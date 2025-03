En Southwest Airlines, el equipaje facturado ya no volará gratis

Southwest Airlines comenzará a cobrar a los clientes una tarifa por registrar el equipaje, abandonando una práctica de décadas que los ejecutivos habían descrito el otoño pasado como clave para diferenciar a la aerolínea de bajo coste de sus rivales.

Southwest, que desarrolló durante años campañas publicitarias en torno a su política de permitir a los pasajeros registrar hasta dos maletas de forma gratuita, dijo el martes que las personas que no hayan alcanzado los niveles superiores de su programa de fidelidad Rapid Rewards, no hayan comprado un billete de clase ejecutiva o no tengan la tarjeta de crédito de la aerolínea tendrán que pagar por el equipaje registrado.

La aerolínea no detalló la escala de tarifas, pero dijo que la nueva política comenzará con los vuelos reservados el 28 de mayo.

"Tenemos una enorme oportunidad de satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, atraer nuevos segmentos de clientes por los que hoy no competimos y volver a los niveles de rentabilidad que tanto nosotros como nuestros accionistas esperamos", dijo el director ejecutivo Bob Jordan en un comunicado.

Hace menos de un año, la aerolínea con sede en Dallas anunció que estaba eliminando otra tradición, el sistema de embarque abierto que ha utilizado durante más de 50 años. Southwest espera comenzar a operar vuelos con pasajeros en asientos asignados el próximo año.

Southwest ha tenido problemas recientemente y está bajo presión de inversores activistas para aumentar sus ganancias e ingresos. La aerolínea llegó a una tregua en octubre con el fondo de cobertura Elliott Investment Management para evitar una lucha por poderes, pero Elliott ganó varios puestos en el directorio de la compañía.

La aerolínea anunció el mes pasado que eliminaría 1,750 puestos de trabajo, o el 15 % de su fuerza laboral corporativa, en los primeros despidos importantes en los 53 años de historia de la compañía.

Los recortes de empleo, que debían completarse en su mayoría a fines de junio, son parte de un plan para recortar costos y transformar la empresa en una "organización más eficiente, más rápida y más ágil", dijo Jordan en ese momento.

Las acciones de Southwest subieron más del 9 % el martes.

En fecha tan reciente como el día del inversor de Southwest a finales de septiembre, los ejecutivos de las aerolíneas describieron la gratuidad del equipaje como la característica más importante que diferencia a Southwest de sus rivales.

Todas las demás aerolíneas líderes de Estados Unidos cobran por el equipaje facturado, y Wall Street lleva mucho tiempo argumentando que Southwest estaba dejando dinero atrás

La aerolínea estimó en septiembre que cobrar tarifas por equipaje le reportaría alrededor de 1,500 millones de dólares al año, pero le costaría 1,800 millones de dólares en negocios perdidos por clientes que eligieron volar con Southwest debido a su generosa franquicia de equipaje.

Southwest dijo el martes que seguiría ofreciendo dos maletas facturadas gratis a los miembros preferentes de Rapid Rewards A-List y a los clientes que viajen con tarifas Business Select, y una maleta facturada gratis a los miembros de A-List y a otros clientes selectos.

Los pasajeros con tarjetas de crédito Rapid Rewards recibirán un crédito por una maleta facturada.

Las personas que no cumplan con los requisitos para estas categorías deberán pagar por despachar el equipaje. La aerolínea dijo que también implementará una nueva tarifa básica en sus boletos más económicos cuando el cambio entre en vigencia.

"Prefiero tener el equipaje facturado gratis, eso es seguro", dijo la clienta Dorothy Severson, que esperaba un vuelo el martes en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago. "Es una de las principales razones por las que sigo volando con Southwest".

Southwest apuesta a que las tarifas adicionales por equipaje compensarán la pérdida de negocio de los viajeros que analizan de cerca los costos además de los precios de los boletos. El martes, sus rivales vieron una oportunidad.

"Creo que claramente hay algunos clientes que los eligieron por eso, y ahora esos clientes están disponibles", dijo el presidente de Delta Airlines, Glen Hauenstein, hablando en la Conferencia Industrial de JP Morgan.

Sin embargo, en el actual entorno económico, mantener los viajes asequibles puede ser un factor decisivo para mantener la competitividad. La guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump está afectando a los mercados estadounidenses y frenando el optimismo exultante que prevaleció el año pasado entre las empresas y los hogares.

Para comenzar la semana, Delta redujo sus expectativas de ganancias e ingresos trimestrales , y afirmó que una reciente disminución de la confianza de los consumidores y las empresas sobre la economía está debilitando la demanda interna. Las acciones de Delta han caído un 24 % este año.

Las acciones de United han caído un 22 %, las de JetBlue un 27 % y las de American Airlines un enorme 32 %.

El martes, Southwest redujo sus propias expectativas para el trimestre. La aerolínea ahora anticipa que los ingresos por milla y asiento disponible aumentarán entre un 2 % y un 4 %. Esto es muy inferior a sus proyecciones anteriores de un aumento del 5 % al 7 %.

La aerolínea dijo que espera que la capacidad baje aproximadamente un 2 %.

La aerolínea anunció el año pasado que además de darles a los pasajeros asientos asignados , les cobraría un extra por tener más espacio para las piernas y ofrecería vuelos nocturnos.