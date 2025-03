Veintidós artistas dominicanas presentan una exposición en Nueva York

Veintidós artistas dominicanas presentan una exposición desde el 19 de febrero hasta el 16 de abril en el Hostos Center for the Arts and Culture en Nueva York, cuyas prácticas vinculan la herencia cultural y la expresión contemporánea.

Titulada "Raíces y renacimiento: Mujeres dominicanas en el arte", la muestra destaca cómo las mujeres reinterpretan la tradición al tiempo que adoptan nuevas direcciones creativas.

La exposición está curada por Austria Ulloa.

Las 22 artistas son: Adela Doré, América Olivo, América Rodríguez, Ana María López, Carmen Inés Bencosme, Citlally Miranda, Iliana Emilia García, Inés Tolentino, Iris Pérez, Joiri Minaya y Judith Mora.

También: Julianny Ariza, Luanda Lozano, Luz Severino, Marcia Guerrero, Nathalie Landestoy, Patricia Encarnación, Paula Saneaux, Scherezade García, Soraya Abu Naba'a, Wildriana Paulino y Yelaine Rodríguez.

"A través de diversos medios, que incluyen pintura, escultura, fotografía y medios mixtos, las artistas exploran temas de memoria, identidad y transformación. Inspirándose en el folclore dominicano, la espiritualidad afrocaribeña y las experiencias vividas de la migración y la diáspora, sus obras reflejan narrativas profundamente personales y diálogos globales más amplios", declara un comunicado de prensa.

El documento expresa que, más que una muestra de talento individual, "Raíces y renacimiento" explora cómo las artistas dominicanas permanecen firmemente conectadas con su historia mientras redefinen lo que significa ser parte de una cultura en constante evolución.

"El concepto de ´renacimiento´ aquí no se trata de dejar atrás el pasado, sino de transformarlo, honrar la tradición mientras se forjan nuevos caminos de expresión artística y personal", afirma.

Como plataforma para el diálogo y el descubrimiento, la exposición invita a los espectadores a considerar cómo las raíces pueden tanto anclar como inspirar el crecimiento.