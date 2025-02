Casi 200 migrantes venezolanos son repatriados desde Guantánamo, con escala en Honduras

Casi 200 inmigrantes venezolanos que estaban en Estados Unidos fueron devueltos a su país de origen tras estar detenidos en Guantánamo, en una serie de vuelos que forjaron un camino sin precedentes para las deportaciones estadounidenses.

Autoridades estadounidenses y venezolanas confirmaron las deportaciones, para las cuales se efectuó una escala en Honduras, donde 177 venezolanos salieron de un vuelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y abordaron un avión venezolano con destino a Caracas.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro indicó que había solicitado la repatriación de un grupo de venezolanos que fueron llevados "injustamente" a la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba. La petición fue aceptada, y una aeronave de la aerolínea estatal Conviasa recogió a los migrantes en Honduras. El ICE confirmó la transferencia de 177 "extranjeros ilegales venezolanos".

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump le ha dado alta prioridad a la deportación de personas que han agotado todos los recursos legales para permanecer en Estados Unidos. Casi 1,5 millones tenían órdenes finales de expulsión hasta el 24 de noviembre, según cifras del ICE, incluidos más de 22,000 venezolanos.

En un documento judicial presentado el jueves, autoridades federales de inmigración y militares dijeron que "históricamente Venezuela ha resistido aceptar la repatriación de sus ciudadanos, pero recientemente ha comenzado a aceptar las expulsiones tras conversaciones políticas de alto nivel y una inversión de recursos significativos".

La semana pasada, dos vuelos venezolanos transportaron a 190 inmigrantes directamente desde Estados Unidos a Venezuela en un inusual momento de coordinación entre los dos países, el cual podría estar dando paso a intercambios regulares.

El documento judicial del jueves, presentado por abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, proporciona el informe oficial más completo hasta la fecha sobre quiénes están detenidos en el aislado complejo militar de Guantánamo y por qué, y menciona que hasta el miércoles los detenidos eran venezolanos con órdenes definitivas de deportación.

Dos aviones del gobierno estadounidense volaron el jueves desde Texas y Luisiana a la bahía de Guantánamo, según datos de vuelo analizados por Tom Cartwright, del grupo activista Witness at the Border, pero no estaba claro cuántas personas iban a bordo, incluidos los pasajeros inmigrantes. Posteriormente la aeronave voló desde la bahía de Guantánamo a Honduras, donde autoridades venezolanas asumieron la custodia de los pasajeros para ser devueltos a Caracas.

Trump señaló en enero que quería expandir las instalaciones de detención de inmigrantes en Guantánamo para albergar a hasta 30,000 personas. La capacidad actual del centro de operaciones de migrantes de baja seguridad en la base naval es de aproximadamente 2,500.

Dicha base es más conocida por albergar a sospechosos detenidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero también se ha utilizado para retener a personas capturadas mientras intentaban llegar ilegalmente a Estados Unidos en botes y para coordinar el reasentamiento de inmigrantes en territorio estadounidense.

Las autoridades iniciaron el 4 de febrero vuelos casi diarios a Guantánamo desde una base del Ejército en el oeste de Texas. Para el miércoles, 51 de los inmigrantes recién llegados estaban siendo detenidos en tiendas de campaña dentro de instalaciones de baja seguridad, mientras que otros 127 se encontraban en un área de alta seguridad. El recuento de las personas detenidas fue actualizado tras los vuelos de transferencia del jueves.

Los departamentos de Seguridad Nacional y Defensa están defendiendo su capacidad para mover inmigrantes dentro y fuera de Guantánamo con poco o ningún aviso al público ni a representantes legales.

En el documento judicial del jueves argumentaron que los detenidos recientes en Guantánamo no tienen derecho a un abogado porque todos están sujetos a órdenes de expulsión definitiva a Venezuela, lo que les otorga "derechos de debido proceso muy limitados".

Familiares de los nuevos detenidos en Guantánamo y grupos activistas han acusado a Washington de retener a inmigrantes sin acceso a un abogado ni a cualquier medio para reivindicar sus derechos, en medio de acusaciones infundadas o disputadas de que tienen vínculos criminales. Dicen que los inmigrantes con órdenes finales de expulsión aún deberían poder impugnar las condiciones de confinamiento y posible maltrato en detención y buscar su liberación en Estados Unidos si los intentos por deportarlos se prolongan demasiado.

Las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente las identidades individuales de los inmigrantes que recientemente estaban detenidos en Guantánamo.

Una demanda en nombre de tres inmigrantes detenidos en esa base naval intenta obtener un mandato judicial para que las autoridades les proporcionen a las personas retenidas allí acceso telefónico y en persona no monitoreado a un abogado, así como un aviso con antelación antes de que los inmigrantes sean transferidos a Guantánamo o expulsados a otros países.

Una corte federal de distrito en Washington, D.C., les ha ordenado a las autoridades que proporcionen acceso telefónico a un abogado, y autoridades en Guantánamo indicaron en el documento judicial del jueves que han acatado dicha orden, mientras se oponen a otras exigencias, incluida la de permitir la comunicación entre los detenidos y sus familiares.

Los Departamentos de Seguridad Nacional y Defensa "no están ofreciendo actualmente la oportunidad de visitas en persona a los inmigrantes detenidos en la Estación Naval de Bahía de Guantánamo, pero continuarán evaluando si se extiende esta opción a la luz de desafíos logísticos significativos, la disponibilidad de medios alternativos de comunicación con abogados, y la anticipada corta duración de las estancias de los inmigrantes detenidos".

El abogado Lee Gelernt de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) —que está entre los demandantes que impugnan las prácticas de detención en Guantánamo— dijo que las deportaciones del jueves se llevaron a cabo con una preocupante falta de transparencia.

Trump indicó anteriormente —en enero— que algunos migrantes podrían permanecer detenidos indefinidamente en Guantánamo.

"Algunos de ellos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen, así que los enviaremos a Guantánamo", declaró Trump.

Washington ha alegado que los inmigrantes venezolanos transferidos a la base naval son miembros de la pandilla Tren de Aragua, que se originó en una prisión en el país sudamericano y acompañó a un éxodo de venezolanos hasta Chile y Estados Unidos. Trump y sus aliados han convertido a la pandilla en el rostro de la supuesta amenaza que representan los inmigrantes que viven en el país ilegalmente, y esta semana la designaron formalmente "organización terrorista extranjera".

El gobierno de Maduro declaró el jueves que el país "siempre combatirá el terrorismo y las organizaciones criminales de cualquier tipo, a la vez que denuncia la manipulación de estos elementos con fines políticos y rechaza cualquier intento de criminalizar a la nación y a sus ciudadanos".

Autoridades de varios países han informado sobre arrestos de miembros del Tren de Aragua, incluso cuando el gobierno de Maduro dice haber eliminado esa organización.

Familiares de inmigrantes recientemente llevados a Guantánamo y activistas por los derechos civiles dicen que no están al tanto de quiénes han sido transferidos allí, mientras tratan de sacar algo en claro de reportes sobre inmigrantes en detención, en los cuales se habla de personas que son llevadas desde celdas en un centro de procesamiento del ICE en El Paso, Texas. Dicen que un recurso en línea para localizar a detenidos es de utilidad limitada.