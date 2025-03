¿Qué sigue tras rechazo de la Corte Suprema de orden de Trump de congelar la ayuda internacional?

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, rechazó este 5 de marzo una orden del presidente Donald Trump de congelar unos 2,000 millones de dólares en pagos a organizaciones de ayuda internacional.

Aunque no se trate de la decisión definitiva, podría ser un primer obstáculo para los proyectos de Trump y su aliado Elon Musk.

Se trata del primer revés político para el presidente de Estados Unidos desde que asumió el poder en enero, y tras sus numerosos anuncios de medidas y reformas.

La Corte Suprema emitió su primer fallo contrario a un decreto de Donald Trump, el de congelar el presupuesto dedicado a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante 90 días.

La Corte votó 5 a 4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior, que exige a la Administración realizar los pagos contemplados en los contratos en vigor. Donald Trump deberá desembolsar dos mil millones de dólares.

"Dos mil millones de dólares de ayuda es mucho dinero. No es una ayuda que se da directamente, por ejemplo, a las personas de menores recursos a través de USAID. Son contratos con empresas contratantes. Cuando uno trabaja en una empresa, que le suspendan el flujo de ingresos puede ser fatal para la empresa. Entonces presentaron su caso a la Corte y la Corte dijo que efectivamente, el presidente no podía truncar una decisión que por ley ha sido dada en el Congreso, que son esos dos mil millones de ayuda que se tienen que desembolsar", explica Adolfo Chiri, presidente de Cambridge Insight Consulting en Massachusetts, Estados Unidos.

No es una decisión definitiva

Esto podría ser un primer obstáculo para el proyecto de Donald Trump y de su aliado Elon Musk de recortar gastos para la ayuda Internacional. Sin embargo, el proceso no acaba con ese fallo de la Corte Suprema.

"Esto ha llegado a la Corte Suprema y la Corte Suprema no ha decidido el caso, ¡ojo! Lo que han hecho es regresar el caso a una corte inferior, o sea de Columbia, para que ellos decidan y hagan las diligencias del caso, para que se decida cuál es la situación final. Pero eso no significa que se haya decidido definitivamente sobre la controversia. ¿Puede el presidente ejecutar el gasto o paralizar o congelar sobre un gasto acordado por el Congreso, sí o no?", precisa el experto.

Así como este fallo de la Corte Suprema, podría haber otros más, según Adolfo Chiri: "Esto va a ser un camino muy difícil, hacer todas las transformaciones que quieren en términos de presupuesto y de uso presupuestal. Pero lo que van a tener que hacer es, como tienen mayoría en las cámaras, en la próxima apropiación del presupuesto, sacar una ley donde se defina claramente cuáles son los roles y cuáles son las prerrogativas para evitar estas litigaciones. Porque ahora todo lo que está haciendo el presidente lo está haciendo generalmente a través de órdenes ejecutivas. La orden ejecutiva es muy rápida para ejecutar, pero no necesariamente tiene la fuerza que tiene un dispositivo que sale a través del Congreso como ley".

Donald Trump ha dicho que USAID, que cuenta con programas sanitarios y de emergencia en más de 100 países, era una agencia "dirigida por lunáticos radicales", mientras que Elon Musk la ha calificado de "organización criminal".