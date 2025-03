Adams comienza a llenar puestos abandonados tras la decisión de archivar su caso por corrupción

El político y empresario estadounidense de padres puertorriqueños, Adolfo Carrión Jr., fue nombrado este viernes por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, como vicealcalde de Vivienda, Desarrollo Económico y Fuerza Laboral de la ciudad, en sustitución de María Torres-Springer, una de las cuatro funcionarias municipales que renunciaron en medio de la decisión del Departamento de Justicia de Donald Trump de archivar el caso por corrupción de Adams.

Además de Carrión Jr., el alcalde también nombró a Suzanne Miles-Gustave como vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos; a Jeffrey D. Roth como vicealcalde de Operaciones; y a Kaz Daughtry como vicealcalde de Seguridad Pública, quienes cubren los puestos dejados por Anne Williams-Isom, Meera Joshi y Chauncey Parker, respectivamente.

"Debido a los eventos extraordinarios de las últimas semanas y para mantenernos fieles a los juramentos que hicimos a los neoyorquinos y a nuestras familias, hemos llegado a la difícil decisión de renunciar a nuestros cargos", escribieron las funcionarias en un memorándum al personal anunciando sus salidas.

Los nuevos vicealcaldes Carrión, Miles-Gustave y Roth comenzarán a desempeñar sus funciones a partir del cierre de operaciones el viernes 14 de marzo, mientras que Daughtry comenzará su nuevo cargo al cierre de operaciones hoy, informó la Alcaldía en un comunicado sobre los nombramientos publicado hoy.

El alcalde demócrata estuvo bajo un escrutinio cada vez mayor desde que el segundo al mando del Departamento de Justicia, Emil Bove, ordenara el pasado 10 de febrero a los fiscales federales en Manhattan que abandonaran su caso de corrupción para garantizar su cooperación en la ofensiva migratoria del presidente republicano Donald Trump, lo que planteó dudas sobre la independencia política del alcalde y su capacidad para dirigir la ciudad.

No obstante, la gobernadora Kathy Hochul informó 10 días después su decisión de no destituir de inmediato al alcalde, sino que impulsaría una mayor supervisión de la Alcaldía, para lo cual planea proponer una legislación que requeriría que el gobierno municipal opere dentro de nuevas pautas, que incluyen establecer un nuevo inspector general adjunto; un fondo para el contralor de la ciudad, el defensor público y el presidente del concejo para presentar demandas contra el gobierno federal; y más dinero para el contralor estatal para investigar las finanzas de la ciudad, según informó la agencia de noticias The Associated Press.

Un juez de la ciudad aún no ha decidido sobre la solicitud del gobierno para cerrar el caso de Adams, cuyo juicio está programado para abril por cargos de recibir contribuciones ilegales de campaña y obtener beneficios en viajes a cambio de hacer favores al gobierno turco. Su acusación señala que, en un caso, Adams presionó a los funcionarios de bomberos para que permitieran abrir un edificio consular turco sin pasar una inspección de incendios. El alcalde ha defendido su inocencia y ha asegurado que hubo nada irregular en sus viajes.

Más sobre Carrión

Una nota de prensa compartida con esta redacción explica que durante los últimos tres años, Carrión se ha desempeñado como Comisionado del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad de Nueva York (HDP, siglas en inglés), encabezando un periodo de histórico en creación y preservación de viviendas, en un momento crítico en materia inmobiliaria en la ciudad.

Carrión Jr. es un vetarno servidor público que se ha dedicado a fortalecer las comunidades y ampliar las oportunidades para todos los neoyorquinos.

Antes del nombramiento de Adams, Carrión actualmente se desempeñaba como comisionado del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, desde donde ha promovido políticas para crear y preservar viviendas asequibles, al mismo tiempo que impulsa la inversión en los vecindarios, construye y preserva cantidades récord de viviendas y promueve la protección de los inquilinos, la vivienda justa y la equidad.

Durante la presidencia de Barack Obama, Carrión fue administrador regional de la Región II del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y director de la Oficina de Asuntos Urbanos de la Casa Blanca.

Además de su labor en el Gobierno, también dirigió la Asociación Nacional de Funcionarios Electos Latinos. Carrión tiene una licenciatura del King´s College y una maestría en planificación urbana del Hunter College.