Influencer dominicana Rachzx: "El sueño americano ahora es regresarte a tu país"

La influencer dominicana Rachely Ventura, mejor conocida en las redes sociales como Rachzx, se mudó hace unos meses desde Estados Unidos a la República Dominicana, después de vivir siete años en el país norteamericano. Basada en su experiencia, considera que "el nuevo sueño americano ahora es regresarte a tu país".

Ventura, a través de un video publicado en la red social TikTok, expresó que le parece increíble la cantidad de personas que están regresando de Estados Unidos a su país natal.

"Yo no sé si es porque yo pasé por algo así, pero veo que tanta gente lo está haciendo, como cuando te gusta un carro y de repente lo ves en todos los lugares. Eso me está pasando".

En sus declaraciones, Rachzx comentó que, tras experimentar la monotonía y la presión del estilo de vida estadounidense, donde las únicas formas de entretenimiento eran salir a comer o ir de compras, la vida en la República Dominicana le ha dado un respiro.

"La mejor decisión que hemos tomado como familia", afirmó, destacando que la calidad de vida y el bienestar emocional superan las ventajas materiales que podría haber tenido en Estados Unidos.

Otro factor que la llevó a tomar la decisión de regresar fue la discriminación que enfrentan muchos latinos en el extranjero. Rachzx subrayó la importancia de sentirse aceptado y ser parte de un entorno donde se pueda ser uno mismo sin prejuicios.

"Yo preferiría estar en mi país, donde no voy a ser discriminada, donde no me van a atacar por ser latina, por hablar español, que estar en Estados Unidos", dijo.

Destacó que preferiría sacrificarse y trabajar duro en Quisqueya que irse a otro país.

La forma de vida en EE. UU.

La creadora de contenido confirmó que la existencia es "excesivamente" costosa en Estados Unidos y, aunque su vida fue buena en ese país, afirmó que la rutina es monótona. Relató que, a pesar de vivir todos juntos, era muy difícil que su niña y su esposo compartieran los días de semana.

"Básicamente, ellos dos nunca se veían y yo lo veía a él en la noche, y me quedaba despierta para ver una película, porque muchas veces ni siquiera podía esperar para cenar, porque él llegaba súper tarde", relató.

A través de su experiencia, Rachzx animó a quienes se sienten atrapados en la rutina y la presión de la vida en el extranjero a considerar la posibilidad de regresar a su lugar de origen, donde pueden encontrar el equilibrio entre trabajo, vida personal y, sobre todo, bienestar emocional.