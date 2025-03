Musk se reúne en el Capitolio con republicanos que sopesan convertir recortes del DOGE en ley

El multimillonario Elon Musk llegó al Capitolio el martes y aprendió algo nuevo: las rescisiones presupuestarias, una herramienta legislativa poco conocida que podría darle peso legal a sus empeños por recortar el presupuesto federal de Estados Unidos y consagrar los recortes en la ley.

Musk participó en un almuerzo con senadores republicanos, apenas unas horas después de que la Corte Suprema le propinara un revés a los intentos del gobierno del presidente Donald Trump por congelar aproximadamente 2,000 millones de dólares en fondos de ayuda al exterior como parte de su cierre radical de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Al abrir la sesión privada, Musk inició con un mensaje en el que instó al Congreso a actuar.

Mientras disfrutaban de platos de bagre frito, los senadores explicaron cómo la Casa Blanca podría colocar los miles de millones de dólares en ahorros que él ha acumulado en lo que se llama un paquete de rescisiones presupuestarias, y enviarlo al Congreso para someterlo a una votación que revoque el financiamiento. Musk parecía estar encantado, señalaron.

"Él estaba tan feliz", narró el senador Lindsey Graham, el presidente republicano de la Comisión de Presupuesto del Senado, quien está entre los que apoyan la iniciativa. "Él no lo sabía".

Más tarde, Musk se reunió con los republicanos de la Cámara de Representantes para cenar en el sótano del Capitolio.

"Ya saben, hay mucho margen —muchas oportunidades— para mejorar los gastos del gobierno", declaró Musk después de la sesión a puerta cerrada. "Y estamos logrando buenos avances".

La propuesta de los senadores de tomar en cuenta la herramienta de rescisión presupuestaria introdujo una posible próxima fase en los empeños del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que preside Musk y llega en un momento importante. El gobierno de Trump está luchando en las cortes —y en el tribunal de la opinión pública— con respecto a los recortes presupuestarios que están afectando al gobierno federal.

El gobierno de Trump y los republicanos en el Congreso están ansiosos por mostrarles a los votantes que las acciones del DOGE son más que titulares noticiosos sobre pérdidas de empleos y perturbaciones, sino ahorros reales mientras el equipo de Musk extirpa despilfarros, fraudes y abusos para ayudar a reducir el impresionante déficit anual de 2 billones de dólares del país.

La propuesta llega también en un momento en que los tribunales miran con escepticismo la legalidad de las acciones del gobierno de Trump, y mientras las reuniones de los legisladores con las comunidades están siendo abarrotadas por manifestantes que exigen respuestas en un momento en que decenas de miles de trabajadores federales están siendo despedidos.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo medio en broma que estaba un poco preocupado después de que Musk proporcionara su número de teléfono celular para que los senadores lo llamaran en caso de que tuvieran cualquier inquietud.

"Pensé: 'está bien, su teléfono va a empezar a sonar'", dijo Thune en Fox News. "'Quizás quiera cambiar su número'".

Los senadores dijeron que la asistente de Musk, Katie Miller, establecería una línea directa a la que también pueden llamar con cualquier pregunta o problema sobre los recortes.

El senador republicano Josh Hawley indicó que los senadores parecían estar pidiendo "simplemente una mejor comunicación, deseando saber qué va a pasar a continuación".

Pero Hawley señaló: "No sé si alguien en la Casa Blanca sabe qué va a pasar a continuación". Dijo que el equipo de Musk parece "simplemente pasar de una cosa a la siguiente".

Fue el senador republicano Rand Paul quien introdujo la idea de usar rescisiones presupuestarias durante el almuerzo.

"Me encanta lo que está haciendo Elon. Me encanta cortar el despilfarro. Me encanta encontrar toda la basura loca que estamos gastando en el extranjero", declaró Paul después.

"Pero para hacerlo real, para que vaya más allá del momento del día, necesita volver en forma de un paquete de rescisiones", agregó.

Desde hace tiempo, el senador de inclinación libertaria ha sido uno de los defensores más firmes en el Senado de que haya disciplina presupuestal, uno que rutinariamente vota en contra de los proyectos federales de gasto público. Dijo que planea oponerse al paquete de financiación federal que se tiene previsto para la próxima semana, el cual es necesario para evitar un cierre del gobierno federal cuando el flujo de dinero expire el 14 de marzo.

Paul indicó que le explicó a Musk que, después de la decisión de la Corte Suprema por la mañana, el gobierno debería abandonar sus planes de recuperar fondos federales a través de lo que se llama incautaciones. Los tribunales no parecen inclinados a aceptar los argumentos jurídicos que están siendo presentados para impugnar la Ley de Control de Incautaciones de la era del presidente Richard Nixon.

En cambio, señaló Paul: "Mi mensaje a Elon fue: superemos la idea de la incautación y enviémoslo de vuelta como una rescisión".

Los senadores indicaron que no estaba claro cuán grandes podrían ser los paquetes de rescisión —Paul planteó varios paquetes de al menos 100.000 millones de dólares en recortes federales—, ni cuán pronto podrían avanzar con cualquier votación si la Casa Blanca se los envía al Capitolio.

Musk les ha dicho anteriormente a los legisladores que él cree que el DOGE puede ahorrar aproximadamente 1 billón de dólares en el gobierno federal tan sólo este año.

Thune y otros líderes del Partido Republicano no hicieron comentarios de momento sobre los planes de rescisión.

La idea sólo fue mencionada brevemente en la reunión con los republicanos de la Cámara de Representantes, quienes dijeron que Musk principalmente proporcionó ejemplos de problemas específicos que estaba encontrando.

Musk también les dijo a los republicanos de la Cámara de Representantes que no era responsable de los despidos de trabajadores del Departamento de Asuntos de Veteranos ni de otros, y señaló que esas decisiones las están tomando las agencias específicas.

"Elon no despide gente", manifestó después el representante republicano Richard Hudson. "Son las agencias".

Si bien un paquete de rescisión puede ser aprobado en el Senado por una simple mayoría con un proceso acelerado que le permitiría a la mayoría republicana maniobrar para evadir una posible obstrucción por parte de los demócratas, podría ser más fácil decirlo que hacerlo.

Los senadores de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias probablemente criticarán la idea de aplicar recortes al gasto que en esencia irían en contra de la legislación que ya habían aprobado para financiar al gobierno, y también lo harán aquellos que pudieran querer preservar el financiamiento federal para ciertas industrias o programas locales de los estados que son importantes para sus electores.

Incluso con una mayoría republicana, podría ser difícil mantener a todos los republicanos unidos en una votación, especialmente si todos los demócratas están en contra.

Graham, el presidente de la Comisión de Presupuesto, considera que el proceso es una forma "de que la Casa Blanca pase a la ofensiva".

"Estamos perdiendo altitud", declaró. "Necesitamos volver al juego, a la ofensiva, y la forma en que puedes recuperar altitud es tomar el material de trabajo —alejarse de las personalidades y el dramatismo—, tomar el material de trabajo y votar sobre él".

En el almuerzo con Musk no se habló mucho sobre los trabajadores federales que ahora están sin empleo después de los recortes implementados por el DOGE.

"Cada vez que hay una transición es difícil", observó Paul.

El senador dijo que varias personas alzaron la voz para asegurarse de que "no estamos simplemente deshaciéndonos de personas que realmente necesitamos, y que no estamos exagerando".

Aún así, Paul señaló: "Necesitamos un gobierno más pequeño. Necesitamos menos trabajadores federales".