Musk dice a legisladores republicanos que no es responsable de despidos federales

No es su culpa.

Elon Musk les está diciendo a los legisladores republicanos que él no es el responsable del despido de miles de trabajadores federales, incluidos veteranos, mientras presiona para reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos. En conversaciones privadas esta semana, el multimillonario declaró que más bien esas decisiones corresponden a las diversas agencias federales.

Musk, uno de los asesores más influyentes del presidente Donald Trump, emitió su mensaje mientras los republicanos apoyan públicamente su trabajo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) —que procura eliminar los desperdicios, fraudes y abusos—, pero en privado están planteando cuestionamientos a medida que los recortes de personal afectan a comunidades de todo el país.

"Elon no despide a la gente", declaró el representante republicano Richard Hudson, después de cenar pizza con Musk en una reunión en el sótano del Capitolio.

"Él no tiene autoridad para contratar y despedir", agregó Hudson, quien encabeza el brazo de campaña de los republicanos en la Cámara de Representantes. "El presidente le ha dado el poder para que vaya a revelar esta información, eso es todo".

Es un cambio notable de énfasis, lejano al empresario tecnológico que empuña una motosierra, cuyo vasto poder lo ha convertido en una figura admirada, reverenciada y profundamente temida en el segundo gobierno de Trump.

El presidente republicano se pronunció el jueves después de una reunión del gabinete, diciendo que ha instruido a los secretarios de departamento a trabajar con el DOGE, pero a "ser muy precisos" sobre qué trabajadores se quedarán o se irán, utilizando un "'bisturí'", según manifestó en una publicación en redes sociales, "en lugar del 'hacha'".

"No quiero ver un gran recorte donde se despida a muchas buenas personas", les dijo Trump más tarde a los reporteros en el Despacho Oval.

Trump planteó que los líderes del gabinete y de las agencias tomarían la iniciativa, pero Musk podría presionar con mayor intensidad más adelante.

"Si pueden recortar, es mejor. Y si no recortan, entonces Elon hará los recortes", agregó.

En la publicación previa había dicho que Musk y los funcionarios del gabinete se reunirían cada dos semanas para avanzar en sus objetivos de reducción de costos.

Los comentarios llegan en medio de crecientes disputas jurídicas sobre los intentos de Musk de centralizar la gestión de la fuerza laboral del gobierno y pasar por alto el papel tradicional del Congreso para asignar fondos federales.

Por ejemplo, la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca le pidió a las agencias federales despedir a los trabajadores que están en periodo de prueba, los cuales carecen de la protección completa del servicio civil. El enfoque aplicado de arrasar con todo al pasar llevó a recortes profundos que ocasionalmente han sido revertidos, como cuando se volvió a contratar a trabajadores de programas de armas nucleares.

Un juez federal en San Francisco se dijo preocupado de que los despidos violaran la ley, lo que llevó a funcionarios gubernamentales a insistir en que eran las agencias individuales —no Musk ni la Oficina de Administración de Personal— las que estaban tomando las decisiones.

El representante republicano Carlos Gimenez indicó que Musk les dijo a los legisladores que "algunas de las personas que eran empleados en periodo de prueba él no los despidió, en realidad supuestamente las agencias los despidieron, y lo hicieron mal".

¿Realmente dijo Musk "lo hicieron mal"?

"Bueno, si de hecho eran, ya sabes, personas cruciales, y la agencia hizo el despido, entonces sí, lo hicieron mal", observó Gimenez. "Pero no él".

Musk y su equipo se han introducido en las agencias, accediendo a datos sensibles y sacudiendo a funcionarios de carrera con sus exigencias. Altos funcionarios, incluidos los de la Administración del Seguro Social, renunciaron abruptamente después de negarse a cumplir con lo que les pedía el equipo de Musk. Decenas de miles de trabajadores aceptaron una oferta de renuncia anticipada y otros enfrentan posibles despidos.

"Estamos logrando buenos avances", declaró Musk el miércoles por la noche mientras se apresuraba por los pasillos del Capitolio.

