenses de Afganistán durante la presidencia de Biden.

"No podemos tener otra situación como Afganistán, donde Estados Unidos negoció directamente con el Talibán y excluyó al gobierno afgano", subrayó Starmer. "Estoy seguro de que el presidente Trump también querrá evitar esto".

Trump dijo el domingo que cree que Putin está ansioso por llegar a un acuerdo, aunque también señaló que Rusia ha tenido un impresionante desempeño en el campo de batalla a lo largo de la historia.

"Creo que quiere dejar de pelear", dijo Trump. "Tienen una enorme y poderosa máquina, eso se entiende. Derrotaron a Hitler y derrotaron a Napoleón. Han estado peleando por mucho tiempo".

Un nuevo enfoque

Heather Conley, subsecretaria adjunta de Estado para Europa Central durante el gobierno del presidente George W. Bush, dijo que con la postura actual de Trump hacia Moscú, Estados Unidos parece estar "buscando crear un nuevo enfoque internacional de grandes potencias".

"Como en los siglos XIX y principios del XX, sólo las grandes potencias deciden el destino de las naciones y toman —ya sea por compra o por la fuerza— aquello que fortalece los intereses económicos y de seguridad de las grandes potencias", dijo Conley. "Cada una de estas potencias plantea reclamos o coacciona a los países en sus respectivas esferas de influencia".

Existe cierto debate dentro del gobierno sobre su enfoque actual hacia Moscú, con algunos más a favor de un rápido acercamiento y otros cautelosos de que Putin intente hacer mella en la alianza euroatlántica mientras busca recuperar el estatus ruso y ejercer una mayor influencia en el continente, según el funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

Trump dijo la semana pasada que le gustaría ver a Rusia reincorporarse a lo que ahora es el G7. Rusia fue suspendida del G8 tras la anexión de Crimea en 2014.

"Me gustaría que regresaran. Creo que fue un error expulsarlos. No es cuestión de si les cae bien Rusia o no", dijo Trump a los reporteros. "Creo que a Putin le encantaría volver".

Negociaciones y tierras raras

Las anticipadas conversaciones en Arabia Saudí también se producen en medio de tensiones por las presiones de Trump para que los ucranianos acepten darle a Estados Unidos acceso a los depósitos de minerales de tierras raras de Ucrania a cambio de unos 66 mil millones de dólares en asistencia militar que Washington ha proporcionado a Kiev desde el inicio de la guerra, así como futura ayuda en defensa.

Zelenski, quien se reunió el viernes con Vance y otros altos funcionarios estadounidenses en Múnich, dijo que había instruido al ministro de Ucrania a no dar luz verde, al menos por ahora. Señaló en una entrevista que el acuerdo tal como se lo presentó Estados Unidos se enfocaba demasiado en los intereses estadounidenses y no incluía garantías de seguridad para Ucrania.

La Casa Blanca calificó la decisión de Zelenski de "falta de visión" y argumentó que un acuerdo sobre tierras raras ataría a Ucrania más estrechamente a Estados Unidos —algo que Moscú no quiere.

Preocupación por Vance

Los funcionarios europeos también se mostraron preocupados ante algunos de los comentarios de Vance durante su visita de cinco días a París y Múnich la semana pasada, en los que los reprendió en materia de libertad de expresión y migración ilegal en el continente. Advirtió que corren el riesgo de perder el apoyo público si no cambian rápidamente de rumbo.

Durante su estancia en Múnich, Vance también se reunió con Alice Weidel, la colíder y candidata a canciller del partido de extrema derecha y antiinmigrante Alternativa para Alemania en las elecciones de este mes.

Funcionarios de toda Europa ahora buscan recalibrar su enfoque ante la actual estrategia del gobierno de Trump en torno a Ucrania.

Macron convocará a los principales países europeos en París el lunes para una "reunión de trabajo" de emergencia para discutir los próximos pasos para Ucrania, dijo el domingo el ministro de Relaciones Exteriores francés Jean-Noël Barrot.

"Un viento de unidad sopla sobre Europa, como quizás no lo hemos sentido desde el período de COVID-19", dijo Barrot a la emisora pública France-Info.