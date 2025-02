Declaraciones impactantes, decisiones chocantes: el vertiginoso primer mes de Trump en el poder

El jueves 20 de febrero se cumple un mes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Han sido días marcados por declaraciones estremecedoras sobre un sinfín de cuestiones internacionales y nacionales y por decisiones impactantes tomadas a una velocidad vertiginosa. No se trata de un accidente, sino de un método de gobierno.

Es una estrategia teorizada y asumida. El ex asesor político de Donald Trump, Steve Bannon, lo llama "Inundar la zona" ("Flood the zone").

Se trata de golpear tan fuerte y tan a menudo, con decisiones y declaraciones "de choque", que a la oposición, a los medios de comunicación e incluso a los líderes extranjeros les cueste tomar la medida y reaccionar.

Y esto permite al ejecutivo ir cada vez más lejos, de forma irreversible, aprovechando la estupefacción.

Un mes de acontecimientos

En el espacio de un mes, en la escena internacional, se han producido el anuncio de aranceles aduaneros, que han sido aplazados por el momento, las amenazas contra Groenlandia, Panamá e incluso el vecino y aliado Canadá; el plan para vaciar la Franja de Gaza de sus más de dos millones de habitantes palestinos y transformarla en la "Costa Azul" de Oriente Próximo, los ataques contra el Presidente ucraniano y la adopción total del idioma de Rusia, a la que Estados Unidos desea convertir en socia tras 80 años de rivalidad.

En el frente interno, la congelación de 3 billones de dólares de fondos públicos y los despidos masivos en una función pública a veces calificada de "criminal".

Los funcionarios están conmocionados, como Adam, que trabaja para la Junta Nacional de Relaciones Laborales y ayuda a hacer respetar el derecho de los estadounidenses a organizarse y afiliarse a sindicatos.

"El impacto en la mano de obra es enorme. Ya no tenemos gente suficiente para tomar decisiones, así que ya no podemos hacer valer el derecho de los empleados a organizarse en el sector privado en todo el país", afirma.

"Esto ha sucedido con una rapidez y una ilegalidad que resultan un tanto sorprendentes. Están aplicando su programa sin preocuparse de si cumple la ley. Es chocante y aterrador", asegura.

Reacciones

Hasta ahora la reacción es muy limitada: unas pocas manifestaciones que distan mucho de ser masivas, con los líderes demócratas prácticamente inaudibles.

De momento, nada impide que la administración siga su curso y, tras un mes en el cargo, la mayoría de los votantes del multimillonario siguen convencidos de las medidas del Presidente, en particular la clase media.

Actualmente en busca de trabajo, Chet, un votante de Trump, está encantado con las últimas semanas, en particular con la decisión del Presidente de detener el envío de ayuda al desarrollo.

"Quiero que nos devuelvan nuestro dinero. No deberíamos ser los guardianes de todo el mundo. Tenemos que ocuparnos de nuestro propio país antes de ocuparnos de los demás", explica en una tienda de Georgia, entrevistado por el corresponsal de RFI Edward Maille.

También votante de Donald Trump, Ted cree que aún es pronto para ver los efectos en la economía, pero duda de la eficacia de imponer los aranceles que pretende el presidente.

"Es un problema porque se necesitan fábricas para reemplazar estos bienes que estamos importando y no las hay, así que van a subir los precios", analiza.

Danielle, que está terminando su almuerzo antes de volver al trabajo, no se arrepiente de haber votado al Presidente, pero tiene algunas reservas.

"Sinceramente, estoy bastante sorprendida por la velocidad a la que está cambiando todo, me asusta un poco", reconoce. "Como el Golfo de América. No sabía qué sentido tenía cambiarle el nombre, me parecía bastante gracioso, pero luego lo hizo de verdad".

También le preocupan los posibles recortes en ayudas públicas y programas sociales, de los que se benefició en el pasado.