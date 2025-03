Fiscales: Hombre fue tratado "como un perro" antes de ser asesinado en Nueva York

Siete personas acusadas de matar a un hombre de 24 años en el norte del estado de Nueva York lo sometieron a semanas de tortura que incluyeron agresión sexual, forzándolo a comer heces y vertiéndole blanqueador, informaron los fiscales el miércoles.

Las inquietantes acusaciones surgieron cuando los sospechosos fueron acusados formalmente de asesinato en primer grado en la muerte de Sam Nordquist, cuyo cuerpo fue encontrado el mes pasado envuelto en plástico y arrojado en un campo en la región de los Finger Lakes.

El grupo, que había sido arrestado anteriormente por asesinato en segundo grado, también fue acusado de secuestro y poner en peligro a un menor en la acusación de 11 cargos.

Nordquist, un hombre negro de Minnesota, era transgénero, pero las autoridades han dicho que no tienen evidencia de un crimen de odio. Algunos de los supuestos agresores se identifican como LGBTQ++ y al menos uno vivía con Nordquist, señalaron las autoridades.

Aunque no se trata de un crimen de odio, la fiscal adjunta del condado Ontario, Kelly Wolford, indicó en conferencia de prensa que Nordquist fue tratado "como un perro" en el mes anterior a su muerte el dos de febrero.

"Sam fue golpeado, agredido, abusado sexualmente, privado de comida, mantenido cautivo y no podemos entender eso", expresó Wolford. "No podemos atribuirlo a su género, y no podemos atribuirlo a su raza. Y sé que muchos se preguntarán: ¿Por qué? Bueno, mientras estoy aquí hoy como ser humano, nunca sabremos la respuesta a por qué".

Wolford indicó que el cargo principal se incrementó a asesinato en primer grado porque Nordquist fue torturado.

Una de las acusadas, Precious Arzuaga, fue acusada de coaccionar a dos niños, de 7 y 12 años, para que participaran en la actividad descrita en la acusación.

Las otras seis personas acusadas de asesinato son: Patrick Goodwin, Kyle Sage, Jennifer Quijano, Emily Motyka, Kimberly Sochia y Thomas Eaves.

No se ha fijado una fecha de lectura de cargos.

Se dejaron correos electrónicos y mensajes con los abogados de seis de los acusados el miércoles.

Nordquist fue reportado como desaparecido el 9 de febrero. La policía apuntó que llegó a Nueva York en septiembre y había perdido contacto con sus seres queridos este año.

Los arrestos iniciales se realizaron después de que la policía registrara una habitación en el motel Patty's Lodge en Canandaigua, Nueva York, el último lugar donde se supo que Nordquist se estaba quedando.

La madre de Nordquist ha dicho a Syracuse.com que él dejó Minnesota para ir a Nueva York en septiembre para conocer a una mujer con la que se había involucrado románticamente después de conectarse en línea.

Linda Nordquist relató que su hijo debía volar de regreso a casa en octubre, pero decidió quedarse más tiempo para trabajar en la relación.