Las vivencias de una dominicana encerrada en un centro de deportados en EE.UU.

Hace poco más de dos años, el amor y la esperanza de un futuro mejor impulsaron a Mayra a dejar atrás su tierra y tomar un vuelo sin regreso a los Estados Unidos. Con el corazón lleno de ilusiones, nunca imaginó que un simple altercado se convertiría en el giro inesperado que pondría en "jaque" su destino.

Fue la tarde del 30 de enero, cuando la joven tuvo una discusión con una chica que vivía con ella y alguien llamó a la policía por los gritos entre ambas. Pese a que su compañera de casa retiró cargos, la policía la detuvo de todas maneras, no sin antes leerle sus derechos. Posteriormente, las autoridades se percataron de su estatus migratorio irregular y fue trasladada a una Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicada en Seattle, Washington.

Residía en el Bronx, como tantos inmigrantes dominicanos, compartiendo techo con otras tres personas para sobrellevar los exorbitantes costos de la vida en "la Gran Manzana". Entre ellos, su hermano, su mayor apoyo, quien ahora enfrenta la angustia de verla recluida, mientras la deportación amenaza el sueño de vida que con tanto esfuerzo estaba construyendo.

Mayra (un nombre ficticio utilizado para proteger su identidad), junto a su pareja, avanzaba en los preparativos para casarse y así proceder con la legalización de su estatus migratorio.

"Las atenciones son buenas"

Según cuenta los centros de detención delICE, son centros parecidos a la gran sala de la serie "El juego del calamar". Duermen en un pabellón grande, con muchos camarotes que están divididos con puertas, comparte habitación con dos mujeres, una colombiana y otra mexicana. Además, los chicos están separados de las chicas.

"Aquí solo encontré una dominicana. Nacionalidades hay muchas, pero, aunque no tenemos el mismo idioma, todos compartirnos algo y es el miedo a ser deportados".

"A pesar de que no fui atrapada en una redada como muchos aquí, es el mismo sentimiento de angustia " Mayra Ramírez Dominicana recluida en un centro de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas “

Comidas

Mayra indicó que las comidas son variadas, pero las porciones son suficientes para satisfacerse. "Aquí nos dan comidas tres veces al día y puede variar: arroz con frijoles, pollo, pan, avena, salchichas, huevos, ensaladas y así. También tenemos acceso a comprar comida y cosas personales. No es la casa, pero al menos las atenciones son buenas".

Visitas

Las visitas solo están permitidas dos veces a la semana por 30 minutos, pero su familia está a seis horas de vuelo y a tres días de viaje en automóvil. "No quiero que vengan. Primero, porque es un trayecto demasiado largo y segundo, porque no quiero que me vean en estas condiciones", expresó con tristeza.

En el centro hay varias tablets con acceso internet y pueden usarlas cuando deseen para hacer llamadas normales y videollamadas con recargas que le hacen sus familiares, "Es lo único que me mantiene cerca de ellos, ya que no los puedo ver", expresó.

Dijo que es de dos niveles y abajo tienen televisiones, teléfonos, comedores, entre otras cosas que tienen acceso cuando lo deseen. "Hay un patio el cual podemos usar para recrearnos".

Explicó que los baños son comunes, divididos por una columna.

Espera fecha de juicio ¿Qué puede pasar?

Mayra se encuentra en una situación incierta mientras espera la decisión de un juez. Según la experta en migración Marlena De Los Santos, su futuro dependerá de varios factores clave, como la razón de su detención, su estatus migratorio y la acción que tome el juez.

Violencia, lesiones o daños a la propiedad

"Si el altercado incluyó violencia, lesiones o daños a la propiedad, podría enfrentar cargos criminales en Estados Unidos", explicó la experta. Sin embargo, si solo fue una discusión sin mayores consecuencias, las autoridades podrían optar por liberarla con una advertencia o una multa.

El estatus migratorio de Mayra también influirá en el desenlace de su caso. "Ella se encuentra en el país de manera irregular, ya que ha excedido el tiempo permitido por su visa", señaló De Los Santos.

Posible deportación

En este contexto, si la policía informa a ICE sobre su situación, podría ser puesta en proceso de deportación, lo que complicaría aún más su permanencia en EE.UU.

La decisión final estará en manos de un juez, pero el tipo de tribunal al que sea llevada marcará la diferencia. "Si su caso es tratado por un juez criminal, este evaluará si existen cargos en su contra relacionados con la pelea. En cambio, si se trata de un juez de inmigración, se analizará su estatus y se determinará si puede permanecer en el país o si debe ser deportada", detalló la abogada.

Las consecuencias pueden variar dependiendo de su historial y la gravedad del incidente. "Si tiene antecedentes penales o si el altercado fue grave, la deportación podría ser más rápida. Sin embargo, si no tiene antecedentes y la falta es menor, podría salir bajo fianza mientras enfrenta su proceso migratorio", precisó De Los Santos.

Además, si tiene familiares ciudadanos o residentes en EE.UU., podría explorar opciones legales para regularizar su situación y evitar la deportación.

¿Puede regularizar su situación a través del matrimonio?

"Mayra había iniciado el proceso para casarse con su novio, lo que podría abrirle una puerta hacia la legalización de su estatus en EE.UU. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que quienes ingresaron legalmente al país con visa pueden solicitar la residencia permanente si se casan con un ciudadano estadounidense", indicó la abogada migratoria.

Legalizarse mediante el matrimonio Haber ingresado a EE.UU. con una visa válida, aunque haya excedido el tiempo de estadía.





Casarse con un ciudadano estadounidense en un matrimonio legítimo (no por conveniencia).





No tener antecedentes criminales graves ni violaciones migratorias que impidan el ajuste de estatus.



Proceso de ajuste de estatus

Presentar el Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero).

Presentar el Formulario I-485 (Solicitud de Ajuste de Estatus) para obtener la residencia sin salir del país.

sin salir del país. Asistir a una entrevista con USCIS para demostrar que el matrimonio es real.

Recomendaciones para su proceso

Buscar asesoría de un abogado de inmigración para evitar errores.

de para evitar errores. Reunir pruebas del matrimonio , como fotos, cuentas bancarias conjuntas o contratos de renta.

, como fotos, cuentas bancarias conjuntas o contratos de renta. No salir de EE.UU. sin un permiso de viaje, ya que podría afectar su solicitud.

Evitar fraudes matrimoniales, pues pueden llevar a la deportación y prohibiciones de entrada futuras.

Obtención de residencia

Si su matrimonio es legítimo y cumple con los requisitos, podría obtener la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, su futuro depende del juicio que le espera y de cómo se maneje su caso ante las autoridades migratorias.

Si la víctima o las partes involucradas deciden no presentar cargos, es posible que el juez opte por liberar al detenido sin imponer una fianza, especialmente si se trata de un delito menor y el individuo no tiene antecedentes penales. Lo ideal es que su pareja vaya a la audiencia y se haga responsable económicamente de ella indicando que en X días se casaran para someter el ajuste.

Fianza

La fianza puede ser de US$ 500 a RD$ 2,500.

349 dominicanos han sido deportados

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la República Dominicana ha recibido en calidad de deportados a un total de 349 de sus ciudadanos, detenidos en Estados Unidos y Puerto Rico por diferentes delitos, según datos de la Dirección General de Migración (DGM).

