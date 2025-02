Cónsul dominicano en Nueva York recibe reconocimiento por su trayectoria gubernamental

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, recibió un reconocimiento por su trayectoria gubernamental en un evento organizado por la presidenta del distrito del Bronx, Vanessa Gibson.

El reconocimiento a Vásquez Martínez se realizó en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Dominicana.

Durante el evento, la vicepresidenta Janet Peguero resaltó la importancia de esta celebración para honrar la identidad y el legado de la comunidad dominicana en Nueva York.

Entre los invitados especiales estuvo la asambleísta del distrito 86, Yudelka Tapia, quien destacó el impacto de la diáspora dominicana en la ciudad.

Durante su intervención, el cónsul Vásquez Martínez expresó su gratitud por este reconocimiento y reafirmó su compromiso de continuar trabajando en beneficio de la comunidad dominicana en el exterior.

"Me siento profundamente agradecido por este gesto, que me motiva aún más a seguir trabajando por nuestra gente. Este logro no es solo mío, sino de todos los dominicanos que, con esfuerzo y dedicación, dejamos huella en cada paso que damos", indicó.

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York reafirma su compromiso de seguir promoviendo y fortaleciendo los lazos con la diáspora, enalteciendo la cultura y el orgullo dominicano en el exterior.