La persona más rica del mundo, a Musk se le conoce por ser un ejecutivo exigente y motivado que está dispuesto a asumir riesgos audaces, a menudo con grandes recompensas. Sus empresas incluyen la compañía de cohetes SpaceX, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla y la red social X, conocidas en todo el mundo.

Pero su puesto en el DOGE es la primera incursión pública de Musk en las dificultades de gobernar. La velocidad y la magnitud de los recortes, que están siendo impugnados en docenas de casos judiciales, están introduciendo al empresario en el concepto de las reacciones políticas adversas.

Cuando surgió el tema de los trabajadores federales despedidos durante un almuerzo en el Senado, Musk desvió de sí mismo la culpa.

"Yo diría que hubo un argumento de que eso no proviene del DOGE, (sino que) en realidad proviene de agencias individuales", manifestó el senador republicano Rand Paul.

Otro republicano, el representante Andy Barr, indicó que Musk incluso enfatizó que no sólo el DOGE no había recomendado el despido masivo de empleados en periodo de prueba, sino que él pensaba que algunas agencias federales eran incompetentes o estaban saboteando las gestiones. Musk les dijo que quería despidos efectuados con mayor precisión, de personas que no estaban desempeñándose adecuadamente.

"El punto en el que estaba haciendo énfasis es que el DOGE no había hecho recomendaciones para efectuar recortes generales de todos los empleados en periodo de prueba en cada agencia", observó Barr.

"Pero las agencias lo habían implementado de manera incorrecta, ya sea por incompetencia o en un puñado de casos con esfuerzos maliciosos reales para sabotear y crear un problema de relaciones públicas para el DOGE", añadió.

De hecho, gran cantidad de trabajadores despedidos están siendo convocados de regreso a trabajar en las agencias federales. Esta semana, aproximadamente a 180 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se les informó que podían regresar, en un correo electrónico que decía: "Lea este correo electrónico de inmediato".

Aliados de Trump y líderes del partido invitaron a Musk al Capitolio esta semana, con el fin de que proporcionara más información a algunos legisladores que enfrentan cuestionamientos de sus electores sobre los recortes aplicados por el DOGE. Muchos republicanos están siendo criticados en las reuniones comunitarias en sus distritos, a tal grado que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, los ha alentado a reunirse con sus electores en otros lugares.

Musk dio su número de teléfono celular a los senadores —aunque no a los miembros de la cámara baja—, y su equipo está estableciendo una línea telefónica especial a la que los legisladores pueden llamar si tienen más preguntas, quejas o sugerencias sobre el trabajo de él, y sobre empleos y agencias que deberían ser salvaguardados.

Los demócratas —y sus aliados en grupos activistas externos— han estado destacando cómo los recortes perjudicarán a los estadounidenses.

El jueves, 141 demócratas de la cámara baja, encabezados por el representante Gerald Connolly, el principal demócrata en la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, instaron a la OPM a reintegrar a todos los empleados en periodo de prueba que han sido despedidos ilegalmente.

"Escribimos en fuerte oposición a la expansión de los esfuerzos del gobierno de Trump para purgar a los servidores civiles apartidistas de la fuerza laboral federal, específicamente a los recientes despidos masivos ilegales de empleados en periodo de prueba", escribieron los legisladores en una carta al director interino de la oficina, Charles Ezell.

"Despedir indiscriminadamente a miles de estos empleados amenaza el futuro de la fuerza laboral federal no partidista y la capacidad de nuestro gobierno para ofrecerle al pueblo esadounidense servicios que salvan vidas", añadieron.

El líder demócrata de la cámara baja, Hakeem Jeffries, indicó que, si la Casa Blanca quiere abolir una agencia entera como el Departamento de Educación, que "traiga el proyecto de ley al Congreso. Recibimos con beneplácito esa lucha".

Jeffries agregó: "Nosotros estaremos del lado del pueblo estadounidense, y ellos continuarán del lado de Elon Musk".