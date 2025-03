Se desconoce el impacto en RD de la "purga" de la Usaid, que eliminó más del 80 % de los programas

Unos mil programas de apoyo y desarrollo que lograron sobrevivir al desmantelamiento que el Gobierno de Donald Trump ha ejecutado en las últimas seis semanas contra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), pasarán primero al Congreso antes de quedar bajo la sombrilla del Departamento de Estado, pero poco se sabe de las iniciativas en el extranjero que se salvaron.

"Los programas que continuarán operando servirán al interés nacional de los Estados Unidos al hacer que el país sea más seguro, fuerte y próspero", señaló la vocera y agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, Michelle Angulo, al ser preguntada por Diario Libre sobre los programas de la Usaid que quedarán activos en el país tras el anuncio de Rubio sobre la eliminación de más del 80 % de las iniciativas de la agencia.

En el escueto comunicado, Angulo no ofrece más detalles sobre los efectos de la drástica medida en la República Dominicana, donde la agencia tenía 24 iniciativas en ejecución para el tercer trimestre del 2024, la mayoría de ellos orientados al sector salud y seguridad social, con seis iniciativas en las que se incluyen tres relacionadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que juntos sumaban más de 42 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

En general, el gobierno de Trump prácticamente no ha ofrecido detalles sobre qué labores de ayuda y desarrollo en el extranjero se salvaron, ya que envió por correo electrónico masivamente las terminaciones de contratos a grupos de ayuda y otros socios de Usaid hace unos días, según recoge la agencia de noticias The Associated Press.

Este lunes, el jefe de la diplomacia estadounidense anunció que la eliminación del 82 % de los programas que ejecutaba la Usaid y que se trasladaría el 18 % de los programas de ayuda y desarrollo que sobrevivieron al Departamento de Estado.

"El secretario Rubio anunció hoy que trabajará en consulta con el Congreso para incorporar el restante de los programas Usaid al Departamento de Estado. Una vez completada esta parte del proceso, los programas que continuarán operando servirán al interés nacional de los Estados Unidos al hacer que el país sea más seguro, fuerte y próspero" Michelle Angulo La vocera y agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo “

El desmantelamiento de la Usaid inició el pasado 20 de enero, cuando Trump emitió una orden ejecutiva para congelar la financiación de asistencia exterior y hacer una revisión de toda la ayuda al extranjero. Trump aseveró que gran parte de la asistencia exterior era derrochada y promovía una agenda liberal.

Rubio afirmó en su publicación que la revisión estaba ahora "oficialmente finalizando", con aproximadamente 5,200 de los 6,200 programas de Usaid eliminados.

Esos programas "gastaron decenas de miles de millones de dólares de maneras que no sirvieron, (y en algunos casos incluso perjudicaron), los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos", escribió Rubio.

"En consulta con el Congreso, tenemos la intención de que el 18 % restante de los programas que estamos manteniendo... se administren de manera más efectiva bajo el Departamento de Estado", indicó el jefe diplomático.

Legisladores demócratas y otros consideran que el cierre de programas financiados por el Congreso es ilegal, afirmando que tal medida requiere la aprobación del Congreso.

Los republicanos han dejado claro que quieren que la asistencia exterior promueva una interpretación mucho más estrecha de los intereses nacionales de Estados Unidos en el futuro.

El desmantelamiento de Usaid —una agencia que tenía seis décadas de antigüedad— alteró décadas de una postura según la cual la ayuda humanitaria y de desarrollo al extranjero reforzaba la seguridad nacional de Estados Unidos al estabilizar regiones y economías, fortalecer alianzas y fomentar la buena voluntad.

En las semanas posteriores a la orden de Trump, uno de sus nombrados y miembros del equipo de transición, Pete Marocco, y Musk retiraron al personal de Usaid a través de licencias forzadas y despidos, suspendieron los pagos de Usaid de la noche a la mañana y cancelaron miles de contratos de ayuda y desarrollo.

Los contratistas y empleados que dirigían tareas que iban desde el control de epidemias hasta la prevención del hambre y la capacitación en empleo y democracia detuvieron su trabajo. Los grupos de ayuda y otros socios de Usaid despidieron a decenas de miles de trabajadores en Estados Unidos y en el extranjero.

El cierre ha dejado a muchos empleados y contratistas de Usaid y a sus familias aún en el extranjero, muchos de ellos esperando pagos atrasados y gastos de viaje para regresar a casa.

En Washington, las órdenes a veces contradictorias emitidas por los tres hombres — Rubio, Musk y Marocco — que supervisan los recortes de Usaid han dejado a muchos inciertos sobre quién estaba tomando las decisiones, y han alimentado rumores de luchas de poder.

Musk y Rubio, el lunes, al igual que Trump la semana pasada, insistieron en que las relaciones entre ellos eran fluidas.