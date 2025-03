Los habitantes de Moscú reaccionan con cautela al altercado entre Trump y Zelenski

Los habitantes de Moscú reaccionaron el viernes con cautela e indiferencia a las noticias sobre la discusión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, pese a que altos cargos rusos celebraron el altercado.

"No me interesa especialmente la política", declaró a la AFP Dostan, un barman de 19 años. "Quiero que la guerra termine y que las cosas vuelvan a ser como eran" antes de que Rusia lanzara su asalto a Ucrania en febrero de 2022, añadió.

Yevgueni, empleado en el sector educativo de 54 años, confesó que no sigue de cerca la actualidad internacional, pero, en general, le "gusta la dinámica". "Me gusta cómo está yendo ahora. Me parece que es positivo", agregó.

RELACIONADAS

En las últimas dos semanas, Trump dio un repentino giro de 180 grados a la política estadounidense respecto a Rusia, lo que provocó que Ucrania y sus aliados temieran quedar excluidos de las conversaciones que el magnate inició para resolver el conflicto.

Este viernes, Trump y Zelenski protagonizaron un tenso enfrentamiento verbal en el despacho oval de la Casa Blanca, en una escena sin precedentes en la que el mandatario estadounidense levantó la voz para exigir a su invitado que sea "agradecido" con Estados Unidos por sus esfuerzos de paz.

Incluso, el magnate llegó a amenazar con "abandonar" a Ucrania si no hacía concesiones a Rusia como fórmula para superar el conflicto, tras lo que Zelenski abandonó prematuramente la Casa Blanca.

Luego de la discusión, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, consideró en Telegram que la manera en la que "Trump y (el vicepresidente JD) Vance se contuvieron y no abofetearon a este canalla es un milagro de la moderación".

"Histórico", reaccionó también Kirill Dmitriev, uno de los negociadores rusos en las conversaciones ruso-estadounidenses mantenidas el 18 de febrero en Arabia Saudita sobre el conflicto.

Personalidades fuertes

Mijail, un ingeniero moscovita de 57 años, consideró que Trump y Zelenski tienen "personalidades tan fuertes que probablemente no pueden conversar con calma y madurez, como dos dirigentes serios".

"La verdadera política ocurre entre bastidores", aseguró. Las declaraciones públicas de Trump "cuentan para otro público, pero no para mí".

ocurre entre bastidores", aseguró. Las declaraciones públicas de "cuentan para otro público, pero no para mí". Aliana, de 36 años, espera que, a pesar de las diferencias, se encuentre un "denominador común" para resolver el conflicto en Ucrania , y "que esto sea beneficioso" para Rusia .

en , y "que esto sea beneficioso" para . La relación entre Kiev y Washington, hasta hace poco su aliado, se ha tornado tensa en el último mes, al punto de que Trump calificó la semana pasada a Zelenski de "dictador" y adoptó la retórica del Kremlin sobre el origen del conflicto.