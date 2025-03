China aprende de la primera guerra comercial de Trump y cambia su táctica ante nuevos aranceles

Los líderes de Canadá y México hablaron por teléfono con el presidente Donald Trump la semana pasada para buscar soluciones después de que él impusiera aranceles a sus países, pero parece poco probable que el presidente de China haga una llamada similar pronto.

Beijing, que a diferencia de los cercanos socios y vecinos de Estados Unidos lleva años inmersa en una guerra comercial y tecnológica con el país, ha adoptado una estrategia diferente hacia Trump en su segundo mandato, dejando claro que cualquier negociación debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones.

Los líderes de China dicen que están abiertos a conversaciones, pero también han hecho preparativos para los mayores aranceles estadounidenses, que han aumentado un 20 % desde que Trump asumió el cargo hace siete semanas. Con la intención de no verse sorprendidos como en el primer mandato de Trump, las autoridades chinas tenían listas sus medidas de represalia, y la semana pasada impusieron sus propios impuestos a importaciones agrícolas clave y otros productos de Estados Unidos.

"A medida que Washington intensifica el arancel, Beijing no ve otras opciones que no sean represalias", dijo Sun Yun, directora del programa de China en el Stimson Center, un grupo de expertos con sede en Washington. "No significa que Beijing no quiera negociar, pero no puede dar la impresión de que está mendigando negociaciones o misericordia".

Como la segunda economía más grande del mundo, China aspira a ser una gran potencia tanto en el ámbito regional como global y exige respeto de todos los países, especialmente de Estados Unidos, como prueba de que el Partido Comunista ha hecho de China un país próspero y fuerte.

Después de que Estados Unidos impusiera la semana pasada otro arancel del 10 %, además del 10 % impuesto el cuatro de febrero, el Ministerio chino de Exteriores emitió su respuesta más contundente hasta ahora: "Si la guerra es lo que quiere Estados Unidos, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final".

El duro lenguaje recordó a comentarios similares en 2018, cuando Trump lanzó su primera guerra comercial con China y esta se apresuró a preparar acciones de represalia. Desde entonces, los líderes de Beijing han desarrollado un conjunto de herramientas que incluyen aranceles, restricciones a las importaciones, controles a las exportaciones, sanciones, revisiones regulatorias y medidas para limitar a las empresas en hacer negocios en China.

Todas están diseñadas para infligir dolor a la economía y a las empresas estadounidenses en respuesta a las medidas americanas.

Eso permitió al gobierno chino reaccionar rápidamente al reciente aumento generalizado de los nuevos aranceles sobre los productos chinos por parte de Trump, implementando un conjunto de medidas de represalia que incluyen gravar muchos productos agrícolas estadounidenses hasta en un 15 %, suspender las importaciones de madera de Estados Unidos y poner en la lista negra a 15 empresas estadounidenses.

Beijing mostró moderación en su respuesta para dejar espacio para la negociación, dicen los analistas.

El liderazgo de Xi Jinping en el Partido Comunista gobernante abarca ambos mandatos de Trump, lo que le da a Beijing más continuidad en su planificación. Él es quien decidió que aún no es el momento de hablar con Trump, dijo Daniel Russel, vicepresidente de seguridad internacional y diplomacia en el Asia Society Policy Institute.

"Eso no es un problema de programación, es una ventaja para China", dijo Russel, quien trabajó en el pasado como subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y del Pacífico. "Xi no se presentará a una llamada si hay una posibilidad de que sea acosado o humillado y, por razones tanto políticas como estratégicas, Xi no asumirá el papel de suplicante".

"En cambio, China está respondiendo de manera rápida —pero juiciosa— a cada conjunto de aranceles", dijo Russel.

En su conferencia de prensa anual el viernes, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, dijo que "ningún país debería fantasear con que puede suprimir o contener a China mientras desarrolla buenas relaciones con el país".

"Actos tan hipócritas no solo son perjudiciales para la estabilidad de las relaciones bilaterales, sino que tampoco construirán confianza mutua", dijo Wang. Agregó que China da la bienvenida a la cooperación con Estados Unidos, pero señaló que "si continúan presionando, China responderá firmemente".

Scott Kennedy, presidente del consejo de administración en negocios y economía china en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, dijo que esta vez las autoridades chinas "no están psicológicamente sorprendidas" por las tácticas de "shock y asombro" de Trump.

"Ya han visto esto antes", dijo Kennedy. "Este tipo de cosas las han anticipado".

La economía de China se ha desacelerado, pero aún crece a un ritmo anual de casi el 5 %, y bajo Xi, el partido está invirtiendo fuertemente en tecnología avanzada, educación y otras áreas. Tiene vínculos comerciales más fuertes con muchos otros países que durante el primer mandato de Trump y ha diversificado de dónde obtiene productos clave, por ejemplo, comprando la mayor parte de su soja a Brasil y Argentina en lugar de a Estados Unidos.

A su vez, el porcentaje de productos chinos vendidos a Estados Unidos ha caído.

"Están mejor preparados para absorber el efecto de los choques, en comparación con hace varios años", dijo Kennedy.

Mientras tanto, más del 80 % de las exportaciones de México van a Estados Unidos, y Canadá envía allí el 75 % de sus exportaciones.

China ha aprendido de sus tratos anteriores con Trump, dijo Russel. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se enfrentan a una reversión de las políticas comerciales anteriores de Trump, con aranceles impuestos y luego pospuestos dos veces sobre al menos algunos productos.

"Beijing ha visto lo suficiente para saber que apaciguar a Trump no funciona", dijo Russel. En la primera ronda, Trudeau y Sheinbaum "ganaron un poco de tiempo, pero la presión solo regresó con más fuerza".

Trudeau voló a Mar-a-Lago para reunirse con Trump en diciembre después de que el presidente electo amenazara con aranceles. Pero al anunciar aranceles de represalia el martes, Trudeau advirtió con firmeza: "Este es un momento para responder con fuerza y demostrar que una pelea con Canadá no tendrá ganadores".

Sheinbaum también ha dicho que "nadie gana con esta decisión".