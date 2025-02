Trump dice que Zelenski "faltó el respeto" a EE. UU. en el "preciado despacho oval"

El presidente Trump arremetió contra el presidente ucraniano Voldymyr Zelenski después de una acalorada discusión en la Oficina Oval el viernes, diciendo que el líder de Kiev había "faltado el respeto a los Estados Unidos de América".

A través de su red social Truth Social, Trump dijo que fue una conversación bajo presión e intensa.

"Es sorprendente lo que surge a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. Yo no quiero ventaja, quiero PAZ", escribió Trump.

Trump y Zelenski tenían previsto dar una conferencia de prensa conjunta a la 1:00 p.m. después de la firma de un acuerdo marco sobre minerales, pero los acuerdos planificados previamente se arruinaron por la discusión a gritos que involucró a Trump, Zelenski y el vicepresidente JD Vance.

"Tuvimos una reunión muy significativa en la Casa Blanca hoy", escribió Trump en Truth Social. "Se aprendió mucho que nunca se podría entender sin una conversación bajo tanto fuego y presión... Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz", escribió el mandatario estadounidense.